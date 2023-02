2 ngày đăng ký đăng kiểm online: Tiện và nhanh

Từ ngày 1-2, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP HCM đã ngừng nhận đăng ký đăng kiểm xe trực tuyến tại website https://dangkiemxetphcm.com/. Để đặt lịch đăng kiểm, chủ xe/tài xế có thể sử dụng phần mềm thông tin đăng kiểm qua địa chỉ http://ttdk.com.vn/, hoặc ứng dụng điện thoại TTDK.

Chủ động được thời gian

Website và ứng dụng đăng ký lịch đăng kiểm được áp dụng cho tất cả đơn vị đăng kiểm 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tại TP HCM, người dân có thể chọn đặt lịch đăng kiểm ở các trung tâm, chi nhánh 50-01S, 50-02S, 50-03S, 50-03V (và chi nhánh), 50-04V, 50-05V (và chi nhánh), 50-06V, 50-07V, 50-08D, 50-09D, 50-10D, 50-12D, 50-13D, 50-14D, 50-15D, 50-17D, 50-19D. Có nhiều khung giờ hẹn đăng kiểm gồm 7-9 giờ, 9 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, 13 giờ 30 phút - 15 giờ, 15 giờ 30 phút - 17 giờ 30 phút.

Khung cảnh bên ngoài Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S trên Quốc lộ 13. Ảnh: ANH VŨ

Tài xế Nguyễn Minh Mẫn (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) cho hay sau khi biết đến ứng dụng đăng kiểm, anh đã tải và đặt lịch hẹn. "Tôi vừa đặt xong lịch đăng kiểm cho ôtô của gia đình vào ngày 11-2 sắp tới. Việc tải app và thao tác đặt lịch trên app đơn giản, dễ thực hiện, chủ xe cũng dễ dàng theo dõi lịch hẹn hay hủy bỏ, đặt lịch mới" - anh Mẫn kể. Anh cũng bày tỏ chút lo ngại về tính bảo mật của ứng dụng này vì chủ xe/tài xế khi đăng ký tài khoản để đặt lịch hẹn phải cung cấp số điện thoại, biển số xe.



Còn anh Ân (chủ một đơn vị kinh doanh vận tải tại TP Thủ Đức) bày tỏ đồng tình về sự thân thiện của ứng dụng đặt lịch đăng kiểm mới nhưng cũng nhận xét ứng dụng còn một số hạn chế. Đơn cử như mỗi số điện thoại chính chủ chỉ được đăng ký 1 tài khoản đặt lịch hẹn cho một xe. Do đó, nếu có từ 2 xe trở lên sẽ gặp một số khó khăn khi đăng ký lịch đăng kiểm trực tuyến.

Bên trong Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S trên Quốc lộ 13. Ảnh: ANH VŨ

Từ sáng 3-2, ứng dụng đặt lịch đăng kiểm thông báo từ ngày 4-2 đến ngày 2-3 đã có nhiều trung tâm đăng kiểm như: 50-03V (và chi nhánh), 50-06V, 50-07V, 50-10D, 50-12D, 50-14D, 50-15D, 50-17D, 50-19D... đều đã kín lịch. Để tránh tình trạng quá tải, ứng dụng khuyến cáo chủ xe/tài xế đặt lịch hẹn trước 3 ngày đến hạn đăng kiểm.



Một chủ xe khác, anh Nguyễn Chí Hạnh (ngụ quận 1, TP HCM) chung quan điểm việc thao tác trên ứng dụng đăng ký lịch đăng kiểm khá đơn giản và nhanh chóng. Có điều, để kiểm tra tính hiệu quả thì có lẽ còn phải chờ thêm ít thời gian nữa. Lý do, theo anh Hạnh, khi đến các trung tâm đăng kiểm vẫn phải xếp hàng, ai đến trước thì được đăng kiểm trước.

"Thoáng" tại các trung tâm

Còn tại các trung tâm đăng kiểm hai ngày sau khi phần mềm thông tin đăng kiểm đặt lịch đăng kiểm online đi vào hoạt động, ghi nhận cho thấy không có hình ảnh dồn ứ phương tiện.

Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 3-2, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S ở Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP HCM), phóng viên ghi nhận trong sân bãi có khoảng 10 xe đang chờ đến lượt đăng kiểm, mỗi lượt mất chừng 2 giờ. Với thời gian như vậy, các tài xế cho biết khá thoải mái, không mất quá nhiều thời gian như những dịp trước Tết. Tương tự, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-05V ở đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình (TP HCM), khung cảnh khá thông thoáng, các tài xế có thể đi thẳng vào sân bãi và được đăng kiểm ngay.

Khi đề cập đăng ký trực tuyến, một số tài xế thừa nhận chưa biết hoặc biết nhưng chưa thực sự mặn mà. Trong khi đó, nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm cho rằng không cần đăng ký trực tuyến và chưa thấy trường hợp đăng ký đăng kiểm trực tuyến. Bởi lượng xe hiện tại bên trung tâm khá thoáng nên tài xế có thể đến thẳng trung tâm để bốc số, chờ đăng kiểm xe.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S không còn xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Tại Đồng Nai, trước Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S (nằm trong KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, TP Biên Hòa), các ôtô lần lượt chờ theo lịch hẹn từ trước, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-01S, khẳng định tình trạng xe xếp hàng dài như trước Tết đã không còn, trung tâm đã cho đăng ký trước nhằm giảm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



"Mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 200 phương tiện đến đăng kiểm. Các phương tiện phải đặt lịch trước. Hiện tại, trung tâm chúng tôi đã kín lịch đến ngày 11-2" - ông Hồng thông tin…

Theo anh Nguyễn Chí Hạnh, việc thao tác trên ứng dụng đơn giản và nhanh chóng. Ảnh: Ý LINH

Không chỉ 2 ngày vừa qua mà ngay những ngày sau Tết Nguyên đán, các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM đều thông thoáng. Trong chiều 30-1, có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03V, phóng viên ghi nhận nơi đây không có xe xếp hàng chờ. Nhân viên trung tâm cho biết hiện tại, đơn vị nhận khoảng 65 hồ sơ đăng kiểm. Trong khi đó, công suất của trung tâm khoảng 130-140 xe/ngày.



Tương tự, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S ở quận 11 hoạt động khá nhàn. Còn tại chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-05V (phường 2, quận Tân Bình), số lượng ôtô đến đăng kiểm ít hơn hẳn. Tài xế không phải lấy số mà được kiểm định theo thứ tự xe đến trước được kiểm định trước.

Các bước đặt lịch đăng kiểm online

Sau khi tải ứng dụng thành công, chủ xe/lái xe đăng ký tài khoản mới có thể đặt lịch đăng kiểm xe. Để đặt lịch hẹn online, tài xế cần thực hiện 4 bước.

Đầu tiên, truy cập website http://ttdk.com.vn/ hoặc sử dụng app TTDK - đặt lịch đăng kiểm trên điện thoại, chọn mục "Đặt lịch". Tiếp đó, đăng nhập tài khoản. Bước 3, điền thông tin về trạm đăng kiểm, ngày hẹn. Khung giờ thích hợp để đặt lịch tại các trung tâm đang hoạt động và sẵn sàng phục vụ kiểm định sẽ hiện sáng màu. Các trường hợp trung tâm dừng hoạt động hoặc đã đầy lịch theo từng khung giờ hoặc ngày thì sẽ bị mờ ẩn đi và không đặt được lịch nữa. Cuối cùng, sau khi đặt lịch thì chờ thông báo xác nhận.

Vụ án liên quan đăng kiểm có diễn biến mới

Liên quan đến sai phạm tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm trong cả nước thời gian qua, ngày 3-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với ông Phùng Mạnh Duẩn (Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V) về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 2-2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an, cho biết công an các địa phương đã khởi tố 248 bị can về 4 tội danh "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Giả mạo trong công tác", "Sản xuất mua bán trao đổi công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật". Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khám xét 32 trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương…