4 item giúp Victoria Beckham trở thành biểu tượng thời trang từ năm này qua năm khác

Nhắc đến Victoria Beckham, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một biểu tượng thời trang sang trọng, đẳng cấp. Phong cách của cô không ồn ào, không chạy theo trào lưu, nhưng lại bền bỉ qua nhiều năm. Bí quyết không nằm ở những món đồ cầu kỳ, mà ở cách cô chọn các item cơ bản, dễ ứng dụng và có tính lâu dài. Trong tủ đồ của Victoria Beckham, có 4 món thời trang xuất hiện lặp đi lặp lại, góp phần tạo nên diện mạo thanh lịch theo năm tháng.

Áo len trơn

Áo len trơn là món đồ gần như không thể thiếu trong phong cách thường ngày của Victoria Beckham. Cô ưu tiên những thiết kế tối giản, không họa tiết, không logo lớn, thường là dáng ôm vừa hoặc hơi rộng, đủ để tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn gọn gàng. Màu sắc phổ biến là đen, xám, xanh navy, be hoặc trắng ngà – những gam màu dễ phối và không bị lỗi thời.

Điểm đáng chú ý là Victoria Beckham không dùng áo len để tạo điểm nhấn quá rõ rệt. Ngược lại, áo len đóng vai trò nền tảng, giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa. Cô thường kết hợp áo len trơn với quần ống suông hoặc chân váy dài, đôi khi thêm một chiếc áo khoác bên ngoài để tạo lớp lang. Cách mặc này phù hợp với nhiều độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau, từ đi làm đến dạo phố.

Áo khoác màu trung tính

Trong các lần xuất hiện trước công chúng hay đời thường, Victoria Beckham thường gắn liền với những chiếc áo khoác cơ bản, màu trung tính. Đó có thể là áo măng tô, trench coat hoặc blazer dáng rộng. Màu sắc chủ yếu xoay quanh bảng màu an toàn như đen, xám, camel, nâu hoặc xanh navy.

Áo khoác không chỉ giúp hoàn thiện trang phục mà còn thể hiện rõ đặc trưng phong cách của cô: ưu tiên phom dáng và chất liệu hơn là chi tiết trang trí. Những chiếc áo khoác này có thể mặc suốt nhiều năm mà không tạo cảm giác cũ. Victoria Beckham thường chọn áo khoác có đường cắt gọn gàng, độ dài vừa phải, đủ để tạo sự cân đối cho vóc dáng.

Khi kết hợp áo khoác trung tính với các món đồ đơn giản bên trong, tổng thể trang phục trở nên chín chắn và linh hoạt. Đây cũng là kiểu áo khoác dễ áp dụng với tủ đồ của nhiều người, không phụ thuộc quá nhiều vào xu hướng từng mùa.

Quần ống suông

Quần ống suông là một trong những món đồ gắn liền với hình ảnh Victoria Beckham trong nhiều năm qua. Cô hiếm khi mặc quần bó sát, thay vào đó là các thiết kế ống thẳng hoặc ống rộng vừa phải, cạp cao. Kiểu quần này giúp kéo dài đôi chân, tạo cảm giác thanh thoát mà vẫn giữ được sự thoải mái.

Victoria Beckham thường chọn quần ống suông với chất liệu đứng dáng. Màu sắc cũng xoay quanh các gam trung tính, dễ phối với áo len, áo sơ mi hoặc áo khoác. Cách cô phối quần ống suông khá đơn giản: áo gọn gàng, giày mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh, hạn chế phụ kiện rườm rà.

Quần ống suông không phải là món đồ mới, nhưng chính sự ổn định và dễ ứng dụng đã giúp nó tồn tại lâu dài trong phong cách của Victoria Beckham. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn xây dựng hình ảnh trưởng thành, không quá phô trương.

Váy dài

Váy dài cũng là một phần quan trọng trong tủ đồ của Victoria Beckham, đặc biệt là các thiết kế nhấn eo. Victoria Beckham không giới hạn style với váy đơn sắc. Thay vào đó, cô chịu khó biến hóa với váy màu sắc tươi tắn, hay đầm họa tiết kẻ.

Váy dài giúp phong cách của Victoria Beckham trở nên mềm mại hơn, nhưng không mất đi sự thanh lịch, sang trọng. Đây là kiểu trang phục có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ sự kiện đến đời thường, và cũng là món đồ dễ giữ được giá trị theo thời gian nếu chọn đúng kiểu dáng và chất liệu.

