31 siêu xe, 246kg vàng và nhiều tài sản vừa bị thu giữ trong vụ Tiktoker Phó Đức Nam sẽ bị xử lý thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, tức Mr Hunter) điều hành.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tài sản mà công an thu giữ trong vụ án này là khoảng 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.

Đặc biệt, Công an quận Cầu Giấy đang tạm giữ 31 siêu xe và 7 mô tô hạng sang thuộc các hãng xe danh tiếng như Rolls-Royce, Porsche, Mercedes, BMW hay Lamborghini. Trong đó, chiếc Rolls-Royce Cullinan có giá trị đắt nhất khoảng 35-40 tỷ đồng.

Nhiều người đặt câu hỏi về số tài sản đã thu giữ như dàn siêu xe, vàng nguyên khối, kim cương, đồng hồ, trang sức này sẽ bị xử lý thế nào?

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ 31 xe sang, siêu sang của Phó Đức Nam - Mr Pips và các đồng phạm trong vụ lừa đảo - Ảnh: CAHN

Phân tích về vấn đề này trên báo ANTĐ, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay, trong quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ các tài sản do phạm tội mà có, vật chứng của vụ án để niêm phong, kê biên để xử lý theo quy định.

Cụ thể, nữ luật sư dẫn theo Điều 89 Bộ luật TTHS 2015, “vật chứng” là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 106 Bộ luật này cũng quy định, vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy; Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước; Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

Vì vậy, khi thu giữ số siêu xe, vàng khối hay đồng hồ, trang sức của bị can trong vụ án, cơ quan điều tra sẽ bảo quản, quản lý và xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng những chiếc xe này xem chúng có liên quan đến tội phạm hay không.

Số tang vật lên đến 5.200 tỷ đồng mà cơ quan công an thu giữ - Ảnh: CAHN

Luật sư Lê Hồng Vân phân tích, nếu kết quả điều tra cho thấy, những tài sản này không liên quan đến tội phạm, không phải nguồn gốc do phạm tội mà có, không được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và không phải tài sản thuộc sở hữu của bị can thì sẽ trả lại cho chủ sở hữu.

Ngược lại, nếu các tài sản bị thu giữ có được do hành vi phạm tội thì việc xử lý sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Theo đó, những người có thẩm quyền thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng tại các giai đoạn nhất định (điều tra, truy tố, xét xử) sẽ đánh giá và ra quyết định xử lý vật chứng.

Đồng quan điểm, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) chia sẻ thêm trên báo Giao thông nếu vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy. Trường hợp vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu để tiêu hủy.

"Nếu dàn xe siêu sang đang bị tạm giữ mà được xác định là vật chứng, tài sản do phạm tội mà có thì toàn bộ phương tiện sẽ bị tịch thu để sung quỹ Nhà nước theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015", báo Giao thông dẫn lời luật sư Giáp khẳng định.

Đề nghị dừng giao dịch căn hộ cao cấp ở Masteri Thảo Điền

Cũng liên quan đến vụ án của TikToker Phó Đức Nam, ngày 14/12, nguồn tin của báo SGGP cho hay, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TPHCM tạm ngưng tất cả giao dịch với 11 căn hộ ở tòa nhà Masteri Thảo Điền, đường Võ Nguyên Giáp (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) để phục vụ điều tra.

Trước đó trong quá trình điều tra, công an xác định 11 căn hộ ở tòa nhà Masteri Thảo Điền liên quan đến vụ án trên. Để phục vụ điều tra, truy xét và thu hồi tài sản nhằm khắc phục hậu quả cho bị hại, Công an quận Cầu Giấy đề nghị Sở Tư pháp TPHCM tạm dừng tất cả giao dịch với 11 căn hộ trên.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, cơ quan điều tra xác định có khoảng 2.661 bị hại. Đáng chú ý, có rất nhiều người có kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán, nhưng vẫn bị mắc bẫy của băng nhóm lừa đảo TikToker Mr Pips.

Cơ quan CSĐT khởi tố Phó Đức Nam (trái) và truy nã quốc tế với Lê Khắc Ngọ

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị những người là bị hại trong vụ lừa đảo trên các trang web, sàn giao dịch... trình báo với Phòng CSHS Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc để được hướng dẫn giải quyết.

Hoặc các bị hại có thể liên hệ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội theo địa chỉ số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đường dây nóng 0886.882.338, hoặc đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, điện thoại 0989.651.412.

Trước đó, từ ngày 30/10/2024 đến ngày 15/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và khởi tố bị can đối với 31 đối tượng (26 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 03 bị can về tội “Rửa tiền”, 01 bị can về tội “Không tố giác tội phạm”, 01 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”).

Cơ quan điều tra cũng ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ.