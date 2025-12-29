3 sản phẩm quảng cáo tận mây xanh, mua về dùng chỉ muốn khóc ra "tiếng Mán"

Thị trường đồ gia dụng vài năm trở lại đây giống như một sân khấu lớn, nơi sản phẩm nào cũng được tô vẽ thành cứu tinh của đời sống hiện đại. Chỉ cần vài clip quảng cáo mượt mà, vài lời khen có cánh, không ít người sẵn sàng móc hầu bao với niềm tin rằng từ nay cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực tế thì khác. Có những món đồ từng được tung hô tận mây xanh, để rồi sau vài tháng sử dụng, người mua chỉ biết thở dài vì nhận ra mình đã quá tin quảng cáo.

1. Máy xử lý rác thải nhà bếp: giấc mơ gọn nhẹ và cái kết đầy phiền toái

Khi mới xuất hiện, máy xử lý rác thải nhà bếp được xem là giải pháp cứu rỗi cho những gia đình ngán ngẩm cảnh rác thừa bốc mùi. Quảng cáo mô tả rất đơn giản: thức ăn thừa cho vào, bấm nút, mọi thứ biến mất. Nhưng khi mang về dùng, nhiều người mới vỡ ra một điều: không phải thứ gì cũng cho vào máy được.

Xương cứng, vỏ trái cây dày, thức ăn sợi… đều là “kẻ thù” của thiết bị này. Muốn dùng an toàn, người dùng vẫn phải phân loại, cắt nhỏ, chọn lọc kỹ càng - tức là công đoạn còn rườm rà hơn đổ rác theo cách truyền thống. Chưa kể, máy hoạt động phải xả nước liên tục, tiền nước tăng lên thấy rõ. Tiếng ồn lúc chạy cũng không hề dễ chịu, nhất là với nhà nhỏ hoặc chung cư. Cuối cùng, thứ được quảng cáo là giúp tiết kiệm thời gian lại trở thành món đồ khiến nhiều người ngại dùng vì quá nhiều bất tiện.

2. Bồn ngâm chân điện: món quà hiếu thảo nhưng dùng thì lắm nỗi

Không ít gia đình mua bồn ngâm chân điện với suy nghĩ rất đẹp: chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi. Nào là massage, giữ nhiệt, thư giãn gân cốt… nghe thôi đã thấy đáng tiền. Nhưng thực tế, sau vài lần sử dụng, món đồ này thường bị đẩy vào góc nhà.

Lý do đầu tiên là kích thước cồng kềnh, nặng, mỗi lần mang ra dùng rồi cất đi đều mất công. Với người già, việc bê nước, đổ nước, lau khô bồn lại càng phiền. Còn về hiệu quả massage, nhiều người thẳng thắn nhận xét là không như tưởng tượng. Máy chạy theo chương trình cố định, không phù hợp với từng bàn chân, dùng lâu dễ mỏi hơn là thư giãn.

Chưa dừng lại ở đó, khâu vệ sinh mới là điều khiến nhiều người nản nhất. Bên trong bồn có nhiều khe rãnh, nếu không lau rửa kỹ rất dễ bẩn, thậm chí sinh mùi. Cuối cùng, món quà mang danh chăm sóc sức khỏe lại trở thành đồ ít dùng, chiếm diện tích và gây tiếc tiền.

3. Máy làm sạch đa năng cầm tay: nhỏ gọn trên quảng cáo, yếu ớt ngoài đời

Một sản phẩm khác cũng từng được quảng bá rầm rộ là các loại máy làm sạch đa năng cầm tay. Clip quảng cáo cho thấy chỉ cần lướt nhẹ là vết bẩn bay sạch, từ sofa, khe gạch đến bếp gas. Nhưng khi sử dụng thật, nhiều người nhanh chóng thất vọng.

Lực hút yếu, pin nhanh hết, muốn làm sạch một góc nhỏ cũng phải sạc nhiều lần. Những vết bẩn cứng đầu gần như không xi nhê, trong khi đồ lại dễ nóng máy nếu dùng lâu. Cuối cùng, người dùng quay về với khăn lau, bàn chải và nước tẩy rửa quen thuộc, còn chiếc máy thì nằm yên trong ngăn tủ.

Điểm chung của những sản phẩm này là được thổi phồng công dụng, đánh trúng tâm lý muốn nhàn hơn, tiện hơn của người tiêu dùng. Nhưng đời sống thực tế không giống video quảng cáo. Sau vài lần dùng, sự bất tiện lộ rõ, còn cảm giác mua nhầm thì ở lại rất lâu.

Những câu chuyện như vậy nhắc người mua một điều rất cũ nhưng luôn đúng: trước khi xuống tiền cho bất kỳ món đồ gia dụng nào, hãy tỉnh táo, đọc kỹ trải nghiệm thực tế và tự hỏi xem mình có thực sự cần hay không. Vì có những thứ nhìn thì hiện đại, nhưng dùng rồi mới thấy… thà đơn giản còn hơn.