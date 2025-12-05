3 động lực thúc đẩy Digiworld tiếp tục tăng trưởng

Quý 3/2025, Digiworld ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng với doanh thu thuần đạt 7.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 39% so với cùng kỳ 2024.

Cơ cấu sản phẩm của công ty tiếp tục chuyển dịch từ điện thoại di động (26% doanh thu) sang laptop & tablet (43%) và thiết bị văn phòng (22%). Trong đó, mảng laptop & máy tính bảng và thiết bị văn phòng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng. Lĩnh vực hàng gia dụng cũng tăng mạnh nhờ mở rộng hợp tác. Mảng hàng tiêu dùng duy trì ổn định trong khi doanh số bán điện thoại di động giảm nhẹ.

Trong báo cáo phân tích mới đây, VNDirect đánh giá Digiworld có cơ hội tăng trưởng từ chuyển đổi cơ cấu sản phẩm.

Làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu và FDI thúc đẩy mảng thiết bị văn phòng

Trong năm 2026, VNDirect kỳ vọng mảng thiết bị văn phòng sẽ tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của Digiworld. Nhu cầu trang thiết bị văn phòng được hỗ trợ bởi hai yếu tố: (1) làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu và (2) sự mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Lợi thế về vĩ mô ổn định, vị trí địa lý an toàn và chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu thấp sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với các thiết bị văn phòng và hạ tầng liên quan. Theo CBRE, công suất thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam tính đến tháng 10/2025 đạt 104MW, dự báo sẽ chạm mốc 589 MW vào 2030, tăng 5,6x lần.

Đối với tình hình vốn FDI vào Việt Nam, năm 2025 là điểm sáng khi vốn giải ngân đạt mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 10T25 ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% svck, cao nhất trong 5 năm qua. Bước sang 2026, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

VNDirect dự báo doanh thu từ mảng thiết bị văn phòng của Digiworld sẽ tăng 42%/24% svck, đạt 6.200/8.300 tỷ đồng (tương đương USD) trong năm 2025/2026.

Mảng gia dụng hưởng lợi từ BĐS phục hồi và đồ gia dụng thông minh

Bên cạnh mảng thiết bị văn phòng, mảng gia dụng cũng sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của Digiworld trong tương lai, được hỗ trợ bởi (1) thị trường BĐS nhà ở phục hồi trong năm 2026 và (2) xu hướng tích hợp AI lên đồ gia dụng.

Đối với thị trường BĐS nhà ở, bước sang quý 3/2025, nguồn cung tại Hà Nội đã bắt đầu cải thiện. Tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức cao đối với nguồn cung mới, cho thấy thị trường tiếp tục hấp thụ tốt. Theo CBRE và Savills, nguồn cung tại Hà Nội được kỳ vọng duy trì sôi động trong Q4/25, trong khi nguồn cung tại TP.HCM sẽ bắt đầu phục hồi và tăng tốc từ năm 2026.

Trong cuộc đua về thiết bị gia dụng thông minh, các tập đoàn công nghệ lớn đang tích hợp nhiều tính năng hiện đại vào sản phẩm, đặc biệt là công nghệ AI. Khi thu nhập cá nhân tăng lên, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến trải nghiệm tiện nghi, khả năng kết nối và tự động hóa. Việt Nam được đánh giá là điểm sáng trong khu vực với hơn 100 triệu dân và khoảng 6 triệu hộ gia đình thuộc phân khúc thu nhập cao.

VNDirect đánh giá các yếu tố này sẽ góp phần làm gia tăng nhu cầu mua mới và thay thế thiết bị gia dụng. Doanh thu từ mảng gia dụng của Digiworld được dự báo sẽ tăng 85%/68% svck, đạt 1.800/3.100 tỷ đồng trong năm 2025/2026.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ mở rộng danh mục các sản phẩm mới

Một trong những chiến lược tăng trưởng được Digiworld duy trì nhất quán qua các năm là liên tục bổ sung các thương hiệu mới theo từng quý. Trong quý 4/2025, Digiworld đã và đang mở rộng phân phối ba nhóm sản phẩm mới thuộc các nhãn hàng Xiaomi, Sony và Motorola. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm của Xiaomi được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc cải thiện biên lợi nhuận.

Bước sang năm 2026, Digiworld dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều mẫu mới thuộc mảng Thiết bị văn phòng, Thiết bị gia dụng, và một ngành hàng mới liên quan đến xe điện – nhưng không chỉ bao gồm xe điện, xe hơi mà cả phụ tùng và các sản phẩm liên quan. Theo đó, VNDirect kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của Digiworld sẽ cải thiện lên 9,7% vào năm 2026.