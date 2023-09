4 con giáp phúc lộc tứ bề, Thần tài ưu ái ngày cuối tuần 23/9

Tuổi Tý

Chính Ấn chiếu mệnh cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Tý theo đuổi con đường công danh, thi cử, chức quyền. Bạn có thể trông cậy vào người thân để được giúp đỡ trong công việc. Tuy nhiên cách làm việc, giao tiếp của bạn còn khá cứng nhắc nên công việc chưa thực sự như ý muốn.

Đường tiền bạc thuận lợi như ý nhờ Tam Hợp cục trợ vận. Đặc biệt nhất là trong lĩnh vực kiếm tiền, nay có thêm sự trợ giúp của cát tinh nên tài lộc tăng tiến nhiều không kể xiết. Bạn nên tin tưởng vào khả năng kiếm tiền của bản thân, người có bản lĩnh thì không sợ đói.

Đường tình cảm tuổi này vô cùng may mắn nhờ cục diện Kim sinh Thủy. Hội độc thân dù có bị từ chối thì cũng không cần hối hận vì bạn đã sống đúng với lòng mình. Tuổi này thường được bạn bè quý mến vì tính tình hiền lành, vui vẻ.

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu hôm nay không thuận cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau.

Tuổi Dần

Tỷ Kiên gây hại cho công việc của các bạn tuổi Dần. Nên giảm thời gian dùng mạng xã hội để hạn chế tiêu hao năng lượng, từ đó Dần mới có thể tập trung cho công việc. Bên cạnh đó các bạn muốn mua cây giống, vật nuôi hoặc làm nhà, đào móng, khai trương cửa hàng nên tránh ngày này ra.

Tài lộc ảm đạm vì gặp Tương Xung đe dọa. Điềm báo trong ngày có rủi ro nếu đi làm ăn xa, kiếm được tiền nên cất trong thẻ ngân hàng, không được cho người khác vay mượn. Nếu đang dính đến lùm xùm tiền bạc trong tình yêu thì nên giải quyết êm đẹp càng sớm càng tốt.

Chuyện tình cảm có chút không vui do vợ chồng cãi cọ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn luôn phải lắng nghe những lời không mấy thiện cảm từ những người mình coi là thân thiết, có thể Dần sẽ nổi nóng với con cái, anh chị em trong nhà vì tâm trạng bức xúc.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều tuổi Mão nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với tuổi Mão. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều cho công việc hiện tại, bản mệnh chỉ cần nỗ lực và chờ tin vui đến.

Vận tài lộc của tuổi Thìn cũng khá ổn, bớt hao tài tốn của, có chút lộc nho nhỏ đến từ các khoản thu nhập phụ. Con giáp này có thể thử vận may của mình bằng những trò may rủi, tuy nhiên đừng quá ham hố.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn dần học được cách sẻ chia với nửa kia những khó khăn. Còn lại, những người khác nói gì hoặc ra sao hãy kệ họ. Hãy bước tiếp vững vàng, bản mệnh sẽ có những thứ mình muốn.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, công việc của tuổi Tỵ có nhiều may mắn. Con giáp này suy nghĩ khá thoáng, không bất mãn hay bức xúc, gạt bỏ tất cả sự chấp nhặt trong lòng để nghĩ tới những kế hoạch mới, công việc được giải quyết dễ dàng hơn.

Về mặt tiền bạc, tuổi Tỵ không phải lo quá nhiều. Tâm trạng của bản mệnh thoải mái, có thể nuông chiều sở thích ăn uống của bản thân, ăn ngủ ngon hơn. Con giáp này có thể hy vọng nhận được những số tiền đặc biệt mà mình xứng đáng nhận được.

Tiếc là vận trình tình cảm không được may mắn. Con giáp này sẽ nghĩ nhiều về những mối quan hệ của mình, cũng như ý nghĩa của từng mối quan hệ với cuộc sống mình hơn. Thời gian gần đây bản mệnh sống trầm tính hơn rất nhiều.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp nhắc nhở, đường thăng quan tiến chức của người tuổi Ngọ may mắn đủ đường, dù có vấn đề gì xảy ra thì tuổi này vẫn có thể dễ dàng vượt qua được mọi chuyện.

Chuyện tiền nong không phải nghĩ, cứ tận tâm cống hiến thì chắc chắn tuổi Ngọ sẽ có được những gì mình mong đợi.

Tuổi Ngọ độc thân đang có một cuộc sống như mơ, dù có người yêu hay không thì đều trong sự tính toán của bản mệnh hết rồi.

Tuổi Mùi

Vào ngày thứ Bảy, người tuổi Mùi vận trình ảm đạm, vướng nhiều thị phi. Con giáp chớ nên lơ là trong công việc, ngay cả khi đó là những việc Mùi đã quen thuộc từ trước. Nếu quá tự tin vào bản thân, bạn sẽ phạm phải những sai lầm không đáng có và tốn công sức để sửa chữa sai sót.

Tuy nhiên, những rắc rối trong ngày không ảnh hưởng nhiều đến chuyện tình cảm của con giáp. Vận đào hoa đang tới rất gần. Những người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một tổ ấm bình yên.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có một ngày mới không như mong đợi. Trong công việc, họ gặp nhiều khó khăn do sự xung đột và thiếu hỗ trợ. Để vượt qua tình huống này, họ nên tìm sự giúp đỡ và lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm.

Trong tình yêu, mối quan hệ của họ đang trầm lắng. Hai người không còn quan tâm lẫn nhau như trước và có cảm giác mất hứng. Nếu cảm thấy không hòa hợp, họ nên kết thúc mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội mới để tránh lãng phí thời gian của cả hai.

Tuổi Dậu

Xem tử vi hàng ngày, Dậu là con giáp may mắn được Chính Quan nâng đỡ trong công việc nên làm gì cũng có quý nhân âm thầm giúp đỡ. Một vài khó khăn trước đó tưởng không cách giải quyết thì trong cái khó ló cái khôn, bạn đã tìm ra được ý tưởng sáng tạo và độc đáo đến bất ngờ.

Đường tài lộc hài hòa, may mắn nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Bạn cứ tập trung nhiều hơn vào công việc chính vì hiện tại nó có thể tạo ra được nhiều thành quả trong thời gian tới, theo đó là các khoản lương thưởng sẽ được cải thiện.

Nhân duyên của tuổi Dậu rất hài hòa tốt đẹp trong ngày này, cưới hỏi, sinh nở đều thuận lợi. Chuyện tình cảm có những bước tiến vượt bậc, đôi lứa về chung một nhà tạo điều kiện cho tình yêu thăng hoa thêm bội phần.

Tuổi Tuất

Quý nhân phù trợ giúp con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất trở nên sáng sủa hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn nhiều trợ lực trong tương lai.

Khi có được một khoản tiền khá khẩm, bản mệnh chú ý không nên tiêu xài hoang phí mà hãy giữ lại một phần cho những kế hoạch to lớn trong tương lai.

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy, Cục diện Tam Hợp báo hiệu, vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, làm gì cũng dễ dàng đạt được thành công.

Nếu con giáp này có ý định triển khai kế hoạch quan trọng thì có thể tiến hành ngay trong hôm nay để giúp cho khả năng thành công cao hơn.

Các mối quan hệ xã giao của bạn cũng diễn ra hết sức suôn sẻ. Điều này có lợi cho việc hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Lợi nhuận nhờ vậy cũng tăng khá nhanh, giúp thu nhập của bạn sớm cải thiện đúng như mong ước từ lâu.

Nay là ngày ngũ hành xung khắc, chuyện tình cảm lứa đôi có thể vì thế bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn nên kiềm chế những lời nói có thể gây tổn thương cho nửa kia kẻo tình cảm không thể nguyên vẹn như ban đầu. Trước khi phát ngôn hãy đặt bản thân vào vị trí của người ấy.

* Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm!