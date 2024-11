2,5 triệu người khẳng định sẽ mua điện thoại mới của Huawei dù chưa biết giá, tính năng: Đòn đánh chí mạng có thể khiến Apple gục ngã ở xử tỷ dân

Nguồn tin của tờ WSJ cho hay, Huawei Technologies có kế hoạch tung ra chip điện thoại tiên tiến nhất do công ty sản xuất trong nước. Điều này cho thấy công ty có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực bán dẫn bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ trước đó.

Con chip này sẽ được tích hợp vào một số điện thoại thuộc dòng Mate 70 sẽ được bán ra vào tuần tới. Với dòng sản phẩm này, nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc hy vọng sẽ thách thức Apple và xây dựng trên thị phần đã tăng kể từ năm ngoái. Nhà sản xuất iPhone vẫn coi Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai sau Mỹ, nhưng sau nhiều năm thống trị điện thoại cao cấp, họ đã phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Huawei.

Trong những ngày gần đây, Huawei đã hé lộ hình ảnh trực tuyến về dòng Mate 70, bao gồm hình ảnh ba ống kính camera ở mặt sau của điện thoại và công ty cho biết họ sẽ công bố sản phẩm vào thứ ba.

Huawei vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về các tính năng của điện thoại hoặc chip sử dụng bên trong chúng. Công ty đã bị đưa vào danh sách đen thương mại trong chính quyền ông Trump đầu tiên vào năm 2019.

Đại diện của Huawei từ chối bình luận về chip trong điện thoại mới.

Khả năng tiếp tục tạo ra những bước tiến gia tăng trong lĩnh vực bán dẫn của công ty vừa là mối lo ngại về an ninh đối với Mỹ vừa là thách thức thương mại đối với Apple. Theo công ty nghiên cứu ngành IDC, thị phần chung của Huawei tại Trung Quốc đã tăng lên 15,3% trong quý 3 năm nay từ mức 8,6% trong quý 1 năm ngoái, và công ty này đã bám sát Apple trong những quý gần đây.

Vận may của Huawei đã được cải thiện một phần là do người tiêu dùng Trung Quốc mua hàng theo tinh thần dân tộc và do các tính năng bao gồm camera mạnh mẽ và gần đây hơn là các chức năng trí tuệ nhân tạo. Apple vẫn chưa đưa các tính năng Apple Intelligence của mình vào thị trường Trung Quốc.

Hai công ty này cạnh tranh nhau đặc biệt ở thị trường cao cấp. Dòng sản phẩm chủ lực hiện tại của Huawei, dòng Mate 60, có giá khởi điểm là 690 USD tại Trung Quốc, trong khi dòng iPhone 16 của Apple có giá bán lẻ khoảng 830 USD trở lên tại Trung Quốc.

"Mate 70 sẽ tiếp tục gây thêm áp lực cho Apple tại Trung Quốc", Phó chủ tịch IDC Bryan Ma cho biết. Mặc dù chip của Huawei vẫn kém hơn chip của Apple, đặc biệt là về hiệu suất sử dụng điện, "điều này có thể không tạo ra nhiều khác biệt thực tế miễn là người dùng có thể sử dụng cả ngày mà không phải lo lắng về việc sạc pin", ông cho biết.

Huawei đang nhận đơn đặt hàng trước tại Trung Quốc cho dòng Mate 70 và cho biết trên trang web của mình rằng có khoảng 2,5 triệu người đã nhấp vào nút cho biết họ có ý định mua thiết bị này, mặc dù họ có thể thay đổi quyết định sau đó.

Huawei đã né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ bằng công nghệ trong nước. Khi Google cắt quyền truy cập vào một số dịch vụ Android của mình trên điện thoại thông minh Huawei, công ty Trung Quốc đã phát triển hệ điều hành riêng có tên HarmonyOS Next. Dòng Mate 70 sắp ra mắt, có ba mẫu, sẽ sử dụng phần mềm đó.

Vào tháng 8/2023, Huawei đã khiến các quan chức Mỹ ngạc nhiên khi giới thiệu dòng điện thoại thông minh Mate 60 có khả năng liên lạc tương tự như điện thoại thế hệ thứ năm tốc độ cao có sẵn ở các quốc gia khác, mặc dù Huawei không còn có thể truy cập vào công nghệ liên quan đến 5G từ Mỹ.

Một điều bất ngờ khác vào thời điểm đó là bộ xử lý trong điện thoại Huawei, được sản xuất với sự trợ giúp của một nhà máy sản xuất chip Trung Quốc. Mặc dù vẫn kém hơn những con chip tốt nhất do Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) đối tác của Apple sản xuất cho iPhone, sản phẩm chip của Huawei gần với chip của Apple hơn nhiều người trong ngành mong đợi.

Trong một thử nghiệm “mổ bụng” điện thoại Mate 60 Pro của TechInsights, công ty nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng mạch tích hợp bên trong được sản xuất bằng công nghệ tương tự như công nghệ 7 nanomet được sử dụng bởi các nhà máy tiên tiến ở Mỹ và Đài Loan. Con số nanomet phản ánh kích thước của bóng bán dẫn có thể được đóng gói trên một con chip, số này càng thấp thì có nghĩa là công nghệ này càng tiên tiến hơn. Các con chip thương mại tiên tiến nhất của TSMC nằm trong lớp 3 nanomet.

TechInsights cho biết chip trong điện thoại Mate 60 có khả năng được sản xuất bởi Semiconductor Manufacturing International, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất tại Trung Quốc. SMIC cũng bị Mỹ đưa vào danh sách đen, khiến công ty này không có được thiết bị sản xuất chip hàng đầu.

Theo TechInsights, SMIC đã sử dụng một kỹ thuật gọi là in thạch bản nhiều mẫu để in các thiết kế mạch tốt hơn trên bề mặt của các tấm wafer, vượt qua giới hạn của thiết bị của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho biết phương pháp này có thể làm giảm sản lượng chip có thể sử dụng và tốn kém hơn.

Những người này cho biết, nhiều kiểu mẫu và kỹ thuật khác nhau được sử dụng cho chip trong dòng Mate 70 mới cho phép Huawei cải thiện hiệu suất và hiệu suất sử dụng năng lượng.

Các nhà phân tích cho biết Huawei đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn sản xuất đối với dòng Mate 70. Một số đại lý của Huawei đã nói với người tiêu dùng rằng họ có thể phải đợi nhiều tháng nếu bỏ lỡ cơ hội ban đầu để đặt mua điện thoại.

Được biết, Huawei cũng đang mở rộng đầu tư vào nhiều bộ phận của chuỗi cung ứng chất bán dẫn như quang khắc, lắp ráp và thử nghiệm bên cạnh công ty thiết kế chip HiSilicon.

Theo: WSJ