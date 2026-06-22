2 lớp 9C1 ở Hà Nội đều đỗ chuyên 100%: Sự trùng hợp đỉnh nhất mùa thi vào lớp 10 2026

Mới đây, sau khi Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027, bên cạnh những cái tên nổi bật về thành tích cá nhân, 2 tập thể cùng mang tên 9C1 của Trường THCS Đoàn Thị Điểm và Trường THCS Archimedes đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ những kết quả đặc biệt trong mùa tuyển sinh năm nay.

Lớp 9C1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm: 33 học sinh sở hữu 102 lượt đỗ chuyên

Ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026, toàn bộ 33 học sinh lớp 9C1 của Trường THCS Đoàn Thị Điểm đều trúng tuyển vào các trường chuyên trên địa bàn Hà Nội. Theo thống kê, cả lớp ghi nhận tổng cộng 102 lượt đỗ chuyên, trong đó có tới 31/33 học sinh đỗ từ hai trường chuyên trở lên.

Cụ thể, lớp có 22 học sinh trúng tuyển Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, 13 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, 22 học sinh trúng tuyển Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, 8 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Chu Văn An, 29 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 4 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Sơn Tây, 2 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và 2 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Lớp 9C1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm cùng giáo viên chủ nhiệm Vũ Thị Diệu Hương. (Ánh: VietNamNet)

Không chỉ nổi bật ở các kỳ thi chuyên, kết quả thi vào lớp 10 công lập của cả lớp cũng rất ấn tượng. Tất cả học sinh đều đạt từ 25 điểm trở lên, trong đó có 14 em đạt từ 27 điểm trở lên.

Chia sẻ với VietNamNet, cô Vũ Thị Diệu Hương, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên Tiếng Anh của lớp, cho biết bản thân rất vui và xúc động trước thành quả mà các học trò đạt được. Theo cô, những nỗ lực bền bỉ suốt bốn năm học đã được đền đáp xứng đáng và chính các em học sinh là những người góp phần lớn nhất tạo nên thành công ấy.

Theo cô Hương, phong trào học tập của lớp đã rất sôi nổi ngay từ khi bước vào lớp 6. Hiện lớp có 19/33 học sinh đạt IELTS từ 7.0 đến 8.5, trong đó 12 em sở hữu IELTS từ 8.0 trở lên. Trong năm học 2025-2026, lớp có 14 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, gồm 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Bên cạnh học tập, tập thể 9C1 còn tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và thường xuyên giành giải cao.

Lớp 9C1 Trường THCS Archimedes: 100% học sinh đỗ chuyên Toán, Tin

Nếu lớp 9C1 của Đoàn Thị Điểm gây ấn tượng với số lượng lượt đỗ chuyên thì lớp 9C1 của Trường THCS Archimedes Academy lại tạo nên dấu ấn theo một cách khác khi toàn bộ 34 học sinh đều trúng tuyển vào các lớp chuyên Toán và chuyên Tin của những trường chuyên hàng đầu Hà Nội.

Lớp 9C1, trường THCS Archimedes Academy, Hà Nội. (Ảnh: VnExpress)

Đây là một trong số rất ít lớp học tại Hà Nội đạt tỷ lệ 100% học sinh đỗ chuyên Toán, Tin trong mùa tuyển sinh năm nay, đồng thời tiếp tục nối dài truyền thống nhiều năm liên tiếp của lớp chuyên Toán, Tin nổi tiếng tại Archimedes.

Theo thông tin từ VnExpress, thầy Phạm Ngọc Mai, giáo viên chủ nhiệm đồng thời phụ trách môn Toán của lớp, cho biết cả 34 học sinh đều trúng tuyển vào các lớp chuyên Toán, Tin thuộc hệ thống trường THPT chuyên của Hà Nội. Trước đó, 20 học sinh đã đỗ Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và 26 học sinh trúng tuyển Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Trong số đó, em Đỗ Lưu Danh trở thành Á khoa lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, còn em Trần Duy An gây ấn tượng khi đồng thời đỗ chuyên Toán và chuyên Anh tại 5 trường khác nhau.

34/34 học sinh của lớp đều giành được suất vào các lớp chuyên Toán, Tin, trong đó nhiều em nhận từ 3 đến 7 giấy báo trúng tuyển ở các trường khác nhau. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)

Theo Báo Đại Đoàn Kết, trong năm học 2025-2026, lớp chuyên Toán 9C1 của Trường THCS Archimedes Trung Yên có 20 học sinh trúng tuyển các lớp chuyên Toán, Tin của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), 26 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và một học sinh đạt danh hiệu Á khoa chuyên Toán. Đặc biệt, cả 34 học sinh đều giành được suất vào các lớp chuyên Toán, Tin, trong đó nhiều em nhận từ 3 đến 7 giấy báo trúng tuyển.

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