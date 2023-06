23 tuổi không học đại học, tôi vẫn kiếm hơn 15 tỷ đồng/năm nhờ khởi nghiệp: Miễn có đam mê, bạn sẽ làm được tất cả!

18 tuổi, chàng trai Nico Vergara có chuyến đi kéo dài 6 tuần tới New Zealand. Tới bờ biển và thử mua kem bán dạo, cậu quan sát kỹ lưỡng cách người bán hàng đổ lớp vani và trái cây ngọt thơm vào chiếc máy xay. Thành quả thu được sau vài phút là cốc kem hoa quả mát lạnh để giải nhiệt.

Cảm hứng dồi dào, 3 năm sau, Vergara quyết định đầu tư bán kem trái cây theo đúng kiểu New Zealand ở Portland, Oregon. Công việc kinh doanh thuận lợi nên anh chàng tiếp tục mở rộng phân phối cho khoảng 60 cửa hàng tạp hóa trên khắp Oregon và Washington.

“Tôi không phải là một người mê đồ ngọt, nhưng kem New Zealand đã thuyết phục được tôi. Nó mịn và có vị trái cây”, Vergara nói.

Nhớ lại câu chuyện khởi nghiệp, Vergara cho biết anh dồn toàn bộ 25.000 USD tiền tiết kiệm cả đời (gần 600 triệu đồng) để mở tiệm kem. Vào năm 2022, thương hiệu kem Nico’s Ice Cream đã mang lại cho anh doanh thu 473.000 USD (hơn 11 tỷ đồng).

Chia sẻ với CNBC, Vergara cảm thấy may mắn vì có mẹ là một người rất hiểu biết về đầu tư.

“Mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều về tài chính tiền bạc, trong đó có đầu tư. Khi tôi 14, 15 tuổi, bà đã chơi chứng khoán và để tôi tự nghiên cứu bộ môn này”, anh kể.

Trước khi bắt đầu khởi nghiệp với Nico's Ice Cream, Vergara có kinh nghiệm làm việc cho ngành dịch vụ. Máy xay kem, do công ty Little Jem có trụ sở tại Hope, New Zealand sản xuất, đã được anh mua với giá lên tới 11.000 USD. Sau 3 tháng làm thủ tục hải quan và vận chuyển đến sân bay Portland, chiếc máy mới về đến tay anh chủ nhỏ.

Doanh thu từ tiệm kem vượt xa mọi sự kỳ vọng. Tròn 1 năm sau, anh tiếp tục mở cửa hàng thứ hai. Tiền lãi được Vergara sử dụng để mở một nhà hàng Mexico tên Nico's Cantina và một quán cà phê tên Nico's Coffee.

Tuy nhiên, do bị trộm đột nhập, tiệm cà phê phải đóng cửa. Nico's Cantina thì vẫn hoạt động và mang về doanh thu 157.000 USD hồi năm ngoái. Được biết trong năm 2022, tiệm kem, quán cà phê và nhà hàng đã mang lại doanh thu 650.000 USD cho Vergara (khoảng hơn 15 tỷ đồng).

Hiện tại, Vergara tiếp tục lên kế hoạch mở cửa hàng kem thứ ba, lý tưởng nhất là bên ngoài Oregon. Anh nói công cuộc sẽ không dễ dàng gì, đồng thời viện dẫn sự thất bại của quán cà phê Nico's Coffee.

“Tôi có niềm đam mê và tình yêu cho những gì tôi muốn làm. Đừng nghĩ quá nhiều, nó sẽ khiến bạn sợ hãi”, anh nói, sau đó đưa ra lời khuyên cho bất kỳ ai có tham vọng kinh doanh: Hãy tạo ra sự đột phá.

“Tôi không học đại học. Thế nhưng nếu tôi có thể và bất kỳ ai cũng có thể”, Vergara nói.

Đối với nhiều người, học đại học không phải con đường duy nhất để thành công. Quan điểm này cũng được tỷ phú Warren Buffett ủng hộ.

“Thành công phụ thuộc nhiều vào con người chứ không phải trường học. Một số sẽ tiếp thu được rất nhiều từ giáo dục đại học, nhưng số khác lại không. Tôi không nghĩ việc phải học đại học là quan trọng”.

Kevin Pak bỏ học đại học nhưng vẫn có thu nhập ổn định nhờ bán hàng trực tuyến.

Câu chuyện của Kevin Pak là một ví dụ điển hình. Anh bỏ học đại học và quyết định trở thành huấn luyện viên cá nhân (PT). “Tôi quyết định bỏ học khi bắt đầu nhận ra rằng tất cả những điều tôi học ở trường là không phù hợp với những gì tôi muốn. Mục tiêu của tôi lúc đó chỉ là có thể nuôi sống bản thân, kiếm càng nhiều tiền càng tốt”, Pak chia sẻ.

Lúc đầu, Pak cảm thấy hài lòng khi kiếm được vài nghìn USD mỗi tháng. Một năm sau, anh nhận ra rằng sẽ rất khó để tăng thu nhập nếu liên tục đánh đổi thời gian của mình để lấy tiền.

"Tôi đến từ một gia đình châu Á vì vậy người thân đặt rất nhiều kì vọng. Mẹ muốn tôi làm trong ngành y. Tôi chịu rất nhiều áp lực về việc sẽ làm gì với cuộc sống của mình", Pak giãi bày. "Nếu có gia đình, tôi sẽ có thêm gánh nặng về tiền bạc. Tôi nhận ra mình cần phải tìm cách kiếm tiền mà không phải đánh đổi quá nhiều thời gian như làm PT”, Pak cho biết.

Vào tháng 3/2018, Pak bắt đầu tìm cách kiếm tiền trực tuyến từ Amazon FBA. Đây là hình thức hỗ trợ người bán hàng trên Amazon, trong đó, người bán gửi sản phẩm trực tiếp đến kho của Amazon. Công ty lưu trữ hàng trong kho và vận chuyển chúng tới cho khách hàng.

Năm 2022, Pak đã kiếm được 289.000 USD doanh thu (hơn 6 tỷ đồng). Thời điểm thành công nhất của anh là tháng 12/2022 khi doanh thu đạt tới 73.000 USD. Pak cho biết anh chủ yếu bán đồ chơi cho cún cưng và trẻ em.

Bài học Pak rút ra là sử dụng dòng tiền linh hoạt để mở rộng quy mô kinh doanh. Lợi nhuận sẽ cần được tái đầu tư, đặc biệt là thời gian đầu. Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm cũng vô cùng quan trọng.

