3 thói quen cắm cơm cần bỏ ngay lập tức

Dưới đây 3 thói quen cần bỏ ngay:

Vo gạo đến khi nước trong veo: Sạch hơn nhưng lại mất chất

Một trong những thói quen phổ biến nhất khi nấu cơm là vo gạo quá nhiều lần với suy nghĩ càng sạch càng tốt. Nhiều người thường chà xát mạnh, vo đi vo lại đến khi nước trong hoàn toàn mới đem nấu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, lớp ngoài của hạt gạo chứa một phần vitamin nhóm B, khoáng chất và một số dưỡng chất quan trọng. Việc vo quá kỹ, đặc biệt là với gạo đã được xay xát, đóng gói và kiểm soát chất lượng, có thể làm thất thoát những thành phần này.

Đặc biệt, vitamin B1 (thiamine) là chất dễ hòa tan trong nước. Khi vo gạo nhiều lần hoặc ngâm lâu rồi đổ bỏ nước, một lượng vitamin có thể bị cuốn trôi.

Các chuyên gia khuyến cáo, với gạo sạch hiện nay, người dân chỉ nên vo nhẹ nhàng khoảng 1-2 lần để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất bám bên ngoài. Không cần chà xát mạnh hay cố làm nước vo gạo trong veo mới là sạch.

Giữ cơm trong nồi cả ngày: Tiện lợi nhưng cần cẩn trọng

Một thói quen khác rất phổ biến là sau khi cơm chín, nhiều gia đình để nguyên trong nồi cơm điện và bật chế độ giữ ấm từ sáng đến tối.

Hâm cơm quá lâu làm chất lượng dinh dưỡng giảm.

Việc này giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt với những gia đình bận rộn. Tuy nhiên, cơm để quá lâu trong môi trường giữ ấm liên tục có thể bị thay đổi chất lượng. Hạt cơm dễ bị khô, cứng, mất mùi vị tự nhiên và một phần giá trị dinh dưỡng cũng giảm đi theo thời gian.

Không chỉ vậy, nếu nồi cơm điện hoạt động không ổn định, nhiệt độ giữ ấm không đủ cao hoặc cơm thường xuyên bị mở nắp, vi khuẩn vẫn có khả năng phát triển.

Đáng chú ý, cơm chín có thể là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn Bacillus cereus tồn tại. Loại vi khuẩn này có khả năng tạo bào tử chịu được nhiệt trong quá trình nấu. Khi cơm được để ở điều kiện thuận lợi trong thời gian dài, vi khuẩn có thể sinh sôi và tạo độc tố, gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy khi ăn phải.

Vì vậy, cơm nên được sử dụng trong thời gian hợp lý. Nếu không ăn ngay, nên chia nhỏ phần cơm, làm nguội nhanh và bảo quản trong tủ lạnh thay vì để nguyên trong nồi nhiều giờ.

Để cơm nguội ngoài nhiệt độ phòng quá lâu

Một thói quen khác cũng thường gặp là nấu cơm dư, để trên bàn ăn hoặc trong bếp nhiều giờ rồi hôm sau mới hâm nóng lại.

Nhiều người cho rằng chỉ cần đun nóng là có thể loại bỏ vi khuẩn. Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa chính xác. Một số vi khuẩn trong thực phẩm có thể tạo ra độc tố bền với nhiệt, việc hâm nóng không phải lúc nào cũng loại bỏ được hoàn toàn nguy cơ.

Đặc biệt với cơm nguội để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, nguy cơ phát triển của Bacillus cereus tăng lên. Đây cũng là lý do các chuyên gia an toàn thực phẩm luôn khuyến cáo không nên để cơm chín ngoài môi trường quá lâu.

Nếu muốn bảo quản cơm thừa, nên cho cơm vào hộp kín, để vào ngăn mát tủ lạnh càng sớm càng tốt. Khi ăn lại cần hâm nóng đủ nhiệt và chỉ nên hâm lượng vừa đủ dùng, tránh làm nóng nhiều lần.

Cơm là món ăn quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, nhưng việc nấu cơm an toàn không chỉ phụ thuộc vào loại gạo mà còn nằm ở cách chế biến và bảo quản.

Ba thói quen gồm vo gạo quá kỹ, giữ cơm trong nồi quá lâu và để cơm nguội ngoài nhiệt độ phòng nhiều giờ đều là những sai lầm nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn hằng ngày.