4 mỹ nhân Việt chung khung hình: Nhan sắc mặn mà, có một điểm chung đáng ngưỡng mộ

Hiếm hoi lắm mới xuất hiện tại sự kiện thời trang, Hà Tăng thu hút sự chú ý khi có màn khoe nhan sắc và xuất hiện chung khung hình với các đồng nghiệp. Khoảnh khắc 4 mỹ nhân Ngô Thanh Vân - Hà Kiều Anh - Diễm My và Hà Tăng đọ sắc đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Không chỉ sở hữu nhan sắc mặn mà, 4 mỹ nhân này còn có điểm chung là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.



Người hâm mộ đã phải thốt lên "Tứ đại mỹ nhân" khi xem bức ảnh Ngô Thanh Vân - Hà Kiều Anh - Diễm My và Hà Tăng xuất hiện cạnh nhau





Mỗi người phụ nữ mang một nét đẹp riêng nhưng họ có điểm chung là cuộc sống đời thường rất viên mãn





Hà Tăng

Những ai theo dõi làng giải trí Việt suốt một thập kỷ qua đều biết đến sức hút đặc biệt của "ngọc nữ" Hà Tăng. Dù đã không còn đóng phim hay hoạt động nghệ thuật thế nhưng lượng người hâm mộ nữ diễn viên cứ tăng thêm mỗi ngày. Sau 10 năm kết hôn, Hà Tăng và doanh nhân Louis Nguyễn nay đã có 3 nhóc tỳ Richard Nguyễn (7 tuổi), Chloe Nguyễn (4 tuổi) và Mason (10 tháng tuổi).

Trong dịp kỷ niệm 10 năm về chung nhà với "ngọc nữ", doanh nhân Louis Nguyễn nhắn nhủ: "Gửi đến người vợ xinh đẹp của anh, cảm ơn em vì 10 năm tuyệt vời. Anh mong muốn chúng ta có thêm nhiều kỷ niệm tuyệt vời với nhau. Một thập kỷ trôi qua, một cột mốc đặc biệt".

Hà Tăng nhuận sắc, khí chất "ngọc nữ" không trộn lẫn khi lộ diện tại sự kiện





Hà Tăng đã là mẹ 3 con và có hôn nhân êm đềm với chồng doanh nhân





Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân và Huy Trần về chung một nhà trong sự ủng hộ, chúc phúc nhiệt tình của người hâm mộ. Từ ngày trở thành người phụ nữ có gia đình, Ngô Thanh Vân nhuận sắc và trẻ trung hơn hẳn trước đây. "Đả nữ" Vbiz và Huy Trần cùng nhau đi du lịch nước ngoài, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng son.

Vào dịp Huy Trần sang tuổi mới cách đây ít ngày, Ngô Thanh Vân gửi lời chúc ngọt ngào: "Nói chung là 1 năm qua hành Chef (đầu bếp - cách Ngô Thanh Vân hay gọi Huy Trần) lên bờ xuống ruộng. Nhưng yêu thương Chef vô vàng. Nay mình nhắn gửi vũ trụ, cảm ơn đã gửi Chef cho mình, và mong vũ trụ hãy phù hộ cho Chef khoẻ mạnh còn để tiếp tục yêu thương mình vô bờ bến. Mong Chef luôn vui tươi yêu đời, còn dắt mình đi khắp thế gian và cho mình ăn thêm nhiều món ngon vật lạ".

Vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân cùng nhau đến sự kiện và có những cử chỉ ngọt ngào





Diễm My

Cuộc hôn nhân của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My và chồng đã kéo dài suốt 28 năm. Diễm My có 2 cô con gái xinh đẹp, thành công đang sinh sống ở Mỹ. Dù đã trải qua gần 3 thập kỷ chung sống nhưng Diễm My và ông xã doanh nhân vẫn dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối, họ giữ những thói quen lãng mạn như uống trà, tâm tình, nghe nhạc và nói những lời tình cảm.

Nói về 28 năm gắn kết, Diễm My từng thổ lộ: "Chúng tôi đã bước cùng nhau một chặng đường rất dài và đều biết chẳng có một hạnh phúc nào bình lặng cả. Để sát cánh cùng nhau một thời gian dài như thế đòi hỏi không chỉ tình thương, sự hy sinh, chịu đựng mà cả lòng vị tha. Chúng tôi trao cho nhau và cùng dạy nhau những điều đó trong cuộc hôn nhân này".

Hà Kiều Anh

Năm 2007, Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam về chung một nhà. Mái ấm của cặp đôi càng thêm viên mãn khi 4 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu xuất hiện. Hà Kiều Anh được khen ngợi vì yêu thương con riêng của chồng như những em bé do chính cô sinh ra. Hà Kiều Anh được ông xã ủng hộ công việc, đồng hành trong mọi hoạt động.

Mới đây, cặp đôi vừa kỷ niệm 15 năm bên nhau, Hà Kiều Anh chia sẻ: "18 năm bên nhau, 3 năm tìm hiểu, 15 năm vợ chồng và có những đứa con tuyệt vời. Cảm ơn Anh luôn là điểm tựa vững chắc để mẹ con em được sống trong vui vẻ, hạnh phúc. Hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều năm bên nhau để cùng đón đám cưới bạc, vàng rồi kim cương anh nhé".

Hà Kiều Anh xinh đẹp tại sự kiện thời trang

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Hà Kiều Anh và chồng doanh nhân

Ảnh: NVCC