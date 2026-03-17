3 quỹ ETF ngoại quy mô tỷ USD sắp cơ cấu danh mục nắm bao nhiêu cổ phiếu DGC trước biến cố?

Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) và các đơn vị liên quan, cổ phiếu DGC đã bị bán tháo ồ ạt và giảm sàn “trắng bên mua” phiên 17/3, dư bán giá sàn lên đến hơn 12 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, DGC là một cổ phiếu Bluechips nằm trong nhiều rổ chỉ số quan trọng như VN30, FTSE Vietnam 30,… Do đó, hầu hết các quỹ ETF ngoại quy mô lớn trên thị trường như VNM ETF, Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (tên cũ là FTSE ETF) hay Fubon ETF đều phân bổ một tỷ trọng không nhỏ vào cổ phiếu này.

Theo thống kê, tại ngày 13/3, VNM ETF (quy mô 565 triệu USD) đang nắm 2,65 triệu cổ phiếu DGC, tỷ trọng 1,38%. Fubon ETF (quy mô 404 triệu USD) nắm 2,1 triệu cổ phiếu DGC, tỷ trọng 1,46%. Trong khi đó, cổ phiếu DGC chiếm khoảng 1% danh mục của Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (quy mô 388 triệu USD), tương đương ước tính khoảng 1,4 triệu đơn vị.

Như vậy, 3 quỹ ETF ngoại quy mô gần 1,4 tỷ USD đang nắm tổng cộng khoảng 6 triệu cổ phiếu DGC. Đáng chú ý, các quỹ ETF này sẽ thực hiện cơ cấu danh mục vào cuối tháng 3 này. VNM ETF và Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF là thứ Sáu (27/3), còn Fubon ETF sẽ hoàn tất cơ cấu chung vào 20/3 (thường thực hiện giao dịch vào ngày hiệu lực và kéo dài thêm 1–2 phiên).

Theo báo cáo mới đây của BSC, VNM ETF và Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF dự kiến sẽ bán bớt một lượng nhỏ cổ phiếu DGC trong khi Fubon ETF có thể sẽ tăng tỷ trọng cổ phiếu này lên 1,8%. Với khối lượng giao dịch dự kiến không lớn, hoạt động cơ cấu của các quỹ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều ngay cả trong trường hợp DGC tiếp tục “trắng sàn”.

Trở lại với Hóa chất Đức Giang, đây là công ty xuất khẩu phốt pho vàng top đầu khu vực với doanh thu chục nghìn tỷ và lợi nhuận hàng nghìn tỷ mỗi năm. Công ty từng có giai đoạn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng cao trong nhiều năm.

Năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với năm 2024.