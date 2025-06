300 triệu, dưới 1 tỷ nên mua xe gì? Chuyên gia nhắc 2 mẫu VinFast này và nói: 'Không tin cứ tìm đến tôi'

VinFast VF 7 là CUV cỡ C thuần điện tại Việt Nam với 3 phiên bản. Trong đó, VF 7 Eco giá 799 triệu đồng, động cơ 174 mã lực và 250Nm. VF 7 Plus giá 949 triệu đồng, động cơ 201 mã lực và 310Nm. VF 7 Plus AWD giá 969 triệu đồng, động cơ 349 mã lực và 500Nm.