4 cái giá phải trả khi cha mẹ bao bọc con quá kỹ

Yêu thương và che chở cho con cái là bản năng tự nhiên của mọi bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng, ranh giới giữa sự quan tâm đúng mực và sự bao bọc ngột ngạt vốn rất mong manh. Nhiều phụ huynh vì quá xót con nên đã chọn cách trải sẵn hoa hồng, tự tay giải quyết mọi trở ngại từ việc nhỏ nhất đến những quyết định lớn trong đời sống. Họ không lường trước được rằng, chiếc lồng kính êm ấm đó lại chính là rào cản lớn nhất ngăn con trưởng thành và biến đứa trẻ thành nạn nhân của những bi kịch tâm lý sau này.

Con cái hoàn toàn tê liệt khả năng tự lập và ra quyết định

Khi cha mẹ luôn là người dọn sẵn đường đi, quyết định từ việc hôm nay mặc gì, chơi với ai cho đến chọn trường, chọn ngành, đứa trẻ sẽ dần đánh mất khả năng tư duy độc lập. Chúng hình thành thói quen ỷ lại, luôn chờ đợi mệnh lệnh và chỉ dẫn từ người lớn thay vì tự mình suy nghĩ và chịu trách nhiệm.

Bước ra khỏi cánh cổng gia đình để bước vào giảng đường đại học hoặc môi trường làm việc, những đứa trẻ này lập tức rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Việc phải tự quản lý thời gian, chi tiêu cá nhân hay đối diện với các lựa chọn công việc trở thành gánh nặng quá sức. Sự do dự, sợ hãi sai lầm khiến các bạn trẻ luôn trong tình trạng bế tắc, không dám tự bước đi trên đôi chân của chính mình.

Sự bao bọc quá mức khiến con cái lúng túng và mất phương hướng khi phải tự mình giải quyết các vấn đề đời thường (Ảnh minh họa)

Khả năng chịu đựng nghịch cảnh chạm đáy, dễ suy sụp trước thất bại

Một đứa trẻ chưa từng nếm trải cảm giác vấp ngã hay bị từ chối trong vòng tay bố mẹ sẽ có một tâm lý vô cùng mong manh. Cuộc đời thực tế vốn đầy rẫy bất công, áp lực và những thất bại không báo trước, hoàn toàn trái ngược với thế giới màu hồng được che chắn ở nhà.

Chỉ cần một lời chê bai từ cấp trên, một lần thi trượt hay một mối quan hệ bạn bè đổ vỡ cũng đủ để khiến những đứa con cưng rơi vào khủng hoảng, trầm cảm kéo dài. Vì chưa từng được trang bị kỹ năng vượt khó và đối diện với cảm xúc tiêu cực, chúng rất dễ chọn cách buông xuôi, trốn tránh thực tế hoặc quay về bám víu vào cha mẹ như một phản xạ tự vệ non nớt.

Kỹ năng xã hội yếu kém, khó hòa nhập với tập thể

Được cả gia đình coi là trung tâm vũ trụ từ nhỏ, đứa trẻ được bao bọc kỹ lưỡng thường hình thành tính cách ích kỷ, thiếu nhạy cảm trước cảm xúc và nhu cầu của người khác. Khi bước vào tập thể lớp học hay công ty, nơi không ai có nghĩa vụ phải nhường nhịn hay chiều chuộng mình, chúng rất khó tìm được tiếng nói chung với bạn bè đồng trang lứa.

Sự vụng về trong giao tiếp, thói quen đòi hỏi và thiếu khả năng thích nghi khiến đứa trẻ nhanh chóng bị tập thể cô lập. Cảm giác lạc lõng, bị gạt ra ngoài lề các mối quan hệ xã hội không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng mà còn thu hẹp cơ hội phát triển sự nghiệp của con trong tương lai.

Khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng và kết nối bạn bè là cái giá đắt của những đứa trẻ quen được nuông chiều (Ảnh minh họa)

Khoảng cách thế hệ ngày càng sâu sắc và nỗi oán trách ngược lại cha mẹ

Khi bắt đầu nhận thức được sự thụt lùi của bản thân so với bạn bè cùng trang lứa, đứa trẻ không còn cảm thấy biết ơn sự che chở của gia đình nữa. Thay vào đó, cảm giác ngột ngạt, bức bối vì bị kiểm soát sẽ biến thành sự chống đối ngầm hoặc những cuộc bùng nổ tranh cãi nảy lửa.

Đau lòng hơn cả, nhiều người con khi trưởng thành lại quay sang oán trách chính cha mẹ mình vì đã không dạy cho con cách tự đứng vững từ sớm. Sự bao bọc mù quáng vô tình dựng nên bức tường ngăn cách tình cảm gia đình, khiến người làm cha làm mẹ vừa xót xa, vừa bất lực nhìn đứa con mình từng dốc lòng che chở trượt dài trong sự tự ti và bế tắc.