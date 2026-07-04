3 việc người EQ thấp thường làm, tưởng tốt bụng nhưng kết cục lại dễ "rước" họa vào thân

Bài viết của tác giả Tú Lỗi trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Có một thời gian, tôi tin rằng chỉ cần ai cần giúp, mình cố gắng giúp là đủ. Tôi từng ngại từ chối, sợ người khác buồn, sợ bị đánh giá là vô tâm. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng giúp đỡ người khác không đơn giản chỉ là cho đi. Nếu không biết giới hạn, lòng tốt đôi khi lại trở thành gánh nặng cho chính mình, thậm chí còn khiến người khác phụ thuộc.

Tôi nhận ra những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường không phải là những người giúp nhiều nhất, mà là những người biết giúp đúng lúc, đúng người và đúng khả năng của họ. Họ rất tử tế, nhưng cũng rất tỉnh táo. Có 3 điều họ hiếm khi làm, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu.

Cố gắng giúp những người đã quen dựa dẫm vào người khác

Tôi từng nghĩ rằng nếu ai đó gặp khó khăn thì mình nên giúp đỡ. Điều đó vẫn đúng, nhưng theo thời gian, tôi học được cách phân biệt giữa một người đang gặp biến cố tạm thời và một người đã hình thành thói quen sống dựa vào người khác.

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Có câu nói mà tôi rất tâm đắc: "Hãy giúp người đang nguy cấp, nhưng đừng nuôi dưỡng sự lười biếng”. Ban đầu, người khác có thể thực sự cần sự hỗ trợ. Nhưng nếu họ không có ý chí thay đổi, không muốn tự đứng trên đôi chân của mình, thì sự giúp đỡ kéo dài sẽ vô tình biến thành sự nuông chiều.

Tôi nhận ra, khó khăn không đáng sợ bằng việc đánh mất động lực vươn lên. Khi một người xem sự giúp đỡ của người khác là điều hiển nhiên, họ sẽ dần mất đi tinh thần tự lập. Đến lúc đó, dù mình cho đi bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.

Vì vậy, tôi vẫn sẵn sàng giúp người đang cố gắng vượt qua nghịch cảnh, nhưng sẽ cân nhắc rất kỹ trước những người chỉ muốn dựa dẫm vào lòng tốt của người khác.

Đưa ra quyết định thay cho cuộc đời người khác

Có một bài học khiến tôi nhớ rất lâu: đừng sống thay cuộc đời của bất kỳ ai. Trong cuộc sống, ai cũng từng được người khác hỏi xin lời khuyên. Một người bạn phân vân có nên nghỉ việc hay không. Một người khác không biết nên tiếp tục học hay đi làm. Một cặp đôi mâu thuẫn và muốn nghe ý kiến từ người ngoài.

Trước đây, tôi thường nghĩ mình nên đưa ra câu trả lời thật dứt khoát. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều phù hợp với mình chưa chắc đã phù hợp với người khác.

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Tôi từng đọc câu chuyện của một blogger. Một người bạn sau khi thi trượt cao học đã tìm đến anh để xin lời khuyên. Vì cho rằng người bạn nên mở rộng cơ hội nghề nghiệp, blogger khuyên anh học thêm một kỹ năng khác ngoài chuyên ngành âm nhạc.

Không ngờ, lời khuyên ấy lại khiến người bạn nổi giận. Anh cho rằng mình bị coi thường năng lực nghệ thuật và cuối cùng hai người chấm dứt tình bạn.

Về sau, blogger mới hiểu rằng mỗi người có xuất phát điểm, hoàn cảnh, giá trị sống và mục tiêu khác nhau. Không ai đủ khả năng để biết lựa chọn nào là tốt nhất cho cuộc đời của người khác.

Điều tôi học được là khi ai đó cần lời khuyên, tôi có thể chia sẻ góc nhìn, phân tích ưu và nhược điểm của từng phương án, nhưng sẽ không quyết định thay họ.

Bởi nếu lựa chọn đúng, chưa chắc mình được ghi nhận. Nhưng nếu lựa chọn sai, rất có thể mình sẽ trở thành người phải gánh trách nhiệm. Cuộc đời mỗi người vốn nên do chính họ quyết định.

Cố làm "người hùng" bằng cách nhận mọi lời nhờ vả

Có một thời gian, tôi nghĩ từ chối là điều rất khó. Chỉ cần người quen nhờ, tôi đều cố gắng nhận lời, ngay cả khi bản thân đang rất mệt hoặc không đủ khả năng. Sau này, tôi mới hiểu rằng giúp đỡ người khác không đồng nghĩa với việc hy sinh chính mình.

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Một người đàn ông họ Trần chia sẻ rằng trước đây anh chưa từng từ chối lời nhờ vả của người thân. Một lần, vài người họ hàng rủ đi du lịch nhưng không ai biết lái xe. Họ nhờ anh làm tài xế. Dù sức khỏe không tốt, anh vẫn miễn cưỡng đồng ý vì ngại từ chối.

Trong suốt 2 tuần, anh vừa lái xe, vừa lo lịch trình, ăn ở cho cả đoàn. Chuyến đi kết thúc, mọi người đều vui vẻ, còn anh thì kiệt sức và mắc bệnh nặng. Bác sĩ cho biết nếu không làm việc quá sức, tình trạng đó hoàn toàn có thể tránh được.

Đọc câu chuyện ấy, tôi chợt hiểu rằng lòng tốt cũng cần được đặt trong giới hạn của khả năng. Nếu mình không đủ thời gian, sức khỏe hay năng lực để giúp, việc thẳng thắn từ chối đôi khi lại là lựa chọn có trách nhiệm hơn. Điều này không chỉ bảo vệ bản thân mà còn giúp người khác tìm được phương án phù hợp hơn.

Tôi nhận ra rằng nói "không" không phải là ích kỷ. Đó là cách để những lần mình nói "có" thực sự mang lại giá trị.

Đến hôm nay, tôi vẫn tin rằng giúp đỡ người khác là một điều đẹp đẽ. Nhưng tôi cũng tin rằng lòng tốt không nên đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi yêu cầu hay hy sinh bản thân vô điều kiện. Người có EQ cao không lạnh lùng, cũng không vô cảm. Họ chỉ hiểu rằng giúp đỡ đúng cách quan trọng hơn giúp đỡ bằng mọi giá.

Theo Toutiao