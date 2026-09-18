3 cây cầu 'mất dấu' trong nước lũ, người dân Hà Nội phải đi vòng 10 km để sang sông

Việc tạm dừng lưu thông qua cầu Tân Phú khiến mạch giao thông kết nối hai bờ bị cắt đứt. Bà Loan, một người dân địa phương, chia sẻ: "Bình thường chạy xe qua cầu chỉ mất vài phút là sang bờ bên kia, nay cầu cấm ngặt vì nước ngập sâu, bà con quanh đây ai nấy đều phải đi vòng xa thêm vài cây số. Đường vòng vừa hẹp, vừa đông xe lại trơn trượt mùa mưa, việc đưa đón con đi học hay chở hàng hóa mưu sinh đều vất vả hơn".