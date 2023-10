“3 năm tới xác suất xuất hiện cơn sốt đất sẽ xảy ra nhưng thấp”

(Ảnh minh hoạ)

Đi qua khó khăn

Đã qua gần 2 năm sóng gió, khi bức tranh địa ốc nhuốm màu ảm đạm. Thanh khoản sụt giảm mạnh, doanh nghiệp chật vật khi hàng loạt dự án “án binh bất động sản”. Các báo cáo từ đơn vị nghiên cứu thị trường đều chung chỉ số không khả quan về thị trường địa ốc. Lượng môi giới bỏ nghề gia tăng.

Trên thị trường thứ cấp, nhiều phân khúc rơi vào cảnh “đóng băng”. Phải đến quý II/2023, tín hiệu khởi sắc bắt đầu rõ nét. Bức tranh ấm của thị trường xuất hiện. Khi nhiều dự án bắt đầu mở bán và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khả quan. Dù không quá sôi động như thời điểm thị trường địa ốc tăng trưởng mạnh nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực trong bối cảnh kéo dài khó khăn của thị trường.

Đáng chú ý, trên thị trường thứ cấp, giao dịch cũng khởi sắc. Môi giới túc tắc với các thương vụ chốt thành công, bắt đầu có niềm tin quay trở lại với thị trường.

Bước sang quý III/2023, tín hiệu khởi sắc càng rõ nét. Nhiều báo cáo ghi nhận thị trường bất động sản đã gia tăng về mức độ quan tâm và lượng tin rao bán nhà đất. Theo nhiều chuyên gia, giai đoạn khủng hoảng nhất của thị trường bất động sản đã qua đi.

Một loạt tín hiệu tích cực của thị trường đã xuất hiện: Lãi suất hạ nhiệt, room tín dụng mở, nhiều doanh nghiệp địa ốc chuẩn bị “bung hàng”… Ngoài ra, những động thái hỗ trợ về chính sách cũng dần “ngấm” vào thị trường tạo động lực để hồi phục trong thời gian tới.

Sốt đất bao giờ xuất hiện?

Trong đà hồi phục của thị trường địa ốc, với những nhà đầu tư, câu hỏi “Sốt đất bao giờ xuất hiện” luôn hiện hữu. Ngay cả khi thị trường đang từng bước hồi phục, song nhìn vào thực tế, giá bất động sản chưa quay trở lại mốc cao điểm trong giai đoạn sốt, trước khi tụt dốc mạnh. Đó là lý do mà nhiều nhà đầu tư chờ đợi cơn sốt bùng nổ nhẹ để đẩy giá bất động sản về thời kỳ đỉnh cao. Khi đó, niềm tin vào thị trường địa ốc gia tăng, thanh khoản cũng hồi phục. Cơ hội để đẩy hàng, cơ cấu lại danh mục sẽ xuất hiện.

Song nhìn vào diễn biến của thị trường địa ốc đã qua, từ giai đoạn sốt nóng đến nguội lạnh, ông Trần Minh, CEO doanh nghiệp địa ốc đến từ Hà Nội nhận định: Có thể sớm nhất là 3 năm tới, xác suất xuất hiện cơn sốt đất sẽ xảy ra nhưng thấp.

Lý do mà ông Minh đưa ra: Một, tâm lý người mua đã thông thái hơn khi hiểu và nắm rõ bản chất cơn sốt đất do cá mập tạo ra. Hoặc chính họ trải qua giai đọan vừa qua càng thấm, việc bỏ tiền vào mua bất động sản tạo ra giá trị thực, mới thanh khoản tốt. Hai, thị trường nhìn chung còn “ốm” do doanh nghiệp bất động sản chưa có lực vực dậy.

“Thế nên, sốt đất quay trở lại khó xảy ra trong ngắn hạn. Thực tế, với việc kiểm soát của chính quyền các địa phương trong quản lý đất đai, sốt đất khó xảy ra”, ông Minh nói.

Ông Nguyễn Đức Lập - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản nhận định, những dự đoán về thời gian phục hồi đã được nói từ năm 2022. Tuy nhiên, phục hồi ở đây không là nghĩa là thị trường sẽ bùng nổ trở lại ngay, nóng ngay về giá, giao dịch. Nhưng không đó đâu, phục hồi sẽ đến từ từ, ban đầu là thanh khoản, thị trường đã ấm hơn cách đây mấy tháng, so với thời kì băng giá.

“Với cách điều hành quyết liệt của Chính phủ và bối cảnh kinh tế vĩ mô của hiện nay, thị trường hi vọng sẽ khởi sắc hơn từ sau quý 3 khi mà các chính sách điều hành của Chính phủ tác động rõ nét vào thị trường. Đồng thời, bức tranh kinh tế thế giới sẽ rõ nét và tích cực hơn”, ông Lập nhận định.