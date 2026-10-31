4 mỹ nhân vừa được Bộ VHTT&DL khen thưởng: 1 năm kiếm hơn 7.800 tỷ đồng, 10 năm thu 42,9 tỷ lượt view top 1 toàn cầu

Vừa qua, tại Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17 diễn ra tại Seoul, BLACKPINK chính thức trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên nhận Huân chương Văn hóa hạng 4 Okgwan. Giải thưởng cấp quốc gia này ghi nhận những đóng góp đặc biệt của bốn thành viên trong việc quảng bá văn hóa đại chúng Hàn Quốc ra toàn thế giới. Đây được xem là cột mốc mang tính biểu tượng quan trọng đúng vào thời điểm nhóm bước sang năm hoạt động thứ 10, khẳng định vị thế của một trong những đại diện âm nhạc hàng đầu từ thị trường châu Á.

Vừa qua, tại Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17 diễn ra tại Seoul, BLACKPINK chính thức trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên nhận Huân chương Văn hóa hạng 4 Okgwan

Chính thức ra mắt vào tháng 8 năm 2016 với đĩa đơn đầu tay Square One, BLACKPINK ngay lập tức gây tiếng vang lớn nhờ hai ca khúc Whistle và Boombayah, nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Sự khởi đầu ấn tượng đó mở ra chuỗi bứt phá liên tục của nhóm qua các sản phẩm tiếp theo như As If It's Your Last, Ddu-Du Ddu-Du hay Kill This Love. Sự phát triển chuyên môn của nhóm tiếp tục ghi dấu ấn bằng album phòng thu đầu tay The Album, sản phẩm giúp nhóm trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt danh hiệu triệu bản. Trong năm 2026, mini album Deadline tái khẳng định sức hút thương mại của nhóm khi tiêu thụ hơn 1,77 triệu bản (cụ thể là 1.774.577 bản) chỉ trong tuần đầu tiên phát hành, thiết lập kỷ lục doanh số tuần đầu cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ Kpop.

Chính thức ra mắt vào tháng 8 năm 2016, BLACKPINK ngay lập tức gây tiếng vang lớn, nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước

Trong năm 2026, mini album Deadline tái khẳng định sức hút thương mại của nhóm khi tiêu thụ hơn 1,77 triệu bản (cụ thể là 1.774.577 bản) chỉ trong tuần đầu tiên phát hành, thiết lập kỷ lục doanh số tuần đầu cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ Kpop

Ở mảng bảng xếp hạng và các nền tảng kỹ thuật số, BLACKPINK sở hữu những chỉ số thành tích ấn tượng trên quy mô toàn cầu. Nhóm đã đi vào lịch sử với tư cách đại diện nữ Kpop đầu tiên chiếm giữ vị trí quán quân đồng thời trên hai bảng xếp hạng album danh giá là Billboard 200 của Mỹ và UK Official Albums Chart của Anh nhờ album Born Pink. Nhóm cũng sở hữu hàng loạt video ca nhạc vượt mốc tỷ lượt xem, bao gồm Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love, Boombayah và As If It's Your Last. Bước sang tháng 2 năm 2026, kênh YouTube chính thức của BLACKPINK trở thành tài khoản âm nhạc đầu tiên trên thế giới cán mốc 100 triệu người đăng ký, đồng thời ghi nhận tổng lượt xem tích lũy vượt mốc 42,9 tỷ lượt.

Nhóm đã đi vào lịch sử với tư cách đại diện nữ Kpop đầu tiên chiếm giữ vị trí quán quân đồng thời trên hai bảng xếp hạng album danh giá là Billboard 200 của Mỹ và UK Official Albums Chart của Anh nhờ album Born Pink

Bước sang tháng 2 năm 2026, kênh YouTube chính thức của BLACKPINK trở thành tài khoản âm nhạc đầu tiên trên thế giới cán mốc 100 triệu người đăng ký, đồng thời ghi nhận tổng lượt xem tích lũy vượt mốc 42,9 tỷ lượt

Sức hút trực tiếp của BLACKPINK trên các sân khấu quốc tế cũng thể hiện rõ qua các kỷ lục trình diễn và quy mô lưu diễn. Nhóm là đại diện nữ Kpop đầu tiên xuất hiện trong danh sách biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella năm 2019, trước khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên đảm nhận vị trí diễn chính (headliner) tại sự kiện này vào năm 2023. Born Pink World Tour diễn ra từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 với 66 buổi diễn tại 23 khu vực đã thu hút khoảng 1,82 triệu khán giả. Theo số liệu từ Touring Data, chuỗi đêm diễn này mang về tổng doanh thu 331,8 triệu USD (tương đương hơn 7.800 tỷ đồng). Đến năm 2026, chuyến lưu diễn Deadline tiếp tục khẳng định năng lực bán vé khi đi qua 16 thành phố với 33 buổi biểu diễn, bao gồm cột mốc trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên làm chủ sân khấu tại sân vận động Wembley (Anh).

Nhóm là đại diện nữ Kpop đầu tiên xuất hiện trong danh sách biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella năm 2019

Năm 2023, BLACKPINK trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên đảm nhận vị trí diễn chính (headliner) tại Coachella

Theo số liệu từ Touring Data, Born Pink World Tour mang về tổng doanh thu 331,8 triệu USD (tương đương hơn 7.800 tỷ đồng

Song song với các cột mốc âm nhạc, danh tiếng quốc tế của BLACKPINK còn gắn liền với các hoạt động ngoại giao và tầm ảnh hưởng xã hội. Năm 2023, cả bốn thành viên bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã được Vua Charles III trao tặng Huân chương Thành viên Đế quốc Anh danh dự (MBE) tại Cung điện Buckingham. Danh hiệu này ghi nhận vai trò của nhóm trong việc làm đại sứ thúc đẩy nhận thức về biến đổi khí hậu.

Năm 2023, cả bốn thành viên bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã được Vua Charles III trao tặng Huân chương Thành viên Đế quốc Anh danh dự (MBE) tại Cung điện Buckingham

Danh hiệu này ghi nhận vai trò của nhóm trong việc làm đại sứ thúc đẩy nhận thức về biến đổi khí hậu

Cùng với Huân chương Văn hóa hạng 4 Okgwan vừa nhận được tại Seoul, chuỗi thành tựu đa dạng từ doanh thu tour, kỷ lục đĩa bán ra đến các danh tiếng quốc tế cho thấy hành trình 10 năm hoạt động của BLACKPINK đã tạo dựng nên một vị thế mang tính bước ngoặt cho các đại diện âm nhạc châu Á trên bản đồ giải trí toàn cầu.

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