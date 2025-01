310 thôn ở Hải Phòng chuyển thành tổ dân phố sau sắp xếp

Trước đó, ngày 24/10/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1232 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP Hải Phòng giai đoạn 2023-2025. Theo đó, kể từ 1/1/2025, Hải Phòng có 8 quận, 1 thành phố và 6 huyện; 167 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã.

Thành phố Thủy Nguyên có 21 xã, phường; quận An Dương có 10 phường. Còn quận Hồng Bàng có 10 phường, trong đó có 3 phường được thành lập trên cơ sở tiếp nhận 3 xã thuộc huyện An Dương (An Hưng, An Hồng và Đại Bản).

Qua rà soát, thống kê thôn, tổ dân phố trên địa bàn, có 310 thôn phải thực hiện chuyển thành tổ dân phố trên địa bàn phường thuộc TP Thủy Nguyên , quận An Dương và quận Hồng Bàng.

Trong đó, 187 thôn chuyển thành 187 tổ dân phố của 16 phường thuộc TP Thủy Nguyên; 95 thôn thành 95 tổ dân phố của 10 phường thuộc quận An Dương và 28 thôn thành 28 tổ dân phố của 3 phường thuộc quận Hồng Bàng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND TP Thủy Nguyên, quận An Dương và quận Hồng Bàng sau khi chuyển thôn thành tổ dân phố xây dựng đề án và thực hiện trình tự, thủ tục đổi tên tổ dân phố có tên trùng trên cùng một địa bàn phường trực thuộc nhằm đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý, thuận lợi cho người dân, tổ chức.