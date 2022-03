4 cổ phiếu thành viên An Phát Holdings đồng loạt tăng trần

Phiên giao dịch ngày 24/3, nhóm cổ phiếu họ An Phát đều đồng loạt tăng trần với thanh khoản cao bao gồm APH (CTCP Tập đoàn An Phát Holdings), AAA (CTCP Nhựa An Phát Xanh), NHH (CTCP Nhựa Hà Nội) và HII (CTCP An Tiến Industries).



Hai mã AAA và APH còn lọt top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất sàn HoSE. Theo đó, AAA đứng thứ 5 với 19,7 triệu cổ phiếu được giao dịch còn APH đứng thứ 9 với 14,8 triệu cổ phiếu giao dịch.

Được biết, APH hiện đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp thông qua các công ty con 50,51% cổ phần HII, 66,75% cổ phần NHH và 48,7% cổ phần AAA.

Trước đó, APH từng sở hữu 50,75% cổ phần AAA nhưng công ty đã bán 6,7 triệu cổ phiếu AAA với mục đích để thanh toán một phần gốc trái phiếu cho các trái chủ. Giao dịch được thực hiện vào ngày 4/3/2021, với giá đóng cửa ngày 14/3 là 18.400 đồng/cp, APH dự kiến thu về khoảng 123 tỷ đồng.

