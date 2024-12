3 yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp sẽ được các nhà đầu tư đánh giá trước khi quyết định 'rót' tiền

Mới đây, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation - SVF) chính thức công bố sáng kiến Collaboration for Growth (Co4Growth) mùa 4: Chương trình tăng tốc "Vững tài chính - Sáng niềm tin" (The Accelerator Master The Money Game). Chương trình được hỗ trợ bởi Youth Business International (YBI), tài trợ bởi Standard Chartered Foundation và là một phần của chương trình Futuremakers của Standard Chartered.

Bắt đầu triển khai từ năm 2019, Futuremakers là dự án sáng kiến toàn cầu của ngân hàng nhằm giải quyết bất bình đẳng trong xã hội bằng cách thúc đẩy hòa nhập kinh tế cho những người trẻ trong xã hội có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chào mừng, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết: "Tại Việt Nam, chúng tôi đã triển khai hàng loạt các dự án thuộc Futuremakers. Cùng với YBI và SVF, chúng tôi đã triển khai 'Phụ nữ hợp tác - Kiến tạo tương lai' (Co4Growth), hỗ trợ hơn 500 doanh nghiệp do nữ làm chủ".

Trong giai đoạn tiếp theo, Standard Chartered đặt mục tiêu tạo ra và duy trì 1.400 việc làm vào năm 2030, ưu tiên tập trung hai nhóm đối tượng chính là phụ nữ trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 18-35 và doanh nghiệp siêu nhỏ tối đa 10 người, doanh thu hàng năm ít hơn 1.000 USD.

Chương trình tăng tốc "Vững tài chính - Sáng niềm tin" do SVF triển khai được thiết kế đặc biệt để cung cấp hỗ trợ toàn diện cho 400 doanh nhân yếu thế, trong độ tuổi từ 18-35, bao gồm các chủ sở hữu, người sáng lập và đồng sáng lập của các doanh nghiệp siêu nhỏ, rất nhỏ, nhỏ và vừa (NMMSEs), các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp không chính thức, ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ hoặc người khuyết tật lãnh đạo và cam kết phát triển bền vững. Thông qua một chương trình tăng tốc kéo dài 6 tháng, trong 3 năm, sẽ có 5 chương trình tăng tốc, dự kiến 80 người cho mỗi chương trình.

Chương trình cung cấp cho các doanh nhân trẻ đào tạo và hỗ trợ toàn diện, từ kiến thức, kỹ năng kinh doanh cần thiết thông qua các buổi đào tạo; đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược, kế hoạch tài chính bài bản, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư; cho tới xây dựng cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong đó, nhà đầu tư sẽ tham gia với vai trò là "Coach" ( Investor as a coach ) để đồng hành với doanh nghiệp tiềm năng từ giai đoạn đầu khi tham gia chương trình để đưa ra đề bài và thử nghiệm năng lực của doanh nghiệp với sự hỗ trợ bằng các nguồn lực tài chính và phi tài chính từ Chương trình.

Trình bày ý tưởng đằng sau chương trình, bà Mandy Nguyễn, Giám đốc Vận hành của SVF nêu rõ, chương trình 'Vững tài chính - Sáng niềm tin' ra đời nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ, đặc biệt các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, vững vàng về tài chính và phát triển sự tự tin, đồng thời khuyến khích sự hợp tác với các đối tác và cộng đồng để cùng vươn xa.

"Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của Standard Chartered Foundation và Youth Business International, các doanh nghiệp không chỉ được đào tạo và kết nối, mà còn có cơ hội xây dựng các mối quan hệ tin cậy với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp các gói tài trợ không hoàn lại, góp phần thực hiện các kế hoạch tăng trưởng cụ thể và khả thi", bà Mandy Nguyễn cho hay.

Cũng tại lễ công bố, bàn tròn thảo luận với chủ đề "Cùng Co4Growth nâng cao hiệu quả tiếp cận tài chính toàn diện" đã diễn ra. Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Như Uyên, Giám đốc đầu tư Khu vực Đông Nam Á Circulate Capital nhấn mạnh, nhà đầu tư và các startup, doanh nghiệp phải kết nối với nhau ở thời điểm hợp lý khi cả hai đều đáp ứng được những tiêu chí của nhau.

"Đặc biệt, doanh nghiệp phải có kết nối rộng thì mới tìm được nhiều nguồn vốn khác nhau. Việc mở rộng mạng lưới rất quan trọng, kết nối sẽ giúp xây dựng năng lực cho doanh nghiệp cũng như giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề vướng mắc", lãnh đạo Circulate Capital chia sẻ.

Còn theo bà Võ Phương Quỳnh, Giám đốc Điều hành Zone Startups Vietnam, khi doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ những yếu kém và khó khăn thì sẽ tìm được đúng người hỗ trợ. Bà Võ Phương Quỳnh cũng lưu ý 3 yếu tố cốt lõi khi nhà đầu tư quan tâm tới doanh nghiệp đó là "Con người - Sản phẩm - Quy mô thị trường" , trong đó con người là yếu tố quan trọng nhất.

"Năng lực điều hành vô cùng quan trọng và doanh nhân phải đủ nhạy bén và thay đổi linh hoạt vì thị trường thay đổi liên tục", bà Nguyễn Ngọc Như Uyên cho biết thêm.

Bà Đào Thị Hoài Phương, Quản lý Dự án tại SVF khẳng định: "Kinh doanh không chỉ là ước mơ, đó là hành trình chúng tôi cùng bạn trải nghiệm" . Ban tổ chức và các chuyên gia, nhà đầu tư, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo sẵn sàng đồng hành, tiếp sức các doanh nhân trẻ.