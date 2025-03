3 ngôi chùa nổi tiếng ở miền Tây nhất định phải biết: Một nơi từng lên "2 Ngày 1 Đêm", còn lại ở đâu?

Một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Khmer chính là đền chùa và lễ hội. Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, là những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, cũng là nơi có nhiều ngôi chùa Khmer nổi tiếng, mang lối kiến trúc ấn tượng. Dưới đây là 3 ngôi chùa nằm trên địa bàn 3 tỉnh, nổi tiếng với kiến trúc đẹp và độc đáo, dần trở thành địa điểm check-in được yêu thích của nhiều người.

Chùa Kompông Chrây 400 năm tuổi ở Trà Vinh

Chùa Kompông Chrây hay còn gọi là chùa Hang, theo Phật giáo Nam tông nên có kiến trúc đặc trưng, hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp cổ kính, cùng những tác phẩm điêu khắc mỹ nghệ do chính các vị sư nghệ nhân của nhà chùa sáng tạo nên.

(Nguồn: @bongngomario)

Ngoài kiến trúc đặc biệt thì ngôi chùa này còn có thêm một điểm độc lạ khác. Xung quanh chùa là những hàng cây xanh ngắt một màu, nơi trú ngụ của hàng ngàn con cò. Ngày ngày những con cò bay đi kiếm ăn, rồi lại bay về tổ trên cây và nghe kinh niệm Phật cùng các vị sư trông coi chùa.

(Nguồn: @bongngomario)

Mỗi ngày có tới hàng nghìn con cò bay qua bay lại ở khuôn viên chùa. Nhưng đặc biệt nhất là cò sẽ bay vòng qua chánh điện chứ không bao giờ bay thẳng, vậy nên phần mái ngói của chánh điện lúc nào cũng sạch sẽ và giữ nguyên được màu sắc trong suốt nhiều năm qua.

Ngôi chùa 400 năm tuổi này từng xuất hiện trong chương trình "2 Ngày 1 Đêm", khiến người xem mãn nhãn trong từng cảnh quay giới thiệu kiến trúc của chùa Kompông Chrây.

(Nguồn: 2 ngày 1 đêm Việt Nam)

(Nguồn: 2 ngày 1 đêm Việt Nam)

(Nguồn: 2 ngày 1 đêm Việt Nam)

Chùa Som Rong ở Sóc Trăng có tượng Phật lớn nhất Việt Nam

Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong hay còn gọi là Som Rong, có dấu ấn kiến trúc mang đậm sắc màu văn hóa Khmer cùng nhiều biểu tượng nổi tiếng như chim thần Krud hay rắn thần Nagar. Tổng thể của chùa là màu sơn mang sắc xám trắng, toát lên vẻ đẹp mang tính hiện đại nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.

Điểm nhấn của chùa chính là tượng Phật dài nhất Việt Nam (khoảng 73m, cao 29 m và nặng khoảng 490 tấn). Tổng thể của chùa là màu sơn mang sắc xám trắng, toát lên vẻ đẹp mang tính hiện đại nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.

(Nguồn: Vietnam Việt Nam Tourist)

Khuôn viên chùa chia thành nhiều khu vực khác nhau. Ngay lối vào là bảo tháp màu trắng xám, có bốn lối đi tượng trưng cho từ, bi, hỷ, xả. Dưới chân bậc thang dẫn lên bảo tháp đặt tượng rắn thần Naga, chạm trổ hoa văn tinh xảo.

(Nguồn: @huynh.phu.tien)

Chùa Som Rong cũng được mệnh danh "ngôi chùa hot nhất Instagram khi chỉ cần một #chuaSomRong, bạn sẽ thấy vô vàn những bức ảnh check in ảo diệu của khách du lịch từng ghé thăm, vãn cảnh chùa.

(Nguồn: Quyên Quyên)

(Nguồn: @Haidangtravel)

(Ảnh: @nganbella1996, thaihhaa)

(Nguồn: Nhi Ngân)

Chùa Tà Pạ ở An Giang: Ngôi chùa "lơ lửng" trên không với 240 bậc thang đủ sắc màu

Chùa Tà Pạ là một trong những ngôi chùa của người Khmer nổi danh ở An Giang. Chùa nằm ở đỉnh đồi của Tà Pạ thuộc xã núi Tô, huyện Tri Tôn tỉnh An Giang. Núi Tô là một trong 7 ngọn núi trong vùng Thất Sơn Bảy Núi là điểm đến cực hút khách tại An Giang. Nhờ vẻ đẹp độc đáo kiến trúc Khmer và nằm ở vị trí đắc địa nên ngôi chùa càng thêm nổi bật, ấn tượng.

(Nguồn: @bongngomario)

Chùa Tà Pạ nằm lơ lửng giữa vùng rừng núi hoang sơ và thơ mộng, con đường lên chùa là 240 bậc cầu thang với đủ sắc màu nổi bật, sặc sỡ. Đó cũng chính là một trong những nét độc đáo thu hút khách du lịch đến tham quan vãn cảnh.

(Nguồn: @tranngoc1908)

(Nguồn: @nhanbebong94)

Bên cạnh phần chánh điện nguy nga và rộng lớn, chùa còn có tháp cốt, bảo tháp với bức tượng Phật ngọc uy nghi theo tư thế ngồi hướng mặt về phía thị trấn. Bao quanh chùa là lan can được trang trí những bức tượng đúc màu cam đậm nét văn hóa dân tộc Khmer.

Quang cảnh chùa Tạ Pà dưới ánh chiều tà. (Nguồn: @nhipsongquee)

Các bức tường hay cột chùa đều được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, tinh tế và lấy cảm hứng từ cuộc đời của đức Phật. Chùa Tà Pạ mang âm hưởng đậm chất nghệ thuật Khmer khi không gian nơi đây được điểm xuyết các bức tranh phù điêu như tượng cây no, tượng thần rắn Naga.

(Nguồn: @lechau112, @vyvy_gl, @vydoan_vyvy)