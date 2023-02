3 kỳ vọng lớn cho thị trường chứng khoán năm Quý Mão 2023

Đâu là các kỳ vọng lớn cho thị trường chứng khoán 2023?

Theo quan sát, cứ sau vài năm thị trường chứng khoán Việt Nam lại có một chu kỳ tăng giá, có thể gọi là một con sóng lớn, kéo dài trong 2-3 năm. Rất có thể, năm Quý Mão 2023 sẽ là năm đánh dấu điểm bắt đầu của một con sóng lớn mới cho giai đoạn 2023-2025, dựa trên một số kỳ vọng lớn sẽ xảy ra trong năm.

Đầu tiên, đó là kỳ vọng FED sẽ ngừng tăng lãi suất trong 2023, và điều này sẽ mang lại hi vọng cho thị trường chứng khoán toàn cầu. Lãi suất mục tiêu của FED được đa số các nhà nghiên cứu dự báo nằm ở mức 5-5.5% (tương đương 500-550 bps), ám chỉ FED sẽ tăng lãi suất thêm 1-2 lần nữa trong Quý 1 hoặc Quý 2.2023 và sẽ ngừng tăng lãi suất trong những tháng cuối năm 2023. Xu hướng lãi suất của 2024-2025 được dự báo sẽ là giảm, ủng hộ cho sóng tăng của chứng khoán.

Lộ trình lãi suất mục tiêu trung bình 3 tháng của FED, lãi suất mục tiêu hiện tại là 450 – 475 điểm phần trăm (bps). Nguồn: Market Probability Tracker - FED Atlanta

Động lực thứ hai cho kinh tế thế giới cũng như thị trường chứng khoán toàn cầu là sự hồi phục của Trung Quốc khi dần từ bỏ chính sách Zero Covid và ngày càng có nhiều các động thái mở cửa đất nước cho thương mại, du lịch… Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc đạt mức 50.1 trong tháng 1.2023, quay trở lại ngưỡng "tăng trưởng", sau 3 tháng liên tục nằm dưới mức 50, thể hiện ngành sản xuất bị co hẹp do bùng nổ ca lây nhiễm Covid những tháng cuối 2022. Sức cung và cầu to lớn của Trung Quốc trong giai đoạn hồi phục sẽ thúc đẩy tăng trưởng cả về sản xuất và tiêu dùng trên toàn thế giới, trên thực tế giá cả nhiều loại hàng hóa đã bắt đầu phục hồi như giá dầu, giá sắt thép... Trung Quốc cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp tỷ trọng cao cho kim ngạch thương mại cũng như dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI vào Việt Nam trong 2023.



Trung Quốc đang chậm rãi bước vào giai đoạn hồi phục của chu kỳ kinh tế mới. Nguồn: Fidelity

Yếu tố thứ ba để lạc quan cho triển vọng của 2023 đó là việc các căng thẳng địa chính trị có thể sẽ hạ nhiệt, Nga – Ukraina ngừng xung đột và giá dầu cũng sẽ dao động trong biên độ ổn định hơn, nhờ đó quá trình kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng diễn ra thuận lợi hơn.



Chính những kỳ vọng này hứa hẹn chân một con sóng lớn cho nhà đầu tư yên tâm thực hiện chiến lược "Mua và Nắm giữ" cho chu kỳ tăng giá kéo dài khoảng 2-3 năm giai đoạn 2023-2035 sắp tới.

Đâu là điểm mua cho con sóng chu kỳ tăng giá mới?

Trước hết, phải khẳng định lại thực tế là mặc dù bức tranh u ám nhất đã nằm lại phía sau, nhưng quá trình phục hồi vẫn còn rất gian nan. Nguy hiểm, rủi ro vẫn còn đó, từ việc các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục tăng lãi suất để ứng phó với nền lạm phát cao, nhất là sự đảo chiều chính sách tiền tệ của Nhật Bản, cho tới nguy cơ suy thoái và các rủi ro địa chính trị khó lường trên thế giới, cũng như các rủi ro nội tại của Việt Nam liên quan thị trường trái phiếu, thị trường bất động sản, khó khăn trong giải ngân đầu tư công và giảm sút của hoạt động xuất khẩu… Hàng loạt rủi ro đó sẽ mang tới một năm Quý Mão đầy biến động, đặc biệt trong nửa đầu năm.

Tuy vậy, HSC vẫn rất tâm đắc với câu nói "trong nguy có cơ", "biến động chính là vẻ đẹp của thị trường tài chính". Đúng vậy, cơ hội mua để nắm giữ dài hạn sẽ dành cho các nhà đầu tư đã chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng để nắm bắt, bên cạnh nguồn lực tài chính còn có một tâm lý đầu tư vững vàng, một chiến lược đầu tư linh hoạt, một danh mục đầu tư nổi bật nhất.

Những nhóm ngành nào đáng chú ý nhất trong năm 2023?

Các ngành tiềm năng trong nửa đầu 2023 là các nhóm ngành được dự báo tăng trưởng cao nhờ sự hồi phục của kinh tế (tiêu dùng, bán lẻ, dịch vụ lữ hành…) và các nhóm ngành mang tính phòng thủ, trả cổ tức cao như tiện ích công (điện, nước), bảo hiểm, bất động sản khu công nghiệp… Dành cho nhịp cuối năm 2023, các ngành có tính chu kỳ cao (ngân hàng, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng…) sẽ là nhóm cổ phiếu rất đáng chú ý và cần được theo dõi thường xuyên.

