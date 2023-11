3 lý do sở hữu The Privia – Khang Điền tại Q. Bình Tân

Việc Tập đoàn Khang Điền (Tập đoàn) công bố The Privia tại thời điểm này, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội: vị trí thuận lợi, pháp lý vững chắc, tiến độ đảm bảo… với giá dự kiến chỉ từ 48 triệu đồng/m2 cùng chính sách hấp dẫn, giúp cho ước mơ "sở hữu nhà Sài Gòn" cho người có nhu cầu mua ở thực trở nên dễ dàng hơn.



Giá và chính sách đột phá

CBRE Việt Nam ghi nhận giá bán sơ cấp căn hộ TP.HCM đạt 60,6 triệu đồng/m2 trong quý III, tăng 4% so với quý trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mặt bằng chung, mức giá mở bán của The Privia gần như thuộc mức "khan hiếm", thu hút sự chú ý của cả thị trường trong những ngày vừa qua.

Cùng với chính sách bán hàng ấn tượng, chỉ cần thanh toán vốn ban đầu từ 20%, tương đương khoảng 600 triệu đồng, ngân hàng cho vay đến 75% giá trị căn hộ và hỗ trợ không trả lãi, không trả gốc trong 2 năm (*). Ngoài ra, khách hàng có vốn nhàn rỗi có thể thanh toán nhanh 70% và nhận quà tặng lên đến 10% giá trị hợp đồng mua bán (HĐMB) bằng tiền mặt (*).

Pháp lý đầy đủ, đã xây đến tầng 21/23, chuẩn bị mở bán



The Privia gồm ba tháp với 1.043 căn hộ, hiện tháp C đã xây đến tầng 21/23, tháp B tầng 18 và tháp A tầng 16. Dự án đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan chức năng và chứng thư bảo lãnh của ngân hàng Vietinbank, khách hàng có thể ký HĐMB ngay trong quý 4.2023 và nhận nhà vào cuối năm sau.

Công trường tại The Privia luôn tấp nập thi công, sáng đèn mỗi đêm, dần hoàn thiện và đẹp lên từng ngày

Hơn 22 năm kiến tạo không gian sống hoàn hảo, kiên trì và nỗ lực với mục tiêu "bắt đầu xây nhà, đầy đủ pháp lý mới mở bán", các dự án do Tập đoàn phát triển đều có tỷ lệ lấp đầy cao, hàng ngàn ô cửa sáng đèn sau khi đưa vào vận hành, góp phần thổi bừng sinh khí, thay đổi diện mạo đô thị khu vực như: Khu biệt thự & nhà liên kế The Venica, Verosa Park, The Classia, khu căn hộ Safira, Lovera Vista… Tất cả đều được bàn giao nhà và sổ hồng đúng thời hạn quy định, mang đến sự an tâm và hài lòng cao nhất cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn các sản phẩm của Khang Điền.

Vị trí đắt giá, nhà gần công viên

The Privia tọa lạc đường An Dương Vương, tâm điểm 3 quận (Bình Tân, Q.6, Q.8), chỉ 20 phút về Q.1 theo Đại lộ Võ Văn Kiệt, nhanh chóng đến Q.5, Q.10, Q.3 theo đường Kinh Dương Vương. Thuộc vị trí "cửa ngõ" của TP.HCM, thuận tiện di chuyển về Tây Nam Bộ qua Quốc lộ 1A, cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tính liên kết vùng cùng hạ tầng giao thông hoàn thiện, cư dân The Privia dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích trong khu vực khi cách Aeon Mall Bình Tân, bến xe Miền Tây khoảng 3 - 5 phút, xung quanh là hệ thống trường học các cấp, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, mua sắm, chợ truyền thống…

Đối diện The Privia là công viên Lý Chiêu Hoàng rộng 6.000 m2

The Privia xanh từ nhà ra phố, được Tập đoàn Khang Điền chăm chút từng chi tiết thiết kế. Bề mặt khối đế được phủ dây leo và trồng nhiều cây bụi thấp, góp phần thanh lọc và làm mát toàn khu. Tại tầng 4 cũng được bố trí nhiều cây xanh xen lẫn với các tiện ích, tạo nên không gian xanh kết nối thiên nhiên.

Mỗi sáng thức dậy, bước xuống sân nhà, đưa con đến trường qua những cung đường rợp bóng cây xanh, nạp thêm năng lượng tích cực chào ngày mới. Chiều về, ngắm nhìn con trẻ vui đùa trong công viên gần nhà, thưởng thức những phút giây bình yên, giản dị, để thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái biết bao.

Với những ai yêu thích nhịp sống năng động, có thể tận hưởng hệ tiện ích đa năng, rèn luyện sức khỏe ở hồ bơi vô cực dài 50m, tổng diện tích mặt nước rộng 700m2 gồm cả khu hồ bơi trẻ em, sân chơi nước hay phòng gym, yoga, khu BBQ… Đây còn là không gian mở với nhiều bộ môn vận động, giải trí, thư giãn…

The Privia đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm điện, nước và chi phí vận hành trong quá trình sử dụng

Cùng với những thương hiệu uy tín trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc - cảnh quan và quản lý vận hành: AWP Architect (Singapore), One Landscape (Hongkong), CBRE (Mỹ)… The Privia hứa hẹn trở thành chốn an cư sáng giá, tạo nên chất sống đa tầng, đa trải nghiệm cho cư dân tương lai.

The Privia sẵn sàng đón khách tham quan tại:

Căn hộ mẫu: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM



Công trình thực tế: 158 An Dương Vương, Q. Bình Tân, TP.HCM

(*) Liên hệ để biết thêm chi tiết về GIÁ và CSBH từ CĐT: 0765 158 158 | www.theprivia.com.vn