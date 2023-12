4 kiểu người trời sinh luôn gặp nhiều may mắn, thị phi hay sóng gió cũng không thể quật ngã

Nhà văn người Áo, Stefan Zweig đã nói: “Tất cả món quà từ số phận đều được niêm yết giá. Bạn phải đổi nó bằng cách khác hoặc trả lại”.



Chúng ta luôn ghen tị với vận may của người khác và mong mỏi ngày được “nữ thần may mắn” sẽ ưu ái đến ta. Nhưng thực ra, may mắn không ngẫu nhiên chọn con người.

Người thụ động, lười biếng, thiếu nghị lực chỉ đánh mất vận may. Mà 4 kiểu người sau đây thường dễ dàng được may mắn lựa chọn:

1. Người nói chuyện lạc quan

Nhà văn Nhật Bản, Hiroshi Koike đã nói: "Hãy sử dụng tốt sức mạnh của ngôn ngữ, nền tảng tư duy và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo đó".

Kinh nghiệm của chính ông đã xác nhận lời nói này.

Hiroshi Koike từng mở một cửa hàng quần áo nhưng vì không biết cách điều hành nên đã nợ một khoản tiền khổng lồ.

Khi rơi xuống hố sâu, suốt ngày ông chỉ biết phàn nàn và nói những lời tiêu cực: “Làm ăn tệ quá”, “Tôi không thể làm được”, “Tôi không thể trả hết nợ”...

Những lời này giống như thuốc độc, xói mòn niềm tin và khiến ông cảm thấy bất lực trong việc thay đổi hiện trạng.

Khi đến cuối cùng, ông cố gắng lấy lại sự tự tin bằng cách thay đổi câu cửa miệng của mình. Đầu tiên loại bỏ những câu từ tiêu cực, sau đó thầm nói "Tôi sẽ trả hết nợ trong mười năm và có được hạnh phúc" mỗi ngày, thường nói "Cảm ơn" và "Tôi có thể".

Như bị lây nhiễm bởi những lời nói tích cực, ông dần có động lực hơn.

Ông cẩn thận phân tích lý do khiến doanh số bán hàng trong cửa hàng thấp, nghiên cứu kỹ sở thích và thói quen mua hàng của khách hàng, thay đổi và sắp xếp lại nội thất trong cửa hàng. Dần dần, công việc kinh doanh trong cửa hàng ngày càng tốt hơn.

Trong thời gian này, ông cũng nghiên cứu tâm lý học, cố vấn tinh thần cho người khác và tăng gấp đôi thu nhập. Kết quả là ông chỉ mất 9 năm để trả hết khoản nợ khổng lồ.

Nhà tâm lý học Murphy đã nói: “Chúng ta đều là những nhà tiên tri về số phận của chính mình”.

Những lời nói tưởng như vô tình có thể tác động đến hướng đi của cuộc đời chúng ta. Người hay phàn nàn sẽ ngày càng tệ hơn, nhưng người quen nói tích cực luôn có thể sống hạnh phúc.

Bởi vì những gì một người thường nói thường bộc lộ cảm xúc thực sự bên trong của họ. Nhiều khi, không phải khó khăn đánh bại chúng ta mà chính là thái độ tiêu cực. Hãy bỏ đi những lời phàn nàn theo thói quen và nói những lời tích cực hơn, may mắn sẽ đến với bạn.

2. Người chú trọng chi tiết

Triết gia người Anh, Bertrand Russell đã nói: “Số phận của một người thường phụ thuộc vào một số chi tiết chưa biết. Nó có vẻ tầm thường nhưng có thể là nền tảng để thay đổi cuộc đời bạn”.

Như người ta thường nói: “Việc nhỏ làm nên việc lớn, chi tiết làm nên sự hoàn hảo”.

Trong cuộc sống, luôn có một số người tham vọng, muốn làm việc lớn nhưng lại coi thường những việc nhỏ trong tầm tay.

Như mọi người đều biết, mục tiêu dù cao cả đến đâu nếu không bắt đầu từ những việc nhỏ thì kết quả luôn nằm ngoài tầm với.

Những người xuất sắc làm việc chăm chỉ trên mọi phương diện, dù nhỏ nhất. Họ luôn có thể nghĩ đến những điều mà người khác không nghĩ tới và chú ý đến những chi tiết mà người khác bỏ qua.

Chỉ bằng cách chú ý đến chi tiết trong công việc, bạn mới có thể không ngừng nâng cao kỹ năng của mình; chỉ bằng cách chú ý đến chi tiết trong cuộc sống, bạn mới có thể để lại ấn tượng tốt với người khác.

Nếu bạn có thể xử lý mọi việc nhỏ nhặt bằng cả trái tim, may mắn sẽ tự nhiên đến với bạn.

3. Người nhìn xa trông rộng

Có câu nói: “Nỗ lực của người bình thường, dưới sự lãi kép của thói quen lâu dài, sẽ tích lũy thành kỳ tích”.

Một người dù bình thường đến đâu, chỉ cần chăm chỉ làm việc theo chuyên môn nhiều năm, đều có thể trở thành bậc thầy trong mắt người khác.

Cuốn sách "Sự hài lòng bị trì hoãn" viết: "Người đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có tầm nhìn lâu dài, bởi họ dám đi vào cửa hẹp và sẵn sàng đi con đường dài".

Trong xã hội đang phát triển nhanh chóng ngày nay, nhiều người thiếu kiên nhẫn và sự nhẫn nại, chỉ cần gặp rắc rối nhỏ nhất cũng sẽ bỏ cuộc. Cố gắng làm mọi thứ một cách hời hợt sẽ chỉ dẫn đến kết quả không có gì.

Những người thực sự vĩ đại là những người có tầm nhìn lâu dài. Họ có tầm nhìn dài hạn, không quan tâm đến những lợi ích và tổn thất tạm thời, và sẽ không nản lòng trước những thất bại tạm thời.

Bởi họ biết rằng để đứng đầu trong bất kỳ ngành nào, họ cần đầu tư nhiều thời gian và sức lực vào việc tích lũy.

Hãy bình tĩnh và nỗ lực hết mình từng ngày trên con đường của chính mình. Khi đến thời điểm thích hợp, may mắn sẽ đến không mời mà đến.

4. Người biết có ơn tất báo

Có câu: "Đừng coi thường sự đóng góp của người khác hoặc nhắm mắt làm ngơ. Báo ân chính là một đức tính tốt đẹp".

Làm người thì phải biết báo đáp lòng tốt. Yêu nhau, nếu cứ đòi hỏi mà không biết nhận lại điều gì thì sẽ chỉ thấy mình rơi vào hoàn cảnh cô lập và bất lực.

Trên hành trình cuộc đời này, chúng ta sẽ có rất nhiều người bạn đồng hành, nhưng chỉ có một số ít người thực sự cao thượng.

Những người sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn chính là ánh sáng soi đường cho cuộc đời. Chỉ có uống nước nhớ nguồn mới chiếm được lòng người.

Một nhà văn đã nói:

"Không có vận may nào mà không có lý do, cũng không có vận rủi nào lại vô căn cứ. Vận may đến là tiền lãi bạn đã tiết kiệm, vận rủi đến là sự trả giá cho quá khứ".