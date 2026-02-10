23 tháng Chạp, có một thứ ở Đà Nẵng phải nấu suốt đêm mới kịp dâng ông Táo

Gia đình ông Nguyễn Văn Nhân (66 tuổi), ở xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng), là một trong số ít lò đường thủ công còn đỏ lửa đến nay. Dù sản xuất quanh năm theo đơn đặt hàng, dịp cúng ông Công, ông Táo vẫn là mùa cao điểm bận rộn nhất. Mỗi ngày, gia đình ông sản xuất hơn 1.000 bát đường đen (đường tán).