2 người vùng cao tố bị xe ôm tại bến xe, taxi lừa gần 5 triệu đồng: Giám đốc Bến xe Mỹ Đình nói gì?

Sự việc 2 thím cháu người vùng cao tố bị taxi "chặt chém" số tiền gần 5 triệu đồng (700 nghìn tiền xe ôm và 4,2 triệu đồng tiền taxi) cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình ra đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai gây bức xúc dư luận những ngày qua. Mới đây, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình đã lên tiếng về sự việc. Theo đó, ông Hòa khẳng định tài xế taxi đón khách ở ngoài khuôn viên bến xe.

Ông Hòa thông tin thêm, sau khi nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị nhận định dù sự việc xảy ra bên ngoài khu vực bến xe Mỹ Đình nhưng các đối tượng đã xâm hại đến quyền lợi, tài sản của hành khách, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tam lý hành khách đi xe.

Để bảo vệ quyền lợi, tài sản của hành khách, bến xe đã thông tin với trạm công an Bến xe Mỹ Đình, Công an phường Mỹ Đình 2, đề nghị điều tra xử lý các đối tượng vi phạm. Công an phường Mỹ Đình đã vào cuộc điều tra, xử lý, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Tại bến xe Mỹ Đình, có người tự nhận là người của nhà xe, gọi xe ôm chở 2 mợ cháu anh Hồ đuổi theo xe khách.

Về diễn biến sự việc, hiện 2 người vùng cao đã quay lại Hà Nội để trình báo cơ quan chức năng. 2 người này là anh Giàng Hồ (25 tuổi, người dân tộc Mông, trú ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và chị Cư Mủa (32 tuổi, người Mông, trú xã Cao Sơn, thím của anh Hồ).

Sáng nay 16/6, anh Xuân Trường - người đăng clip về vụ việc lên mạng xã hội trước đó đã đưa cả hai đến trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để trình báo sự việc. Tại đây, 2 nạn nhân trình bày lại sự việc và cán bộ công an đã ghi lại lời khai.

Nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, con bị bệnh tim

Nhớ lại sự việc xảy ra hôm 13/6, anh Hồ kể hôm đó 2 mợ cháu bắt xe ôm công nghệ từ Bệnh viện Nhi Trung ương ra Bến xe Mỹ Đình để về quê. Tại cổng bến, có người đàn ông đội nón lá, cầm gậy hỏi: “Đi nhà xe nào?”. Khi anh Hồ đáp: “Đi xe Trúc Nghiu” thì người đàn ông kia tự nhận là nhân viên của nhà xe, nói xe đã xuất bến và gọi 2 xe ôm chở thím cháu anh Hồ đuổi theo.

Đi được khoảng 1km thì lái xe ôm thông báo xe khách đang đợi ở Km23, phải chuyển sang xe taxi để tiếp tục đuổi theo. 2 thím cháu bị thu 700.000 đồng tiền xe ôm và tiền xe khách.

Anh Hồ và chị Mủa bị lừa tổng cộng gần 5 triệu đồng, gồm 700 nghìn đồng tiền xe ôm và 4,2 triệu đồng tiền taxi.

Anh Hồ và chị Mủa lên xe taxi, nhưng đến khu vực vắng người gần cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bất ngờ dừng xe, chốt cửa, tính toán quãng đường vừa chạy là 120km và yêu cầu anh Hồ trả số tiền 4,2 triệu đồng, dọa nạt “đưa đủ tiền mới được xuống xe”.

Anh Hồ nói chỉ còn 1,2 triệu đồng tiền mặt nhưng tài xế không chịu, đòi phải đủ 4,2 triệu đồng mới cho xuống xe. Vì sợ hãi, anh Hồ cầu cứu người thân chuyển cho vay 4 triệu đồng, chuyển cho tài xế taxi và đưa thêm 200 nghìn đồng tiền mặt. Sau đó, 2 thím cháu đi bộ giữa trời nắng nóng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và may mắn gặp được anh Xuân Trường.

Được biết, con trai của chị Cư Mủa bị bệnh tim đã 3 năm nay, gia đình phải vay mượn khắp nơi, từ người thân đến ngân hàng để chữa bệnh cho cháu, hiện còn nợ hơn 100 triệu đồng. Số tiền gần 5 triệu đồng là rất lớn với gia đình, chị Mủa chưa biết lấy đâu ra tiền để trả. Người phụ nữ cho rằng mình bị lừa chứ không phải bị chặt chém và mong cơ quan chức năng vào cuộc lấy lại tiền cho gia đình.

Trước đó, anh Xuân Trường (ở Hà Nội) chia sẻ câu chuyện của 2 mợ cháu người vùng cao bị tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng cho quãng đường từ Bến xe Mỹ Đình ra đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai gây bất xúc dư luận.

Về phía nhà xe Trúc Nghiu khẳng định, đơn vị chỉ đón khách trực tiếp, không có xe trung chuyển và cũng không hợp tác với taxi nào để vận chuyển hành khách.

Sự việc đang được Công an phường Mỹ Đình 2 xác minh, làm rõ.