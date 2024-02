200 khách bị 'giam' trong máy bay nhiều giờ vì nhà vệ sinh hỏng

Ngày 14/2, Business Insider đưa tin người phát ngôn của hãng bay Hà Lan KLM báo cáo 8 trong 9 nhà vệ sinh sinh trên chiếc Boeing 787 Dreamliner bị ngừng hoạt động trên chuyến bay chở hơn 200 hành khách từ Amsterdam, Hà Lan đến Los Angeles, Mỹ.

Chỉ có 1 nhà vệ sinh còn hoạt động trên chuyến bay chở 200 khách từ Hà Lan.

Ngay sau khi cất cánh, các tiếp viên nhận ra rằng chỉ có một phòng tắm trên máy bay còn hoạt động.

Dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy ban đầu các phi công cân nhắc việc quay trở lại Amsterdam sau khi cất cánh khoảng 1 giờ. Tuy nhiên, máy bay đã bay một vòng về phía bắc nước Anh, rồi các phi công quyết định tiếp tục cuộc hành trình đến Mỹ.

Tuy nhiên 2 giờ sau, chiếc máy bay phải quay trở lại sân bay Amsterdam Schiphol ở Hà Lan. Điều này khiến hành khách phải ngồi trên máy bay nhiều giờ đồng hồ trong tình trạng hỏng gần hết nhà vệ sinh.

Đại diện hãng hàng không cho biết sau khi hạ cánh an toàn , họ đã thay thế chiếc Boeing 787 Dreamliner. Do gặp sự cố, chuyến đi bị chậm hơn 9 giờ so với dự kiến ban đầu. Đồng thời, chiếc máy bay bị lỗi được sửa chữa ngay lập tức.

Tháng 4/2023, 300 hành khách của hãng hàng không Austrian Airlines bị chậm giờ khi 5 trong số 8 nhà vệ sinh không xả nước đúng cách. Trước đó, vào năm 2018, một chuyến bay của Na Uy chở 85 thợ sửa ống nước vẫn phải quay trở lại điểm xuất phát do nhà vệ sinh gặp trục trặc.