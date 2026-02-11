Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 việc người EQ thấp thường làm trong lúc dọn nhà đón Tết

11-02-2026

Cách một người dọn dẹp không gian sống chính là cách họ dọn dẹp tâm hồn và sắp xếp những ưu tiên trong các mối quan hệ gia đình.

Tết đến xuân về, việc dọn dẹp nhà cửa không chỉ là nghi thức gạt bỏ bụi bặm của năm cũ mà còn là "bài kiểm tra" khắc nghiệt nhất đối với trí tuệ cảm xúc (EQ) của mỗi thành viên trong gia đình. Trong khi những người tinh tế coi đây là dịp để cả nhà cùng kết nối, sẻ chia vất vả thì những người có EQ thấp lại thường biến những ngày này thành "chiến trường" của những cơn thịnh nộ và sự ích kỷ.

Nếu bạn vô tình mắc phải 3 hành động dưới đây, bạn đang tự tay phá hủy không khí đoàn viên và làm tổn thương những người thân yêu nhất.

1. Chỉ biết "ra lệnh" và phán xét thay vì trực tiếp bắt tay vào làm

Đây là biểu hiện điển hình của sự thiếu thấu cảm và tâm lý cửa trên. Người có EQ thấp thường đứng ngoài cuộc, dùng miệng để "dọn nhà" bằng cách chỉ tay năm ngón: "Sao chỗ kia chưa sạch?", "Bố mẹ làm ăn kiểu gì mà để đồ đạc bừa bãi thế này?"...

Họ không hiểu rằng trong khi mọi người đang đổ mồ hôi để chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất, thì những lời chỉ trích đó chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào sự nỗ lực của cả gia đình. Thay vì thấu hiểu sự mệt mỏi của người thân, họ lại chọn cách gây áp lực, khiến công việc vốn đã vất vả trở nên nặng nề và căng thẳng gấp bội.

2. Trút bỏ sự mệt mỏi và bực dọc lên những người xung quanh

Dọn nhà đón Tết là một khối lượng công việc khổng lồ, dễ gây ra sự kiệt sức. Tuy nhiên, người có EQ thấp thường để cảm giác mệt mỏi điều khiển hoàn toàn lý trí. Họ bắt đầu càu nhàu, gắt gỏng với con cái, hay nặng lời với bạn đời chỉ vì một sơ suất nhỏ.

Việc biến sự mệt mỏi cá nhân thành cái quyền được xúc phạm người khác cho thấy khả năng làm chủ cảm xúc của họ rất kém. Họ quên mất rằng, mục đích của việc dọn nhà là để đón niềm vui, chứ không phải để gieo rắc sự ấm ức. Một ngôi nhà sạch bong nhưng tràn ngập những lời cãi vã thì cái Tết đó đã mất đi một nửa linh hồn.

3. "Tự tiện" vứt bỏ đồ đạc của người khác mà không hỏi ý kiến

Sự tinh tế của một người nằm ở việc tôn trọng ranh giới và kỷ niệm của đối phương. Người có EQ thấp thường nhân danh việc "dọn dẹp cho gọn" để tự ý vứt đi những món đồ cũ của cha mẹ hoặc con cái vì cho rằng chúng là rác rưởi.

Họ không hiểu rằng mỗi món đồ cũ có thể là một mảnh ký ức vô giá đối với người sở hữu. Hành động này thể hiện sự áp đặt và thiếu tôn trọng tối thiểu đối với giá trị tinh thần của người thân. Thay vì bàn bạc và cùng nhau phân loại, họ chọn cách hành xử độc đoán, vô tình tạo ra những vết thương lòng khó chữa lành ngay trước thềm năm mới.

Nhà sạch nhờ đôi tay, ấm áp nhờ lời nói

Bài học lớn nhất trong những ngày cận Tết chính là đừng để sự sạch sẽ của căn nhà được đánh đổi bằng sự rạn nứt của tình thân. Ngôi nhà đẹp nhất không phải là ngôi nhà không có một hạt bụi, mà là ngôi nhà nơi mọi thành viên đều cảm thấy được tôn trọng và yêu thương.

Người có EQ cao sẽ luôn biết cách biến việc dọn dẹp thành những khoảnh khắc vui vẻ, biết dành lời cảm ơn cho người đã vất vả cùng mình và biết giữ cho nếp nhà luôn bình an từ trong tâm tưởng. Đó mới chính là phong thủy tốt nhất để đón một năm mới đại cát, đại lợi.

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

