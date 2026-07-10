32 tuổi bỏ phố về quê, vợ chồng trẻ Lâm Đồng chi 1,15 tỷ xây nhà vườn 144m², tiết lộ 3 khoản giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng

Từ ý tưởng bị chê "ngược đời" đến không gian mở 90m² cực kỳ ấn tượng

Sau nhiều năm tích góp từ thời gian sinh sống, làm việc tại TP.HCM và công việc kinh doanh hiện tại, vợ chồng chị Nguyên Thảo, anh Khánh Hoàng quyết định xây dựng ngôi nhà mơ ước trên mảnh đất gia đình ở xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), nơi hai vợ chồng cùng con trai 5 tuổi bắt đầu cuộc sống mới.

May mắn sở hữu quỹ đất rộng gần 6.000m² do bố mẹ chồng để lại, vợ chồng Thảo lựa chọn vị trí xây dựng lùi sâu cách đường lộ hơn 100m để đổi lấy sự yên tĩnh và không khí trong lành.

Vốn đem lòng yêu thích những thiết kế ngập tràn ô kính tại các homestay Đà Lạt, vợ chồng Thảo đã mạnh dạn áp dụng phong cách này vào ngôi nhà diện tích 144m² (kèm 40m² công trình phụ) của mình. Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh nhất là không gian liên thông giữa phòng khách và bếp lên tới hơn 90m², sử dụng hệ cửa kính lớn cao đến 4,6m đón trọn ánh sáng tự nhiên.

Tuy nhiên, lối kiến trúc phá cách này từng nhận về làn sóng hoài nghi từ cộng đồng mạng khi căn nhà mới chỉ hoàn thiện phần thô. Nhiều người còn thẳng thắn ví von không gian này "như cái kho chứa hàng" hay "giống cái chuồng gà vậy".

Vượt qua những hoang mang ban đầu, sự kiên định của gia chủ đã mang lại quả ngọt. Căn nhà sau khi hoàn thiện không chỉ mang vẻ đẹp tinh tế, hiện đại với các đường nét bo tròn mềm mại, mà còn trở thành không gian "nghỉ dưỡng 0 đồng" lý tưởng. Thậm chí, chính không gian độc đáo này đã mở ra cơ hội kinh doanh mới, giúp vợ chồng Thảo nhận được nhiều lời mời hợp tác review sản phẩm từ các nhãn hàng, tạo thêm nguồn thu nhập thụ động ổn định.

Hoàn thiện nhà vườn 144m² với chi phí 1,15 tỷ đồng

Một trong những chủ đề khiến độc giả phân tích và tranh luận nhiều nhất chính là mức chi phí " rẻ đến khó tin " của công trình. Với tổng chi phí xây dựng thô và hoàn thiện rơi vào khoảng 850 triệu đồng, cộng thêm gần 300 triệu đồng nội thất, tổng ngân sách trọn gói chỉ xấp xỉ 1,15 tỷ đồng.

Hạng mục Chi phí Tiền công thợ 210 triệu đồng Vật liệu xây dựng 240 triệu đồng Gạch ốp lát 90 triệu đồng Cửa và hệ kính 130 triệu đồng Điện, nước 50 triệu đồng Thạch cao 22 triệu đồng Sơn bả 33 triệu đồng Thiết bị vệ sinh 17 triệu đồng Rèm cửa 17 triệu đồng Keo Epoxy 8 triệu đồng Ăn uống, bồi dưỡng thợ 15 triệu đồng Một số khoản chi lặt vặt 18 triệu động Tổng phần xây dựng 850 triệu đồng

Theo chia sẻ của Nguyên Thảo, tổng mức đầu tư được giữ ở khoảng 1,15 tỷ đồng một phần nhờ 3 yếu tố giúp tiết giảm đáng kể chi phí:

- Thứ nhất , vợ chồng Thảo được gia đình cho sử dụng khu đất gần 6.000m² nên không phát sinh chi phí mua đất.

- Thứ hai , cả hai tự lên ý tưởng thiết kế, không thuê đơn vị tư vấn.

- Thứ ba , phần cảnh quan sân vườn được chồng Thảo trực tiếp thiết kế và thi công thay vì thuê đơn vị chuyên nghiệp.

Đây đều là những hạng mục có thể khiến ngân sách tăng thêm hàng trăm triệu đồng nếu thực hiện theo hình thức trọn gói.

Theo khảo sát thị trường, chi phí xây dựng nhà ở dân dụng hiện dao động khoảng 5,5-8 triệu đồng/m² đối với phần hoàn thiện, tùy khu vực, vật liệu và mức đầu tư nội thất. Những công trình sử dụng nhiều hệ cửa kính lớn hoặc hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp thường có chi phí cao hơn mặt bằng chung.

Tuy nhiên, Nguyên Thảo cũng cho biết mức đầu tư khoảng 1,15 tỷ đồng chưa phải con số cuối cùng. Gia đình hiện chưa làm cổng, hàng rào, sân bãi, chưa đầu tư đồ trang trí và nội thất phòng của con trai. Các hạng mục này sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới, đồng nghĩa tổng kinh phí có thể còn tăng thêm.

Kinh nghiệm tránh "bẫy" giá vật liệu cuối năm

Dù có một thành quả đáng mơ ước, Nguyên Thảo cũng thẳng thắn chia sẻ những áp lực và mệt mỏi mà gia đình đã trải qua do tính toán sai thời điểm thi công. Xây nhà vào giai đoạn cận Tết luôn là một "cái bẫy" tài chính lẫn tâm lý đối với không ít gia chủ.

" Khó khăn lớn nhất có lẽ là thời điểm cuối năm ngoái giá vật liệu bắt đầu tăng nên vợ chồng mình cũng chịu không ít áp lực về chi phí. Hơn nữa, vì xây cận Tết nên đến chiều 29 Tết gia đình mới dọn vào ở. Mọi thứ diễn ra rất gấp gáp, từ hoàn thiện nhà đến sắm sửa nội thất nên mình khá mệt mỏi. Nếu có lời khuyên cho những ai chuẩn bị xây nhà thì mình nghĩ nên cố gắng hoàn thiện trước Tết khoảng 1-2 tháng. Khi đó giá vật liệu thường ổn định hơn, đồng thời cũng có nhiều thời gian để chuẩn bị nội thất ", Thảo chia sẻ.

Bên cạnh đó, hướng chi tiêu của ngôi nhà cũng gắn liền với thực tế sử dụng. Trước lo ngại của một số người về việc duy trì thảm cỏ xanh mướt (giống cỏ Paspalum) có thể gây tốn kém tiền bạc và thời gian chăm sóc khi cỏ mọc nhanh như rừng, Thảo cho rằng quan trọng là tư duy quy hoạch. Nếu biết sắp xếp và phân vùng hợp lý (chỉ tập trung làm khuôn viên 500m², phần còn lại trồng cây ăn trái lâu năm như bưởi, chôm chôm, cây điều...), việc dọn dẹp sẽ trở nên nhẹ nhàng, nhàn nhã.

Nhờ hướng thiết kế đón gió đối lưu Đông Nam, căn nhà kính dù ở xứ nóng hay oi bức vẫn duy trì được nhiệt độ dịu mát tự nhiên, chỉ bị ảnh hưởng đôi chút vào khung giờ trưa từ 12h - 2h, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng tiêu thụ cho điều hòa - một điểm cộng lớn trong bài toán chi tiêu vận hành dài hạn của gia đình trẻ.

Dù căn nhà nằm cách đường chính hơn 100m, mỗi ngày phải đi lại nhiều lần giữa nơi ở và cửa hàng phía trước, Nguyên Thảo cho rằng đó là sự đánh đổi xứng đáng để có được không gian sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên. Điều khiến Thảo tâm đắc nhất không phải những ô cửa kính hay khoảng sân rộng, mà là việc được sống đúng với mong muốn của mình, giữa khu vườn và cảnh quan do chính chồng tự tay thiết kế, chăm chút.

Thảo chia sẻ: " Ngôi nhà giống như một nơi nghỉ dưỡng 0 đồng. Kể từ khi có nhà mới, vợ chồng mình không muốn đi du lịch đâu nữa, vì ở trong ngôi nhà này thì tâm hồn cũng được nghỉ ngơi và chữa lành rồi ".

(Ảnh trong bài: @ nguyenthaochillhome)