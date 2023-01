30 giây quảng cáo tại Táo Quân tăng hơn 100 triệu đồng trong 4 năm: Nói thời gian là vàng cũng không ngoa, mỗi phút tương đương cả tỷ đồng!

Sau khi lên sóng truyền hình, chương trình Táo Quân 2023 trở thành chủ đề được bàn tán, đánh giá trên các diễn đàn mạng. Khen có, chê có, nhưng không thể phủ nhận đây là chương trình được đông đảo khán giả theo dõi.

Quảng cáo đã là "đặc sản" của Táo Quân và năm nào những người theo dõi cũng tranh luận về vấn đề này. Tuy nhiên, vì là chương trình hot nhất nhì trong dịp Tết nguyên đán nên nhiều đơn vị đã sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để quảng cáo xuất hiện giữa lúc Táo Quân công chiếu.

Những con số gây choáng: Mỗi phút đáng giá cả tỷ đồng

Năm 2019, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVAd) của Đài truyền hình Việt Nam công bố chi phí tối thiểu để nhãn hàng xuất hiện trong Táo Quân là 265 triệu đồng (thời lượng 10 giây) và cao nhất là 530 triệu đồng (30 giây).

Năm 2020, ê-kíp ngừng sản xuất Táo Quân. Mức giá quảng cáo lần lượt là 200 triệu đồng (10 giây), 240 triệu đồng (15 giây), 300 triệu đồng (20 giây), 400 triệu đồng (30 giây).

TVAd đã đưa ra bảng đơn giá quảng cáo trong chương trình Gặp nhau cuối năm 2021 (khán giả thường gọi tắt là Táo Quân).

Bảng báo giá cho thấy, mức giá tối thiểu là 265 triệu đồng cho mỗi lần phát sóng TVC quảng cáo có thời lượng 10 giây. Đối với TVC 15 giây, mức giá là 318 triệu đồng/lần phát sóng; TVC 20 giây là 397.5 triệu đồng/lần phát sóng.

Đặc biệt, để được phát sóng TVC thời lượng 30 giây, doanh nghiệp phải chi số tiền lên đến 530 triệu đồng/1 lần phát sóng. Nếu doanh nghiệp muốn quảng cáo ở vị trí ưu tiên ở đầu hoặc cuối chương trình, mức giá quảng cáo sẽ tăng thêm từ 10% - 20% so với bảng báo giá ban đầu.

Cho đến năm 2022, các nhãn hàng muốn xuất hiện trong buổi phát sóng Táo Quân 2022 vào đêm 30 Tết sẽ phải trả 650 triệu đồng cho block quảng cáo 30 giây, 487,5 triệu cho 20 giây, 390 triệu cho 15 giây và 325 triệu đồng cho 10 giây. Giá quảng cáo này giữ nguyên như năm trước.

Theo bảng giá quảng cáo ở chương trình Táo Quân 2023 mà Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVAd) đã niêm yết mới đây, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2023 phát sóng khoảng 20h ngày 21/1/2023, các nhãn hàng muốn xuất hiện trong buổi phát sóng với thời lượng 10 giây sẽ phải chi trả 322.750.000 đồng. 15 giây là 387.3 triệu đồng, 20 giây là 484 triệu đồng. 30 giây là 645.5 triệu đồng.

Theo con số trên, trung bình mỗi phút chiếu quảng cáo, nhà đài đã thu về cả tỷ đồng.

Theo thông báo từ Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVad), giá quảng cáo của chương trình Gặp nhau cuối năm 2023 giảm chút ít so với năm 2022 (giảm gần 1%).

Tuy nhiên, theo tính toán tổng số tiền mà VTV thu về năm nay vẫn tăng so với năm trước, lên khoảng 28,6 tỷ đồng (tăng khoảng 2,4%).

Nguyên nhân là do khách hàng năm nay tăng quảng cáo bằng các video 15 giây (31 của năm nay so với 17 năm ngoái), và giảm quảng cáo bằng các video 30 giây (17 của năm nay so với 28 của năm ngoái).

“Đắt xắt ra miếng”

Khi nhìn vào những con số này, số đông khán giả sẽ cho rằng đó là chi phí quá lớn. Tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ từ những người có chuyên môn, con số hơn 1 tỷ đồng cho một phút lên hình là hoàn toàn hợp lý.

Đại diện một agency chuyên về quảng cáo truyền hình từng bày tỏ con số 650 triệu đồng cho 30 giây quảng cáo là cao, nhưng không phải quá sốc.

"Bảng báo giá này cao nhất trong những năm gần đây. Trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, nhiều người bất ngờ khi nhìn thấy con số đó. Nhưng theo tôi, nhiều nhãn hàng vẫn có nhu cầu. Khung giờ đó chưa bao giờ trống quảng cáo. Chưa kể năm nay Táo Quân trở lại, sẽ thu hút khán giả hơn. Chương trình phát ở nhiều kênh của VTV, rating cao. Nhãn hàng cho là hiệu quả nên sẽ tìm đến", người này nhận định.

Một chuyên gia khác trong lĩnh vực quảng cáo marketing cũng có đồng quan điểm. Ông nhận định chương trình Táo Quân phát sóng kéo dài suốt đêm 30 Tết trên tất cả các kênh sóng của nhà đài. Điều này đồng nghĩa với việc chương trình Táo Quân đã chiếm toàn bộ rating của VTV trong thời điểm quan trọng. Bởi thế, việc quảng cáo trên Táo Quân gần như là sự lựa chọn duy nhất cũng như tốt nhất đối với các nhãn hàng.

Trong thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới, mọi người quây quần bên nhau xem Táo Quân, vì thế, nếu các nhãn hàng muốn xuất hiện ấn tượng trên truyền hình với người tiêu dùng, thì đây là cơ hội tốt.

"Táo Quân tính ra là chương trình rating cao nhất dịp giao thừa rồi, sơ sơ tiếp cận được chục triệu người coi, chi phí 1 suất quảng cáo vậy là bình thường chả có mắc đâu", "Đài địa phương giờ cao điểm nhất là 150.000.000 cho 30 giây, đây là đài quốc gia, quá rẻ", "Giá như vậy là rẻ rồi, tôi cứ nghĩ phải tiền tỷ cơ"… cộng đồng mạng cho biết.

Tổng hợp thông tin từ Vietnamnet, Lao động