3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 4/7/2026

Trong ngày thứ Bảy, 4/7/2026, tức ngày 20 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, mang năng lượng của đồng ruộng phì nhiêu, nuôi dưỡng vạn vật vươn mình xanh tốt, vì sở hữu nạp âm Thành Đầu Thổ, tức là thớ đất kiên cố được đắp cao thành bức tường thành vững chãi để bảo vệ biên cương.

Bản mệnh Thổ dày dặn này khi đặt trong bối cảnh hỏa khí bừng phát của tháng Giáp Ngọ và năm Bính Ngọ đón nhận sự tương sinh cát lợi, giúp năng lượng đất thành trì thêm phần khô ráo và kiên cố vững vàng. Dù mộc khí vượng của chi Mão có sự xung khắc nhẹ với đất thành, nhưng sự đồng hành của thiên can Kỷ (Thổ) vẫn giữ cho trục phong thủy này một bệ đỡ vô cùng kiên định. Đây là cục diện phong thủy mang tính chất bảo thủ và phòng thủ chắc chắn, thôi thúc bạn tập trung củng cố nội lực, quản lý tài chính an toàn để biến những giá trị bền vững thành khối tài sản vững chãi như tường thành trước mọi biến động.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp được dự đoán sẽ gặt hái nhiều thành tựu nhất trong ngày Kỷ Mão và bức tranh tài lộc chi tiết của từng con giáp:

Con giáp tuổi Mùi: Mộc Dưỡng Đất Ấm, Tài Lộc Triều Dâng

Bước vào ngày Kỷ Mão, tuổi Mùi sẽ là con giáp hưởng lợi bất ngờ, giống như đồng cỏ đón mùa xuân khi nằm trong vòng che chở của cục diện Tam Hợp tối cao.

Mộc khí vượng từ ngày Mão tạo nên thế trận nuôi dưỡng bản mệnh Thổ của bạn, giúp khơi thông hoàn toàn các bế tắc về dòng vốn bấy lâu nay. Đường tài lộc hanh thông lạ kỳ, mang lại những khoản lợi nhuận bất ngờ từ các thương vụ đầu tư ngắn hạn tưởng chừng đã đóng băng.

Quý nhân xuất hiện trong ngày thứ Bảy này chính là bằng hữu tri kỷ lâu năm, chủ động mang đến các thông tin kinh doanh vô cùng giá trị. Tuổi Mùi sẽ khép lại ngày nghỉ cuối tuần với tinh thần phấn chấn, hầu bao rủng rỉnh và một nền tảng tài chính được củng cố vững chắc.

Con giáp tuổi Tuất: Thổ Mộc Dung Hòa, Tiền Bạc Đầy Kho

Sự kết hợp giữa địa chi Mão của ngày và chi Tuất của tuổi dệt nên mối lương duyên Lục Hợp hoàn hảo, giúp con giáp này đón nhận cơn mưa tài lộc đầy bất ngờ.

Đất khô của tuổi Tuất gặp mộc khí tươi mát của ngày Mão giúp điều hòa năng lượng, kích hoạt tư duy nhạy bén để bạn đưa ra những quyết định giải ngân vô cùng khôn ngoan. Thần Tài ưu ái dẫn lối giúp những người kinh doanh tự do liên tiếp chốt được những đơn hàng lớn, doanh thu tăng trưởng vượt bậc ngoài mong đợi.

Tuổi Tuất cũng có duyên nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ, quà tặng hoặc lộc ăn uống rủng rỉnh từ đối tác và người thân. Đây là thời điểm vàng để con giáp này tích lũy sâu, thong dong tận hưởng thành quả lao động của mình với một tâm thế an yên vẹn toàn.

Con giáp tuổi Hợi: Thủy Dưỡng Mộc Mầm, Lộc Khí Sinh Sôi

Người tuổi Hợi sẽ là con giáp bước vào ngày Kỷ Mão với tâm thế vương giả khi đón nhận luồng cát khí nồng đượm từ trục xoay Tam Hợp trợ mệnh.

Dòng nước mát lành của tuổi Hợi kết hợp với mầm cây ngày Mão tạo thế tương sinh thuận chiều, giúp bản mệnh hóa giải mọi hung hiểm và giữ chặt nguồn tài sản hiện có. Công việc có những bước chuyển mình rực rỡ, giúp bạn may mắn tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng mới cho các dự án dài hạn.

Nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái liên tục đổ về túi, giải tỏa hoàn toàn mọi áp lực chi tiêu cuối tuần của gia đình. Tuổi Hợi sẽ đón nhận ngày mới với trạng thái viên mãn, tiền bạc luân chuyển nhịp nhàng và gia đạo ngập tràn tiếng cười an vui.

* Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận cát khí vẹn toàn từ ngày Kỷ Mão, ba con giáp tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi vẫn cần đặc biệt lưu tâm đến tính chất kiên cố nhưng có phần khô cứng của nạp âm Thành Đầu Thổ. Do đất thành trì mang tính phòng thủ cao và khó lay chuyển, các bản mệnh cần tránh tâm lý bảo thủ, cố chấp trong giao tiếp để không tự tạo khoảng cách với đồng nghiệp và đối tác. Sức nóng thiêu đốt từ hỏa cục của tháng và năm đan xen nhắc nhở bạn phải kiểm tra tỉ mỉ mọi điều khoản pháp lý, tuyệt đối không đưa ra các quyết định đầu tư mạo hiểm theo cảm tính nhất thời.

Ngày này mộc khí vượng của chi Mão cũng dễ gây ra sự hao tổn nhẹ về thể trạng, đòi hỏi các con giáp phải chú ý giữ gìn sức khỏe, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Hãy dùng sự uyển chuyển, linh hoạt của tư duy để làm mềm đi nét khô cứng của đất thành, giúp bạn bảo toàn nguyên vẹn dòng tài lộc và gặt hái thành quả một cách an toàn nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.