Một mình gây dựng nên cơ đồ hơn 500 triệu USD: Chuyện tưởng như cổ tích hóa ra có thật

Sự phát triển của ngành công nghệ mang lại những câu chuyện như cổ tích về thành công của các công ty khởi nghiệp. Nhưng câu chuyện về một người thật sự tay trắng làm nên và có được cái kết có hậu như trường hợp thì thật sự hiếm gặp.

Đó là câu chuyện về Markus Frind, người một mình lập nên website hẹn hò và sau nhiều năm vận hành, ông bán nó với giá 575 triệu USD. Không những thế, ông được giữ toàn bộ số tiền này khi không phải huy động một đồng vốn nào từ bên ngoài.

Website đó là Plenty of Fish, một trang web hẹn hò với 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Nó có hơn 150 triệu người dùng đăng ký và có thêm 65.000 người dùng mới trong mỗi ngày. Đáng chú ý là Frind một mình phát triển website này trong nhiều năm và mang lại doanh thu 10 triệu USD vào năm 2008 trước khi thuê nhân viên đầu tiên. Đến thời điểm đó, ông gần như chỉ làm việc trung bình 10 giờ mỗi tuần. Đến năm 2014, PoF mang lại 100 triệu USD doanh thu mỗi năm.

Phép màu này đã xảy ra như thế nào?

Năm 2003, Frind đang làm việc cho một hãng công nghệ tại Vancourver. Lo sợ bị sa thải do hậu quả của Bong bóng dot com, ông nỗ lực nâng cao trình độ của mình, khi nỗ lực làm chủ được ASP.net, công cụ xây dựng website mới của Microsoft. Thời điểm đó ông đã xây dựng một website phức tạp chỉ trong vài tuần.

Thời điểm đó, các website hẹn hò cũng đã xuất hiện và nổi tiếng như Match.com. Tuy nhiên, Frind lại thất vọng về chúng và muốn tạo ra một nền tảng tốt hơn, với giao diện đơn giản và thân thiện người dùng hơn. Và thế là ông quyết định bắt tay vào dự án này như một thú vui ngoài giờ làm việc.

Markus Frind, người sáng lập nên website hẹn hò Plenty of Fish

Trong vài tuần tiếp theo, Frind xây được một trang web hẹn hò với các tính năng cơ bản và gọi nó là Plenty of Fish. Nó vô cùng đơn giản – chỉ là một danh sách tên người dưới dạng văn bản – nhưng nó có một đặc điểm rất độc đáo: hoàn toàn miễn phí. Khẩu hiệu của PoF khi đó là: “100 phần trăm miễn phí. Cất thẻ tín dụng đi.” Lúc đó chưa có công ty hẹn hò lớn nào cung cấp dịch vụ miễn phí.

Điều này giúp PoF tiếp cận được một thị trường chưa được khai thác và mang lại cho các trang web trả phí một nơi để họ quảng cáo dịch vụ của mình. Từ tháng Ba đến tháng 11 năm 2003, PoF mở rộng từ 40 thành viên lên 10.000 thành viên. Ông sử dụng một máy tính tại nhà để làm máy chủ web và cố gắng đánh lừa Google bằng các thủ thuật mình học được trên diễn đàn.

So với các website hẹn hò thời đó, Plenty of Fish là trang phổ biến đầu tiên miễn phí hoàn toàn

Khi Google giới thiệu AdSense, ông ấy chỉ kiếm được 5 USD mỗi tháng. Nhưng đến cuối năm đó, ông đã kiếm được hơn 3.000 USD mỗi tháng bằng cách bán quảng cáo cho các web hẹn hò trả phí muốn hướng đến những thành viên miễn phí trên website PoF. Không lâu sau đó, ông nghỉ việc vào đầu năm 2004.

Đến năm 2006, Plenty of Fish đứng trong top 5 site hẹn hò hàng đầu nước Mỹ và đứng đầu ở thị trường Canada, phục vụ 200 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Frind kiếm được 10.000 USD mỗi ngày thông qua AdSense. Nhưng mọi người lại rất nghi ngờ về điều này. Để chứng minh điều đó, Frind còn đăng tải hình ảnh một phiếu thanh toán của Google cho PoF với số tiền 800.000 USD, tương đương 2 tháng thu nhập. Con số này cho thấy website của ông có thể kiếm được 4,8 triệu USD mỗi năm. Tuy vậy nhiều người cho rằng hình ảnh này là giả mạo, một số khác gọi đó là một chiêu trò quảng cáo.

Phiếu thanh toán của Google cho PoF trị giá hơn 900.000 CAD (khoảng 800.000 USD)

Dù sao đi nữa, cách làm của ông đã tỏ ra hiệu quả. Tin đồn thúc đẩy những người dùng mới tìm đến website và tăng trưởng của Plenty of Fish tăng vọt đến mức chóng mặt, đạt mức 1 tỷ lượt view mỗi tháng vào năm 2007. Điều đáng ngạc nhiên là đến tận 2008, Frind vẫn một mình phát triển Plenty of Fish – lúc này đã mang về doanh thu hơn 10 triệu USD – và bắt đầu tuyển dụng nhân viên đầu tiên.

Vậy làm thế nào một mình Frind có thể vận hành website hẹn hò này trong nhiều năm như vậy? Vì là website miễn phí, công ty không cần nhân viên phục vụ khách hàng, cũng như các vấn đề về thanh toán và đăng ký. Hầu hết các vấn đề khác người dùng có thể tìm hiểu qua các lời khuyên trên diễn đàn do công ty lập nên.

Nhưng để diễn đàn của mình không bị thư rác tấn công, Frind phải tinh chỉnh một số công thức để phân tích phản hồi của người dùng và đưa ra quyết định xem một bài đăng nào đó có phải là spam hay không và có bị xóa hay không. Ông cũng viết ra một số phần mềm để người dùng đánh giá các bức ảnh được tải lên website.

Ông Frind cho biết, gần 50.000 bức ảnh mới được tải lên website mỗi ngày và cần kiểm tra xem đó là ảnh thật hay ảnh khỏa thân. Công việc đó sẽ rất tốn kém nếu tìm kiếm một nhân viên được trả lương để làm việc đó. May mắn cho Frind, luôn có một đội quân các tình nguyện viên trên diễn đàn lại sẵn sàng làm việc đó miễn phí, một số còn biến nó thành trò tiêu khiển. Frind cho rằng: “ Rất nhiều người cảm thấy muốn đền ơn cho website vì nó miễn phí .”

Các khác biệt làm nên thành công của Plenty of Fish

Miễn phí chính là một trong các điểm khác biệt đầu tiên làm nên thành công của Plenty of Fish so với các trang hẹn hò khác. Nó giúp PoF dễ tiếp cận người dùng hơn và giúp thu hút được nhiều người dùng mới hơn.

Khác biệt thứ hai giúp làm nên thành công của Plenty of Fish là phản hồi người dùng. Frind luôn lắng nghe phản hồi của người dùng và thực hiện các thay đổi dựa trên đề xuất của họ. Khi người dùng yêu cầu tính năng “Meet Me” – giúp người dùng nhanh chóng cho thấy mối quan tâm của mình khi gặp mặt ai đó – ông đã bổ sung nó vào website của mình.

Tối ưu SEO: Frind biết rằng các công cụ tìm kiếm là điều rất quan trọng đối với website của mình. Vì vậy, ông tối ưu các nội dung của Plenty of Fish và từ khóa trên website để có được thứ bậc cao trên kết quả tìm kiếm. Điều này giúp mang lại nhiều lượng truy cập cho website và thu hút thêm người dùng.

Tự động hóa: nhiều hoạt động của Plenty of Fish được Frind tự động hóa bằng phần mềm, giúp giảm tải công việc của ông cũng như người dùng. Ví dụ, Frind sử dụng các hệ thống tự động để xử lý quá trình đăng ký, gửi email xác nhận và các yêu cầu hỗ trợ của người dùng. Điều này giúp giảm thiểu chi phí hoạt động luôn ở mức thấp.

Một phần thành công của Plenty of Fish nhờ vào các công cụ tự động hóa mà Frind xây dựng cho website của mình

Trong một cuộc phỏng vấn, Frind tự hào cho biết trong ngày bận rộn nhất của mình, ông cũng chỉ phải dành ra khoảng 20 giờ để làm việc. “Tôi gần như làm xong mọi thứ trong giờ đầu tiên của ngày làm việc.” Nhưng sau đó ông suy nghĩ lại và nói: “Trên thực tế, có lẽ là trong 10-15 phút đầu tiên.”

Thời điểm những năm 2010-2011, cái tên Plenty of Fish còn xuất hiện bên cạnh nhiều video âm nhạc đình đám: Telephone của Laday Gaga, Avaiable của Flo Rida và Akon, Hold It Against Me của Britney Spears (ra mắt năm 2011)…

Đầu năm 2011, các chuyên gia bảo mật phát hiện ra rằng Plenty of Fish bị hack và làm lộ thông tin cá nhân cùng mật khẩu của gần 30 triệu người dùng. Vào thời điểm đó, sự kiện này nhanh chóng thu hút các phương tiện truyền thông toàn cầu khi các chuyên gia bảo mật cho rằng sự cố này có trách nhiệm của Plenty of Fish khi không đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật, đặc biệt là mã hóa mật khẩu của người dùng.

Ngày 14/7/2015, tập đoàn Match Group (hãng sở hữu các ứng dụng hẹn hò nổi tiếng như Match.com, OkCupid, Tinder và Hinge) mua lại Plenty of Fish với giá 575 triệu USD bằng tiền mặt. Do không phải huy động vốn từ các cổ đông ngoài, Frind được giữ toàn bộ số tiền này, giờ ông đang điều hành một nhà máy làm rượu vang và một công ty đầu tư đang quản lý hàng tỷ USD tài sản bao gồm bất động sản, các cổ phiếu trên thị trường đại chúng và cổ phần tại các công ty tư nhân.