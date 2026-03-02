Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 cây vàng “bốc hơi” khỏi két sắt kín bưng ngày mùng 5 Tết: Hé lộ manh mối từ chiếc iPhone 17 Pro Max thanh niên SN 2005 mua tặng bạn gái

02-03-2026 - 15:31 PM | Xã hội

Sau bữa họp mặt mùng 4 Tết, 3 cây vàng trong két sắt gia đình ở phường Đa Mai bất ngờ “bốc hơi”, và cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm là cháu họ SN 2005, người đã bán vàng lấy tiền mua iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 28/2, Công an phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) nhận đơn trình báo của bà Lê Thị D (SN 1970, trú đường Bảo Ngọc, tổ dân phố Thanh Mai) về việc bị mất 3 cây vàng SJC cất trong két sắt đặt tại phòng khách gia đình. Đáng chú ý, thời điểm phát hiện sự việc, cửa nhà không có dấu hiệu bị cạy phá, hàng chục triệu đồng tiền mặt trong két vẫn còn nguyên, riêng 3 cây vàng được để dưới tấm thảm lót két đã “không cánh mà bay”.

Đối tượng Thân Văn Nam đang chỉ két sắt nơi trộm 3 cây vàng

Bà D cho biết, ngày mùng 4 Tết âm lịch (20/2), gia đình tổ chức họp mặt đầu năm, mời đông đủ người thân, họ hàng đến dự. Vài ngày sau khi kiểm tra lại tài sản, bà mới phát hiện số vàng bị mất và trình báo cơ quan công an.

Từ những dấu hiệu bất thường tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án là người quen, từng có mặt tại gia đình trong dịp Tết. Qua rà soát, sàng lọc các mối quan hệ, cơ quan điều tra xác định Thân Văn Nam (SN 2005, trú cùng tổ dân phố Thanh Mai) là nghi phạm nổi lên. Nam là cháu họ của bà D, gọi bà bằng bà và có mặt trong bữa cơm họp mặt ngày mùng 4 Tết. Hiện Nam là sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Đại Nam tại Hà Nội.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến 15h30 ngày 1/3, Nam đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Theo lời khai, ngày 21/2 (mùng 5 tháng Giêng), Nam đã lấy 3 cây vàng SJC trong két sắt nhà bà D.

2 cây vàng Nam chưa kịp bán, cơ quan chức năng đã thu lại

Sau khi trộm được tài sản, Nam mang 1 cây vàng đến Cửa hàng vàng bạc đá quý Phi Yến trên đường Kim Giang (Hà Nội) bán với giá 180 triệu đồng. Số tiền này được dùng để trả nợ, mua một chiếc iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái là T.H (trú tổ dân phố An Phú, cùng phường), phần còn lại chi tiêu cá nhân và gửi vào tài khoản. Hai cây vàng còn lại, Nam cất giấu trong nệm tại phòng ngủ của mình.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nam trong ngày 1/3, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 cây vàng SJC cùng một số tang vật liên quan. Cùng ngày, T.H cũng tự nguyện giao nộp lại chiếc iPhone 17 Pro Max cho cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thân Văn Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay, CSGT bắt đầu tập trung xử lý các vi phạm giao thông này, người dân chú ý

Từ nay, CSGT bắt đầu tập trung xử lý các vi phạm giao thông này, người dân chú ý Nổi bật

Vì sao tiền lương tháng 12.2025 lại phải quyết toán thuế TNCN năm 2026?

Vì sao tiền lương tháng 12.2025 lại phải quyết toán thuế TNCN năm 2026? Nổi bật

Liên tiếp vụ xe biển xanh vi phạm giao thông: Tài xế hay đơn vị sẽ phải nộp phạt?

Liên tiếp vụ xe biển xanh vi phạm giao thông: Tài xế hay đơn vị sẽ phải nộp phạt?

15:18 , 02/03/2026
Chủ tài khoản Phương Ba Sáu lên tiếng về vụ "xe bán tải tạt đầu xe máy" ở Hà Nội

Chủ tài khoản Phương Ba Sáu lên tiếng về vụ "xe bán tải tạt đầu xe máy" ở Hà Nội

14:46 , 02/03/2026
Giám đốc chi nhánh ngân hàng bị “trùm” tín dụng đen gí súng uy hiếp

Giám đốc chi nhánh ngân hàng bị “trùm” tín dụng đen gí súng uy hiếp

14:35 , 02/03/2026
Những thay đổi lớn về chính sách thuế TNCN trong năm 2026 là gì: Người dân, doanh nghiệp hết sức lưu ý!

Những thay đổi lớn về chính sách thuế TNCN trong năm 2026 là gì: Người dân, doanh nghiệp hết sức lưu ý!

14:18 , 02/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên