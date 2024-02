24 Tết: Hãy vứt bỏ 5 thứ này khi dọn dẹp nhà để không ảnh hưởng tài lộc cả năm

Tết Nguyên đán ngày càng đến gần, nhiều nhà đã bắt đầu dọn dẹp cuối năm. Nếu như 23 tháng Chạp tiễn ông Công ông Táo thì ngày 24, mọi người hăng hái lao vào việc dọn dẹp tổ ấm của mình – từ việc quét bụi, lau chùi sàn nhà, cho đến việc thanh lý đồ đạc không còn sử dụng. Hành động này không chỉ mang ý nghĩa loại bỏ điều không may mắn, mà còn là biểu tượng cho việc mở cửa đón những điều tốt lành, thịnh vượng trong năm mới.

Trong quá trình dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa, nhiều người thường có xu hướng giữ lại những vật dụng cũ kỹ chỉ vì chúng vẫn còn hoạt động tốt, đặc biệt là những người lớn tuổi với tư tưởng tiết kiệm vốn có.

Tuy nhiên, để đạt được một không gian ngăn nắp, thoáng đãng đúng như mong đợi, điều quan trọng là phải biết "nói lời tạm biệt" với những đồ vật không cần thiết.

Bạn có thể không nhận ra, nhưng việc giải phóng không gian sống của bạn khỏi những thứ không còn đắc dụng có thể mở đường cho tài lộc và may mắn đến trong năm mới.

Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm một cuộc "cách mạng" trong việc sắp xếp nhà cửa để đón Tết 2024 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

1. Bát đĩa nứt vỡ, đũa bị mốc

Nhà bếp chính là không gian quan trọng, bởi đây là nơi tạo thành những bữa ăn ngon lành cho đêm Giao thừa, cũng như đón tiếp khách quý trong dịp Tết. Một không gian bếp sạch sẽ, gọn gàng sẽ tạo ấn tượng tốt và thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của mọi người trong nhà.

Bước đầu tiên và cần thiết nhất trong việc vệ sinh nhà bếp là loại bỏ những dụng cụ nấu ăn không còn đảm bảo vệ sinh, như thớt và đũa mốc, nơi ẩn náu của vô số vi khuẩn có hại. Việc sử dụng tiếp tục những đồ dùng này không chỉ ảnh hưởng xấu đến tâm trạng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe gia đình bạn. Tương tự, những vật dụng như bát, đĩa hay xoong nồi bị vỡ, bong tróc sơn cũng cần được thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn cho các bữa ăn.

Hãy mạnh mẽ trong việc loại bỏ những món đồ không còn phù hợp vì sức khỏe là yếu tố quan trọng hàng đầu để giúp bạn thu hút may mắn. Đừng quên kiểm tra hạn sử dụng của các loại gia vị, chỉ giữ lại những thứ còn thích hợp để đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh, an lành. Khi bạn và gia đình sống trong một không gian sạch sẽ, an toàn, đó chính là bước khởi đầu cho một năm mới tràn ngập sức khỏe và hạnh phúc.

2. Thực phẩm hết hạn trong tủ lạnh

Thực phẩm tươi ngon không chỉ làm tăng hương vị của mỗi món ăn mà còn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Đáng buồn thay, thực phẩm quá hạn sử dụng không chỉ mất đi giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tiêu chảy và các vấn đề sức khỏe khác, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, việc kiểm tra và loại bỏ những thực phẩm hết hạn từ tủ lạnh không chỉ là một bước dọn dẹp thông thường mà còn là một biện pháp phòng ngừa sức khỏe cần thiết.

Hãy dành thời gian để xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách của tủ lạnh, loại bỏ mọi thực phẩm hết date và tổ chức lại không gian lưu trữ một cách khoa học. Đây không chỉ là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình bạn, mà còn giúp tủ lạnh của bạn trở nên tươi mới và sẵn sàng đón những nguồn thực phẩm tươi ngon cho năm mới, góp phần vào việc mang lại sức khỏe và hạnh phúc trong suốt năm 2024.

3. Đồ vật mang theo "kỷ niệm"

Sở thích sưu tầm những vật dụng cổ kính hay đồ đã qua sử dụng có thể là niềm vui của nhiều người cao tuổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra rằng những món đồ này, dù có giá trị tinh thần, lại thường xuyên chiếm dụng không gian sống quý báu và ít khi được sử dụng, thậm chí chỉ một lần mỗi năm.

Đáng lo ngại hơn, sự tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn trên các vật phẩm không được bảo quản đúng cách có thể trở thành mối đe dọa không lường tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Để tạo ra không gian sống trong lành, an toàn, việc đánh giá và loại bỏ những đồ dùng hỏng hoặc không cần thiết là một bước đi đầy thông thái, giúp mở ra không gian mới cho sức khỏe và hạnh phúc của bạn và những người thân yêu.

4. Quần áo, giày dép cũ

Dọn dẹp cuối năm không chỉ là việc làm truyền thống mà còn là cơ hội để làm mới không gian sống. Đối diện với thử thách phân loại và từ bỏ những món đồ không cần thiết là bước quan trọng nhất. Dù tủ quần áo hay giá giày có vẻ đầy ắp, hãy nhìn nhận lại: Một năm mới nên khởi đầu với những vật dụng mới mẻ, bỏ đi những chiếc giày bụi bặm, quần áo lỗi mốt, thậm chí là những đôi bạn chưa xỏ chân vào suốt nhiều năm qua.

Hãy nhớ rằng, theo quan niệm xưa, việc bước vào năm mới với những vật dụng cũ kỹ có thể khiến bạn phải đối mặt với vận xui. Đừng để điều này xảy ra! Hãy giải phóng không gian sống, tiễn biệt những món đồ cũ để nghênh đón những điều tốt lành, may mắn, cùng không khí tươi mới sẽ vây quanh gia đình bạn suốt một năm tràn ngập niềm vui và thịnh vượng.

5. Bàn chải đánh răng cũ

Trong quá trình chuẩn bị đón chào một năm mới 2024, việc chăm sóc sức khỏe cá nhân cũng không kém phần quan trọng, đặc biệt là vấn đề vệ sinh cá nhân thường ngày. Đã đến lúc chúng ta cần phải nói lên sự thật về những chiếc bàn chải đánh răng - một vật dụng hàng ngày có thể trở thành ổ vi khuẩn nếu không được thay thế định kỳ hàng tháng. Việc duy trì sử dụng một chiếc bàn chải qua nhiều tháng liền không những không đảm bảo vệ sinh mà còn có thể gây hại cho sức khỏe nướu và răng của bạn.

Trong không khí của năm mới, hãy quyết đoán loại bỏ những thứ cũ kỹ, không chỉ giới hạn ở bàn chải đánh răng mà còn mở rộng sang các đồ dùng cá nhân khác. Năm mới là cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, sạch sẽ và tươi mới, từ việc mặc quần áo đến việc sử dụng những vật dụng mới trong nhà. Đây không chỉ là biểu tượng của sự khởi đầu may mắn mà còn là cách thức để thu hút tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình bạn.