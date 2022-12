“Thành công là một kỹ năng có thể học được”, triệu phú T. Harv Eker viết trong cuốn sách “Secrets of the Millionaire Mind” (tạm dịch: Bí mật tư duy triệu phú”). “ Giống như việc bạn học để trở thành tay golf cừ khôi, hay một nhạc công giỏi. Giàu có cũng vậy, bạn hoàn toàn có thể học được”.

Để kiếm được nhiều tiền hơn và gia tăng thu nhập của bạn trong tương lai, các triệu phú khuyên bạn cần có 4 thói quen thông minh và thực hiện những thay đổi nhỏ sau trong cuộc sống.

1. Làm quen với người bạn ngưỡng mộ

Andrew Carnegie, người bắt đầu từ 2 bàn tay trắng trước khi trở thành "Vua thép" cho rằng tất cả sự giàu có của mình đều tạo nên nhờ sự góp sức nhóm trí tuệ ưu tú, gồm 50 người cùng mục đích sản xuất và bán thép.

Khi xung quanh bạn đều là người tài năng, có chung tầm nhìn với bạn, nhiều bộ óc thông minh và sáng tạo cùng kết nối sẽ tạo nên sự mạnh mẽ theo cấp số nhân. Thêm vào đó, bạn có xu hướng ngày càng giống những người mình kết giao. Đó là lý do tại sao người giàu thích làm bạn với người giàu.

Triệu phú tự thân Steve Siebold. Ảnh: ST

"Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần nhìn vào giá trị tài sản ròng của bạn cũng đủ để biết khối tài sản của những người bạn thân nhất đang ở mức nào", triệu phú Steve Siebold nói, "Tiếp xúc với những người thành công hơn có thể giúp bạn mở mang đầu óc, từ đó tăng thêm thu nhập. Trên thực tế, các triệu phú có suy nghĩ rất khác tầng lớp trung lưu, và bạn sẽ đạt được nhiều điều nếu có thể làm bạn với họ".

2. Cầm sách thay vì cầm điện thoại

Warren Buffett và cộng sự thân cận Charlie Munger đều chia sẻ thành công của họ phụ thuộc nhiều vào thói quen đọc sách. 2 tỷ phú này đều khuyên giới trẻ nên đọc sách nhiều hơn. Thậm chí Buffett còn cho biết 80% thời gian trong ngày ông dùng để đọc sách

"Trong cuộc đời này tôi chưa từng gặp ai thông thái mà lại không đọc sách cả, không một ai", Munger nói.

Warren Buffett, Charlie Munger và Bill Gates đều là những tỷ phú nổi tiếng thích đọc sách. Ảnh: Fox Business

"Bước chân vào nhà của một người giàu có, một trong những điều bạn thấy đầu tiên sẽ là thư viện sách phong phú họ dùng để tự học cách trở nên thành công hơn", triệu phú tự thân Steve Siebold, người nghiên cứu về lối sống của nhiều người thành công chia sẻ.

Người giàu có thể không sở hữu bất kỳ bằng cấp chính quy nào, nhưng điểm chung giữa họ là niềm đam mê với đọc và tự học. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khoa học cũng cho thấy những người thích đọc sách có mức độ đồng cảm và trí tuệ cảm xúc cao hơn, đồng thời có khả năng giữ tinh thần vững vàng.

3. Dành 20 phút mỗi ngày để phát triển 1 kỹ năng mới

Theo Thomas C. Corley, triệu phú và là tác giả cuốn sách “Change Your Habits, Change Your Life” (tạm dịch: Thay đổi thói quen để đổi đời), người giàu có một điểm chung đó là họ dành thời gian mỗi ngày để trau dồi bản thân.

Triệu phú Thomas C. Corley. Ảnh: ST

Cựu huấn luyện viên nghề nghiệp của Google cho biết việc đọc một cuốn sách về chủ đề không quen thuộc, tham gia một lớp học hoặc giao lưu tạo dựng networking là những cách tuyệt vời để phát triển một kỹ năng mới, mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho bạn.

"Khi bạn làm những việc ngoài vùng an toàn của mình, những điều mới mẻ có thể bạn sẽ thấy khó chịu. Nhưng nhờ vậy, bản thân bạn mới không ngừng phát triển", Corley viết.

4. Đặt mục tiêu và vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được chúng

Đầu năm mới là lúc chúng ta đặt ra nhiều mục tiêu nhất nhưng không phải ai cũng duy trì sự kiên nhẫn để từng bước đạt được chúng trong suốt cả năm. Nhưng trên thực tế, tiền không tự nhiên mà xuất hiện, bạn cần phải lập kế hoạch cụ thể và hành động vì nó.

Nhiều năm nghiên cứu về triệu phú, T. Harv Eker nhận thấy những người thực sự mong muốn thành công và đạt được điều đó đều cần sự tập trung, can đảm, kiến thức và rất nhiều nỗ lực. Bên cạnh đó họ cũng có mục tiêu chính xác và tầm nhìn rõ ràng, nghĩ lớn và không ngại thử thách bản thân.

Triệu phú, nhà văn T. Harv Eker. Ảnh: ST

"Lý do hàng đầu khiến hầu hết mọi người không đạt được điều họ muốn là bởi họ không biết mình muốn gì. Người giàu thì rõ ràng mong muốn sự giàu có", Eker viết.

Thêm vào đó, nguyên nhân khiến nhiều người không đạt được mục tiêu chính là bởi họ không muốn làm những việc khiến họ không thoải mái. Triệu phú Siebold từng viết: "Sự thoải mái về thể chất, tâm lý hay cảm xúc là mục tiêu chính của tầng lớp trung lưu. Còn những nhà tư tưởng đẳng cấp thế giới sẽ sớm biết được rằng trở thành triệu phú không hề dễ dàng nên làm quen với việc 'không thoải mái' thực sự cần thiết”.