3 hôm trước - 3/9, một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, lập tức có cảnh sát đợi sẵn

Trên chuyến bay từ Dallas đến Newark, một nam hành khách bất ngờ có hành vi hung hãn, tấn công người ngồi cạnh, gây hấn với tiếp viên và hành khách khác, buộc nhiều người phải dùng băng dính cố định ông ta vào ghế để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Người gây rối được xác định là Arthur Lundeen, 67 tuổi, sống tại bang Arizona, Mỹ. Sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu 618 ngày 3/9, khi máy bay đã hoàn thành khoảng ba phần tư hành trình từ Dallas, bang Texas, đến Newark, bang New Jersey.

Theo lời kể của các hành khách, vào khoảng 20h, Lundeen có biểu hiện say xỉn và bắt đầu lớn tiếng với người ngồi bên cạnh. Người này liên tục phải chịu những lời lảm nhảm, chửi bới và tiếng hét dữ dội, trong đó Lundeen còn nguyền rủa hành khách bên cạnh. Một tiếp viên sau đó tiến đến kiểm tra và tìm cách can thiệp.

Tuy nhiên, thay vì bình tĩnh lại, Lundeen tiếp tục phản ứng quyết liệt. Khi được nhắc nhở, ông ta lăng mạ tiếp viên bằng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc. Một nữ hành khách cố gắng can ngăn cũng bị đẩy ngã, khiến một số nam hành khách lập tức đứng dậy hỗ trợ khống chế người gây rối.

(Ảnh: Telegraph)

Tình hình nhanh chóng leo thang thành bạo lực. Lundeen được cho là đã tấn công người ngồi cùng hàng ghế, đồng thời đập vỡ máy tính bảng của người này. Khi các hành khách khác lao vào can thiệp, ông ta còn cắn một người và tiếp tục cố gắng cắn người thứ hai.

Juan Mejia, một cảnh sát đã nghỉ hưu có mặt trên chuyến bay, cho biết diễn biến xảy ra quá nhanh. Chỉ trong chốc lát, khoang máy bay từ trạng thái bình thường trở nên hỗn loạn với tiếng la hét. Khi quay lại quan sát, Mejia thấy Lundeen đang liên tục tác động vật lý vào người ngồi cạnh.

Mejia cùng một số hành khách khác lập tức lao đến hỗ trợ. Một tiếp viên đưa cho nhóm này cuộn băng dính để khống chế người đàn ông 67 tuổi. Lundeen sau đó bị cố định cổ tay, phần đầu và thân người vào ghế. Dù vậy, ông ta vẫn liên tục vùng vẫy, buộc những người xung quanh phải giữ chặt cho đến khi máy bay có thể hạ cánh.

(Ảnh: ABC News)

Trước diễn biến nghiêm trọng, chuyến bay 618 đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall chỉ khoảng 15 phút sau đó. Lundeen bị lực lượng chức năng bắt giữ với cáo buộc gây rối trật tự, đồng thời có thể phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung từ FBI.

Sau khi người đàn ông bị đưa khỏi máy bay, chuyến bay mới tiếp tục hành trình đến Newark.

Đại diện American Airlines xác nhận máy bay phải chuyển hướng do một hành khách có hành vi gây mất trật tự. Hãng nhấn mạnh an toàn và an ninh của hành khách cũng như phi hành đoàn luôn được đặt lên hàng đầu, đồng thời không chấp nhận bất kỳ hành vi bạo lực nào trên các chuyến bay. Đại diện hãng cũng gửi lời cảm ơn tới phi hành đoàn vì cách xử lý tình huống, cũng như các hành khách đã hợp tác trong sự cố.

Vì sao hành khách gây rối trên máy bay có thể trở thành tình huống khẩn cấp?

Không giống những vụ xô xát xảy ra dưới mặt đất, tình huống hành khách mất kiểm soát trên máy bay luôn tiềm ẩn rủi ro lớn hơn bởi sự việc diễn ra trong một không gian kín và ở độ cao hàng nghìn mét. Khi máy bay đang bay, phi hành đoàn không thể lập tức gọi lực lượng an ninh đến xử lý.

Một hành vi bạo lực dù ban đầu chỉ nhằm vào một người cũng có thể nhanh chóng khiến cả khoang hành khách rơi vào hỗn loạn. Tiếng la hét, xô xát và tâm lý hoảng sợ có thể làm nhiều người mất bình tĩnh, đồng thời gây khó khăn cho phi hành đoàn trong việc duy trì trật tự và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến an toàn chuyến bay. Tình huống càng nghiêm trọng hơn nếu người gây rối không thể tự kiểm soát và có hành vi tấn công liên tục. Việc này cũng không hề đơn giản bởi không gian giữa các hàng ghế chật hẹp, những người can thiệp phải tránh gây thương tích cho cả người gây rối lẫn hành khách khác.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, tổ bay có thể phải đưa ra quyết định chuyển hướng để hạ cánh xuống sân bay gần nhất và bàn giao người gây rối cho lực lượng chức năng. Điều này không chỉ làm gián đoạn hành trình của toàn bộ hành khách mà còn khiến lịch trình bay bị xáo trộn và phát sinh nhiều vấn đề về vận hành.

(Tổng hợp)