27 việc nên làm trước năm 30 tuổi để cuộc sống dễ thở hơn

Chúng ta luôn nói "không có gì là quá muộn", Ví dụ như, không bao giờ là quá muộn để bay đi thăm thú một đất nước xa lạ, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một công việc mới hay học một kĩ năng mới. Thế nhưng, thừa nhận đi, có rất nhiều việc bạn NÊN hoàn thành trước năm 30 tuổi. Bởi vì sao? Bởi khi ấy, bạn vẫn còn đủ năng lượng, thời gian và sự tự do để làm chúng.

"Just Do It" - Cứ làm thôi! Để tới năm 30 tuổi khi ngồi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười, vì ít nhất là bạn đã làm!

01

Không phải bỗng dưng mà trường đại học được sinh ra và người người nhà nhà đổ xô tìm kiếm một suất học đại học. Bạn biết vì sao không? Vì ngoài những thứ thực tế như dễ kiếm việc sau này, đại học còn mang đến cho bạn những trải nghiệm vô giá như gặp gỡ những người bạn mới, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, học những kĩ năng giúp ích cho tương lai... Còn về việc học nấu ăn và làm việc có tổ chức, tất cả đều mang lại cái lợi lâu dài cho chính sức khỏe và tinh thần bạn.

02

Sự thật là tiêu xài xa xỉ không có nghĩa là tiêu hết những gì bạn có, mà đơn giản chỉ là bạn cho phép bản thân được hưởng thụ những gì tốt hơn bình thường, đơn cử như việc đi ăn ở một nhà hàng sang trọng hay mua cho mình một món đồ hiệu, một chiếc túi Gucci chẳng hạn... Không cần nhiều lần, chỉ cần một lần chiều chuộng bản thân như vậy, bạn đã có thêm hứng thú với cuộc sống rồi.

Tương tự như vậy, việc đi du lịch, trước là để thư giản, sau là để giúp bạn vượt qua những nỗi sợ hãi, lo ngại vô hình mà có thể chính bạn cũng chưa nhận ra. Đi du lịch còn là cách giúp bạn có thêm thời gian để tự hỏi, để xem xét lại chính mình. Và trong quá trình dịch chuyển, đừng ngại việc bị lạc. Hãy cảm thấy hạnh phúc với việc lang thang trong vô định. Bạn không bao giờ biết được mình sẽ có một cuộc phiêu lưu thú vị như thế nào nếu bạn không thử một lần liều lĩnh.

03

Khi bạn 70 tuổi, dù có đứng trong đám đông thưởng thức một lễ hội âm thanh, bạn cũng không thể thoải mái như khi bạn còn đôi mươi. Hòa mình trong âm nhạc, trong tiếng hò reo của đám đông. Dù bạn không thích ồn ào, cũng đừng ngần ngại, hãy thử nó một lần.

Và đừng quên kiếm cho mình một người bạn tốt nhé. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể coi tất cả mọi người là bạn. Nhưng khi lớn hơn một chút, bạn nhận ra rằng, mình chỉ cần một người bạn thực sự ở bên bạn thôi. Tình bạn cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu, hãy dành nhiều thời gian và tâm trí vào nó nhé!

04

Thế giới là vô cùng vô tận, bạn chỉ thực sự sống khi bạn đứng giữa thế giới. Hãy ra ngoài nhiều hơn, tìm kiếm cho mình một động lực, rằng bạn là ai, bạn đang làm gì, bạn muốn gì, bạn quan tâm đến điều gì.

05

Tình yêu là món quà kì diệu nhất của Thượng đế. Nó có thể là tình yêu dành cho gia đình, tình yêu dành cho một nửa cuộc đời hay tình yêu dành cho công việc. Hãy luôn giữ lửa với tất cả những điều ấy để cuộc sống hạnh phúc ngập tràn.

06

Vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc nghỉ hưu, đúng không? Thế nhưng bạn tiết kiệm càng sớm, thì đồng nghĩa với việc bạn càng có thêm nhiều tiền để tận hưởng quãng thời gian vàng kia hơn. Số tiền bạn để dành được những năm 20 tuổi sẽ có giá trị gấp triệu triệu lần khi bạn về già và đã hiểu thế nào là cố gắng.

À quên, cả thất bại nữa. Hãy thất bại, thất bại nhiều lần cũng không sao. Chẳng có cách nào tốt hơn để khiến người ta học hỏi, trưởng thành và tiến tới thành công hơn việc thất bại. Vấp ngã nhanh chóng và học cách đứng lên nhanh chóng như vậy.

07

Bạn không đọc nhầm đâu, hãy thử nhấc bút lên và sáng tác một câu chuyện. Bằng cách này, bạn có thể nâng cao khả năng sáng tạo, cũng như kĩ năng viết, thứ mà con người ta càng ngày càng thiếu hụt bởi quá phụ thuộc vào bàn phím máy tính. Bên cạnh đó, hãy trau dồi kiến thức qua việc đọc. Đọc sách, đọc truyện, đọc tất cả những gì có thể. Hãy biến việc đọc sách trở thành sở thích và gắn bó với nó tới cuối cuộc đời.

Còn về việc hát nơi công cộng, bạn có tin không, hát có thể thay đổi não bộ của bạn đó. Trên thực tế, việc hát có thể khiến cảm thấy vui vẻ hơn và làm giảm bớt những cảm xúc tiêu cực, cô đơn. Nếu bạn sợ việc phát biểu trước đám đông, vậy hãy vượt qua nỗi sợ này bằng một cách đơn giản hơn gấp bội, hát trước mặt người lạ, ví dụ như cầm mic trong một buổi karaoke tập thể chẳng hạn.

08

Có sức khỏe là có tất cả. Câu nói này chưa bao giờ là sai cả. Không chỉ những năm 20 tuổi, hãy duy trì, giữ gìn sức khỏe mọi quãng thời gian trong đời. Chỉ là những năm 20 tuổi cho bạn cốt lõi thân thể tốt nhất. Bạn có thể tới phòng tập, cũng có thể tham gia những lớp thể dục nhịp điệu, hay đơn giản chỉ là học đi bộ, hay tham gia những trận đấu chạy bền. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hãy bỏ dần đi những thói quen xấu như hút thuốc lá, thức khuya, uống nhiều bia rượu...

09

Không ai cấm bạn chơi khi bạn 30 tuổi cả, nhưng bạn phải biết, khi ấy bạn có nhiều trách nhiệm hơn trên vai và điều kiện của bạn cũng không cho phép bạn có thể hồi phục nhanh chóng sau mỗi cuộc chơi dài. Bạn có thể chuyện trò thâu đêm với bạn, cũng có thể đi nhảy, hay chơi bài over-night, nhưng hãy chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng đến nhịp sống của những ngày sau đó.

Và quan trọng hơn, hãy cố gắng trả hết tất cả những khoản nợ bạn có. Vì bạn biết mà, nợ nần rất kinh khủng, chúng có thể kéo chùn bước chân bạn và khiến bạn suy sụp bằng nhiều cách, chúng cũng tước mất khỏi bạn nhiều cơ hội vươn lên nữa.

Điều cuối cùng, hãy thử bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn mới. Nghe có vẻ rất đáng sợ nhỉ? Nhưng nó sẽ giúp bạn rất nhiều, nó bắt bạn phải vượt qua giới hạn của mình để trải nghiệm những thứ mới mẻ từ một nền văn hóa mới, thông qua việc gặp gỡ những con người mới. Ai cũng nên thử làm việc này ít nhất một lần và không được để bản thân quay lại với giới hạn an toàn thoải mái của bản thân, trừ khi bạn đã thích ứng được với không gian mới. Bạn sẽ không thể tin được sự thay đổi của bạn đâu!