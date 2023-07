2 vấn đề trọng yếu liên quan tới nâng hạng thị trường đã được UBCKNN làm việc với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch đầu tư nhằm tháo gỡ

Thông tin thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 30/6/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.120,8 điểm, tăng 11,2% so với cuối năm 2022; HNX-Index đóng cửa ở mức 227,32 điểm, tăng 10,7% so với cuối năm 2022.

Cùng diễn biến với chỉ số, sau khi giảm mạnh trong quý I/2023, thanh khoản trên thị trường có diễn biến tích cực trong quý II/2023 với thanh khoản liên tục cải thiện, đặc biệt trong tháng 4 và tháng 6, thanh khoản đã tăng lần lượt 25,8% và 27,2% so với tháng trước và đạt 19.829 tỷ đồng/phiên trong tháng 6, tăng 64,8% so với bình quân của tháng 1/2023. Từ đầu năm đến nay mặc dù giảm khoảng 31,9% so với bình quân năm trước, song giá trị giao dịch bình quân quý II vẫn tăng khoảng 37% so với quý I.

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và quy mô niêm yết tiếp tục tăng so với cuối năm 2022. Tính đến ngày 30/6, mức vốn hóa thị trường đạt 5,78 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2022, tương đương 60,8% GDP. Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch của thị trường tính đến cuối tháng 6/2023 đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 0,7% so với cuối năm 2022 với 743 mã cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sở giao dịch chứng khoán và 866 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Số lượng tài khoản nhà đầu tư mới tham gia thị trường tiếp tục tăng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số tài khoản mở mới tăng 413.976 tài khoản chứng khoán, đưa tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên hơn 7,31 triệu tài khoản, tăng 6% so với cuối năm 2022.

Trong quý I/2023, thị trường chứng khoán phái sinh duy trì diễn biến sôi động của năm trước, tiếp tục trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn cho công chúng đầu tư, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa dòng tiền đầu tư. Khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong quý I đạt khoảng 305 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 12% so với thanh khoản trung bình năm 2022. Đặc biệt, ngày 30/3 thị trường ghi nhận phiên giao dịch có khối lượng hợp đồng mở (OI) lập đỉnh mới với 72.075 hợp đồng. Tuy nhiên, tính chung trong 6 tháng đầu năm thanh khoản thị trường giảm so với năm trước khi thị trường trầm lắng hơn trong quý II với khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 237.713 hợp đồng/phiên, giảm 12,8% so với bình quân năm trước. Khối lượng mở (OI) tăng nhẹ, tính đến ngày 30/06/2023, khối lượng mở OI toàn thị trường đạt 50.337 hợp đồng, tăng 1,1% so với cuối năm 2022.

Tính đến cuối tháng 5/2023, tổng mức huy động vốn thực tế trên TTCK ước đạt 187.273 tỷ đồng, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm trước.