3 cô nàng từng lọt top 10 Hoa hậu đều đã lên xe hoa, anh chồng nào cũng bảnh bao và giàu có!

Sau đám cưới hoành tráng của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu, dân tình bỗng phát hiện ra: Có tới 3 người đẹp từng lọt top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020 giờ đã lên xe hoa rồi. Ai cũng lung linh trong ngày vui của mình, và hơn hết netizen soi ra được anh chồng nào cũng bảnh bao và giàu có!

2020 - Doãn Hải My thi Hoa hậu, 2023 - My là hoa của Hậu

Năm 2020, Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) ghi tên mình vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, người đẹp gốc Hà Nội không được xướng tên trong top 5, phải dừng chân đầy tiếc nuối. Nhưng khoảnh khắc cô nàng được Đoàn Văn Hậu lên tặng hoa, ôm an ủi khi đó đã bắt đầu cho một chuyện tình viên mãn của hiện tại.

Doãn Hải My năm 2020 thi Hoa hậu

Doãn Hải My lên xe hoa năm 2023

Đám cưới trong mơ diễn ra vào 3 năm sau đó. Đoàn Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My bất ngờ, và 2 tháng sau cô dâu lên xe hoa về nhà chồng. Cặp đôi trai tài gái sắc này khiến cộng đồng mạng chú ý vì mức độ đầu tư cho cũng như visual cô dâu chú rể bùng nổ. Hậu đám cưới, dân tình ví von "2020 - Doãn Hải My thi hoa hậu, 2023 - My là hoa của Hậu" hết sức dễ thương.

Hơn thế nữa, gia thế nhà cô dâu và tài sản của chú rể cũng đáng nể: Doãn Hải My là gái Hà Thành có bố làm doanh nhân, sở hữu chuỗi nhà hàng và quán bar đắc địa tại Hà Nội; Còn Đoàn Văn Hậu thì là cầu thủ có thu nhập thuộc hàng top ở Việt Nam, ở tuổi 24 đã sở hữu siêu xe bạc tỷ và căn hộ chung cư cao cấp.

Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2020 - Phương Quỳnh bí mật lấy chồng doanh nhân

Phạm Thị Phương Quỳnh (SN 2000, TPHCM) từng lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã lên xe hoa ở tuổi 22. Sau khi giành được giải thưởng Người đẹp làn da và lọt vào top 5 HHVN 2020, Phương Quỳnh bí mật làm lễ ăn hỏi cùng bạn trai vào tháng 5/2022. Thời điểm chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp của mình trong ngày cưới trọng đại đã khiến netizen khá bất ngờ, vì cô nàng dấu bạn trai suốt.

Phạm Thị Phương Quỳnh (SN 2000, TPHCM) từng lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Cô nàng đã lên xe hoa vào năm 2022

Được biết, chồng Phương Quỳnh tên Quang Vũ. Trong những hình ảnh đăng tải lên MXH, Phương Quỳnh chỉ để hình riêng của mình, kín đáo giấu mặt chồng. Vì nhận về quá nhiều thắc mắc rằng nửa kia của Quỳnh là ai, cô lên tiếng với truyền thông: “ Những thông tin riêng tư liên quan đến “anh bạn”, Phương Quỳnh xin giữ lại cho bản thân. Anh là người làm kinh doanh bình thường nên ngại xuất hiện trên mạng xã hội hay truyền thông".

Tuy có nhiều bạn bè trách yêu "sao lấy chồng bỏ cuộc chơi sớm thế", nhưng đến hiện tại Phương Quỳnh cho thấy lựa chọn kết hôn sớm của mình là đúng. Có chồng ở bên cạnh, Quỳnh có được ủng hộ cũng như dành cho cô rất nhiều lời khuyên đúng đắn trong công việc cũng như cuộc sống.

Cuộc sống hôn nhân hiện tại của Phương Quỳnh hạnh phúc đủ đẩy

Á hậu Phương Anh cưới chồng tiến sĩ, doanh nhân có profile "khủng"

Phạm Ngọc Phương Anh (SN 1998, TPHCM) là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 và là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2022. Sau 3 năm đăng quang, Á hậu Phương Anh tổ chức lễ đính hôn với doanh nhân Hồ Đắc Đức (SN 1994, học tiến sĩ ở Anh) tại nhà riêng. Chuyện tình cảm của cặp á hậu - doanh nhân về rất nhiều sự ủng hộ.

Phạm Ngọc Phương Anh (SN 1998, TPHCM) là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020

Phương Anh cưới chồng tiến sĩ, doanh nhân Hồ Đắc Đức

Chồng của Phương Anh - Đức Hồ không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn đang học tiến sĩ ở Anh. Ngoài ra, doanh nhân sinh năm 1994 còn được biết đến là con trai của giáo sư, tiến sĩ khoa học và Hiệu trưởng của Trường đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH. Trong khi đó, Phương Anh là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, cô đang theo học thạc sĩ tại Trường đại học RMIT (TP.HCM) và thông thạo tiếng Anh lẫn tiếng Pháp

Đám cưới của cặp đôi cũng hoành tráng và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng: Ảnh cưới chụp tại Pháp, không gian tiệc cưới bố trí toàn bộ bằng hoa tươi, lễ cưới sang trọng kèm theo những cảm xúc xúc động từ dâu rể.

Hậu đám cưới, cặp đôi hé lộ cơ ngơi khủng, "tổ ấm" hoành tráng của cặp đôi sau khi về chung một nhà. Ngôi nhà được thiết kế theo sở thích của Đức Hồ và Phương Anh. Phòng khách sẽ theo phong cách Parisian nhẹ nhàng, tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Điểm đặc biệt chính là cửa sổ có hướng đón hoàng hôn và nhìn bao quát toàn cảnh thành phố.

Lễ cưới hoành tráng

Theo đó, cuộc hôn nhân của 3 người đẹp từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 được dân tình xuýt xoa không ngớt, vì ai cũng xinh đẹp, có một chuyện tình đáng ngưỡng mộ và kết thúc bằng một lễ cưới hoành tráng!