23 năm trước của Johnny Trí Nguyễn

Ngày 18/9, Johnny Trí Nguyễn cùng ê-kíp Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) ở Canada. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được giới thiệu tại hạng mục Gala Presentations, đánh dấu lần đầu tác phẩm ra mắt quốc tế tại một trong những sự kiện điện ảnh lớn của Bắc Mỹ.

Johnny Trí Nguyễn tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) (Ảnh: NSX)

Bên cạnh bộ phim mới, Johnny Trí Nguyễn cũng nhận được sự chú ý khi truyền thông quốc tế nhắc lại một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của anh: 23 năm trước - năm 2003, anh từng tham gia công việc đóng thế trong Spider-Man, bộ phim siêu anh hùng đình đám của Hollywood. Sau hơn hai thập kỷ, những ký ức về thời gian làm việc tại trường quay của bom tấn này vẫn được Johnny nhớ khá rõ.

Khi được nhắc về việc mình từng góp mặt trong Spider-Man, Johnny hào hứng nói về nguồn gốc châu Á của mình. “Anh ấy (ý tự chỉ bản thân) là người châu Á. Đúng vậy. Thật khó tin khi tôi đã là một phần của Spider-Man suốt hơn 20 năm. Đến giờ, tôi vẫn thấy thật đặc biệt khi được nhắc đến Marvel và Spider-Man”, anh chia sẻ.

Johnny Trí Nguyễn hào hứng chia sẻ lại chuyện diễn viên Spider-Man năm ấy là người châu Á (Ảnh: FBNV)

Một trong những ký ức được Johnny nhớ nhất là cảnh chiến đấu trên tàu. Đây cũng là trường đoạn nổi tiếng của Spider-Man, đòi hỏi diễn viên và đội ngũ đóng thế phải thực hiện nhiều pha hành động phức tạp.

“Tôi nhớ rất rõ cảnh trên tàu. Tôi nhớ cách mình bước lên trường quay và cách chúng tôi luyện tập cho tất cả các cảnh chiến đấu”, Johnny kể.

Hình ảnh hiếm hoi của Johnny Trí Nguyễn thời đóng Người Nhện (Ảnh: FBNV)

Theo nam diễn viên, thời điểm đó, công nghệ kỹ xảo chưa phát triển như hiện nay nên ê-kíp phải cân nhắc rất kỹ cách kết hợp giữa những màn hành động thực tế và hiệu ứng đặc biệt. “Khi đó, chúng tôi đã tranh luận khá nhiều với đội ngũ kỹ xảo. Công nghệ kỹ xảo lúc ấy vẫn còn hạn chế, nên một số cảnh được thực hiện thật, một số cảnh phải nhờ đến hiệu ứng đặc biệt. Chúng tôi phải bàn bạc để tìm ra cách thực hiện phù hợp.”

Johnny cũng đặc biệt ấn tượng với những màn hành động bằng dây cáp trong bộ phim. Anh cho biết ê-kíp đã quy tụ những người giỏi trong lĩnh vực này từ Hollywood và Hong Kong để cùng thực hiện các cảnh quay: “Các cảnh nhào lộn bằng dây cáp trong bộ phim đó thực sự rất ấn tượng. Chúng tôi đã đưa đội ngũ giỏi nhất ở Hollywood đến Hong Kong để cùng thực hiện bộ phim. Nó giống như một cuộc gặp gỡ giữa phương Đông và phương Tây”.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ về quá khứ 23 năm trước của mình tại TIFF (Ảnh: Chụp màn hình)

Hơn 20 năm sau những ngày làm cascadeur tại Hollywood, Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh Việt với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Trong phim, anh đảm nhận vai Hữu tướng quân, đồng thời giữ vai trò đạo diễn hành động, trực tiếp tham gia huấn luyện các diễn viên và xây dựng những phân cảnh võ thuật.

Tác phẩm lấy bối cảnh sau khi Vua Đinh Tiên Hoàng qua đời. Bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ đưa linh cữu nhà vua theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng những thế lực muốn phá hoại lăng mộ. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long và Trần Thiên Tú.

Johnny Trí Nguyễn trong Hộ Linh Tráng Sĩ (Ảnh: NSX)

Với Johnny, đây là lần trở lại với vai trò diễn viên sau nhiều năm hạn chế hoạt động trên màn ảnh Việt, cũng là cơ hội để anh tiếp tục phát huy thế mạnh về võ thuật và hành động. Trước đó, anh từng ghi dấu qua loạt phim như Dòng Máu Anh Hùng, Nụ Hôn Thần Chết, Bẫy Rồng hay Tèo Em. Sau Fan Cuồng (2016), anh ít xuất hiện hơn trong các dự án điện ảnh trong nước, dù vẫn thỉnh thoảng tham gia các tác phẩm quốc tế như Da 5 Bloods và series The Continental: From the World of John Wick.