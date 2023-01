3 con giáp vượt gian khổ, cuối cùng cũng đến ngày thảnh thơi: Đầu tư kinh doanh dễ về lộc lá, gặp gỡ quý nhân

Quý Mão 2023 là năm với nhiều cơ hội để gia tăng tài chính. Đây cũng sẽ là thời điểm tốt để bước tới ngưỡng cửa của sự giàu có, nhưng đương nhiên, chỉ những người nhanh nhạy với thời cuộc, giỏi nắm bắt cơ hội mới có thể tận dụng tốt. Còn những người hay lo nghĩ, chần chừ sẽ để cơ hội tuột khỏi tầm tay, thời gian trôi qua vẫn dậm chân tại chỗ.



Tuổi Tuất

Trong giai đoạn trước, người tuổi Tuất có thể đã gặp nhiều chông chênh và vất vả. Đây sẽ là thời điểm để họ tạm biệt vận hạn trước kia và bắt đầu đón nhận những khởi sắc mới trong con đường tài vận, sự nghiệp.

Các dấu hiệu bắt đầu cho thấy sự thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Con giáp này cũng dễ được quý nhân giúp đỡ, nhờ thế mà tài lộc liên tục vào túi. Sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh sẽ giúp các kế hoạch và dự định của con giáp này nhanh chóng được hoàn thành một cách suôn sẻ, dễ dàng hơn.

Trong giai đoạn tới đây, người tuổi Tuất dễ nhận được nhiều may mắn, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Đây cũng là con giáp thường có thói quen lên kế hoạch chỉnh chu và kỹ lưỡng, do đó, khi thời vận tới, không còn bị vận hạn cản trở, họ có thể nhanh chóng bắt tay thực hiện. Nhờ vậy, các kết quả họ nhận được đều khá tốt, thậm chí rực rỡ hơn so với dự tính ban đầu.

Khi tận dụng tốt, nắm bắt thiên thời địa lợi nhân hòa, việc kinh doanh của người tuổi Tuất sẽ gặp dịp phát tài, phát lộc, ngày càng hanh thông, gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài.

Chính vì thế, những người đã có sẵn kế hoạch trong tay thì đừng chần chừ để rồi đánh mất cơ hội, đánh mất lợi thế sẵn có của mình. Đây chính là một trong những thời điểm tốt nhất để người tuổi Tuất có thể làm ăn buôn bán thuận lợi, thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

Có điều, con giáp này đừng chủ quan mà ôm đồm quá nhiều việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều.

Tuổi Hợi

Năm 2023, người tuổi Hợi sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Họ đã có một quá trình chuẩn bị khá dài hơi, nên chỉ cần thời cơ tới, vận khí tốt, hầu bao người tuổi Hợi lúc nào cũng sẽ rủng rỉnh. Khi may mắn gõ cửa, họ không chỉ thuận lợi trong các lĩnh vực đầu tư mà còn dễ trúng giải thưởng, thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ, nằm ngoài dự đoán.

Theo dự đoán tử vi 2023 tuổi Hợi, năm nay nhờ có cục diện Tam Hợp nên hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công đối với người tuổi Hợi.

Khi khả năng kiếm tiền tăng lên, người tuổi Hợi cần lưu ý đến việc tích lũy tài sản. Thay vì chi tiêu một cách bồng bột, hãy lên kế hoạch và phân chia nguồn tài sản một cách cẩn thận, rạch ròi giữa khoản tiền đầu tư và khoản tiền tiết kiệm. Sau đó, hãy dùng phần tiền còn lại cho việc chi tiêu. Thói quen này giúp tài lộc đồng hành với họ lâu dài và bền vững hơn.

Nhờ tài lộc dồi dào nên dù quản lý cẩn thận, chia cắt nhỏ lẻ, người tuổi Hợi vẫn có thể xây nhà, mua xe, hoặc thỏa mãn những nhu cầu và sở thích cá nhân mà trước kia chưa có cơ hội.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường được biết đến với sự quyết đoán, chín chắn và có khả năng lãnh đạo. Do đó, trên phương diện sự nghiệp, họ thường nắm giữ những chức vụ cao hoặc luôn tìm kiếm cơ hội để có thể tự làm chủ. Năm Quý Mão là thời điểm thuận lợi cho những người đã lựa chọn theo con đường đầu tư, kinh doanh để bắt đầu ăn nên làm ra, tích lũy tài sản đáng kể.

Trong giai đoạn này, tài chính của người cầm tinh các chú hổ khá lý tưởng. Đây có thể coi là một năm tương đối thuận lợi với bản mệnh. Cộng thêm tính cách dám nghĩ dám làm, đầu óc biết tính toán nên họ biết chắc chắn mình phải làm gì, làm như thế nào.

Ở khía cạnh tài chính, người tuổi Dần có thể nhận được nhiều nguồn thu hơn và mở rộng con đường dẫn đến sự giàu có, nhờ sự hỗ trợ của sao Tử Vi.

Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh đối với người tuổi Dần. Con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình khi đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đã trải qua sự cân nhắc đầy cẩn trọng.

Chính tinh thần ấy giúp họ dễ dàng nắm bắt những cơ hội dù lớn hay nhỏ. Vận may đến kéo theo những cơ hội và quý nhân, giúp cho việc làm ăn kinh doanh ngày càng nảy nở.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo)

*Nguồn: Sohu