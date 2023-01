3 con giáp sẽ gặp vận xui trong năm 2023: Tài vận lao dốc, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng

Trong năm 2023, có 3 con giáp dự đoán sẽ gặp phải vận xui, cần đặc biệt lưu ý để tránh làm cuộc sống bị tổn hại nghiêm trọng.

1. Tuổi Tý

Sang năm 2023, vận trình của người tuổi Tý vẫn chưa có nhiều khởi sắc so với năm trước do vừa xung Thái Tuế, vừa bước sang năm thứ 2 của hạn Tam Tai.

Trong năm nay, người tuổi Tý có thể phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bủa vây về công việc. Sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh nên người tuổi Tý khó phát triển thêm. Tuy nhiên, họ có thể sử dụng sự chăm chỉ của bản thân để cải thiện hung vận. Đây cũng là thời gian tốt để bạn tích lũy thêm kiến thức để chuẩn bị cho sự đột phá về sau.

Ảnh: Internet

Năm nay, con giáp này gặp hạn tiểu nhân quấy phá, dễ bị hãm hại hoặc vướng phải thị phi. Do đó, cẩn trọng về lời ăn tiếng nói và hành động là thực sự cần thiết. Tài vận tuổi Tý trong năm 2023 cũng chưa thật sự ổn định. Công việc trì trệ sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của bản mệnh này. Hơn nữa, người tuổi Tý cũng cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn để đề phòng mất tiền mất của bởi năm nay có thể là một năm hao tài.



Do ảnh hưởng của hạn Tam tai nên sức khỏe con giáp này có phần giảm sút. Trong năm nay, người tuổi Tý cần cân nhắc đối với việc đưa ra các quyết định lớn, việc xuất hành, hạn chế đi xa trong năm 2023 để bảo vệ bản thân. Điểm sáng duy nhất của Tý trong năm Quý Mão 2023 nằm ở phương diện tình cảm.

2. Tuổi Thìn

Năm 2023, người tuổi Thìn được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc khi là năm thứ 3 vướng hạn Tam tai. Khó khăn, thách thức là những điều mà người con giáp này không thể tránh khỏi nên không được chủ quan.

Ảnh: Internet

Nơi công sở, con giáp này nên lưu ý về các mối quan hệ với đồng nghiệp, cần hành sự cẩn thận để tránh sập bẫy tiểu nhân. Trong năm nay, công việc của tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn, việc cũ dở dang còn việc mới thì khó thành nên tránh đặt mục tiêu quá cao. Cũng như người tuổi Tý, năm nay người tuổi Thìn nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực bản thân, không nên "trèo cao" quá để tránh "ngã đau".



Tài lộc của con giáp này trong năm nay vẫn chảy về chậm chạp, không có sự bứt phá khi tiền bạc dễ hao hụt, công việc đầu tư cũng không mấy thuận lợi. Do đó, để an toàn thì bản mệnh chỉ nên tiết kiệm tiền bạc thay vì tiêu xài hoang phí kẻo cuối năm chẳng còn gì. Về vấn đề sức khỏe, trong năm 2023 người tuổi Thìn dễ bị ốm đau, bệnh vặt từ cục diện Hại Thái Tuế. Do đó, họ nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn và dành thời gian thư giãn tinh thần.

3. Tuổi Mão

Bước sang năm 2023, tuổi Mão sẽ phải đương đầu với hạn năm tuổi và cục diện Trực Thái Tuế. Do đó, người cầm tinh con mèo có thể sẽ gặp nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra. Nhìn chung đây sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh này khi nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập trong công việc. Ngoài ra sẽ xuất hiện sự đấu đá, mâu thuẫn trong môi trường công sở. Do đó, người tuổi Mèo cần phải chuẩn bị sẵn một tinh thần vững vàng và cố gắng khai phá bản thân để vượt qua sóng gió.

Ảnh: Internet

Trên phương diện tài lộc, năm nay, người tuổi Mão sẽ dễ thất thoát tiền bạc do ảnh hưởng từ Trực Thái Tuế. Dù bản mệnh vẫn kiếm được tiền, nhưng sẽ xuất hiện nhiều khoản chi lớn ngoài dự kiến nên cần cân bằng thu chi và tiết kiệm để đề phòng bất trắc. Vì sẽ gặp nhiều sóng gió nên con giáp này dễ dàng nảy sinh các cảm xúc tiêu cực trong năm. Điều này sẽ khiến sức khỏe của người cầm tinh con mèo bị ảnh hưởng nên cần phải biết cân bằng cảm xúc và giải tỏa kịp thời để tránh u uất, căng thẳng.



Dù có khá nhiều thách thức cho người tuổi Mão trong năm nay nhưng song song đó cũng tiềm tàng những cơ hội phát triển bản thân. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng làm gì cũng nên cẩn trọng từng bước, tính đoán kỹ lưỡng. Điều quan trọng là chớ nên nóng vội khiến bạn mất cả chì lẫn chài.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

(Theo Sohu)