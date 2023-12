4 nam travel blogger miệt mài lan tỏa niềm cảm hứng bằng những hành trình ấn tượng

Travel blogger không còn là một khái niệm xa lạ với giới trẻ và những người mê du lịch ở Việt Nam. Họ đi, trải nghiệm, học hỏi, sống và kể lại những câu chuyện thông qua các tấm ảnh, thước phim, những bài viết đăng tải trên mạng xã hội. Thông qua những cung đường, những chuyến đi của những người trẻ ấy đã góp phần truyền cảm hứng đến mọi người, từ hình ảnh nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, sự đặc sắc của các vùng đất khác nhau đến những thước phim thấm đẫm niềm tự hào dân tộc. Chưa dừng lại ở đó, mỗi dấu chân trên vùng đất mới lại được lấp đầy bằng những câu chuyện chuyện để đời và từ đó những người mang danh xưng travel blogger lại lan tỏa đến cộng đồng bằng những hành động tốt đẹp và ảnh hưởng tích cực đến góc nhìn của tất cả mọi người.

Cùng điểm lại những cái tên vàng trong làng đam mê xê dịch làm mưa làm gió mạng xã hội trong năm qua và đừng quên đề cử cho gương mặt travel blogger mà bạn ấn tượng nhất tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ được mở vào ngày 18/12/2023.

Khoai Lang Thang - Travel blogger miền Tây với thước phim du lịch thú vị

Cái tên Đinh Võ Hoài Phương (sinh năm 1991) hay còn được biết đến với tên gọi Khoai Lang Thang chắc hẳn không còn xa lạ gì với nhiều bạn trẻ yêu thích du lịch. Khoai Lang Thang nổi tiếng trong giới travel blogger vài năm gần đây khi sở hữu kênh YouTube chuyên về ẩm thực và du lịch với 2,26 triệu người theo dõi.

Chàng trai xứ dừa với nụ cười rạng rỡ từ lâu đã thành thương hiệu.

Theo chân Khoai Lang Thang, bạn sẽ được rong ruổi khắp các nẻo đường từ Bắc chí Nam để cùng khám phá những vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị của đất nước và lắng nghe những câu chuyện, những trải nghiệm đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc Việt. Không dừng lại ở những chuyến du lịch trong nước, Khoai Lang Thang còn mang đến người xem những trải nghiệm văn hóa đa dạng, nghệ thuật ẩm thực đặc sắc cùng những câu chuyện về cuộc sống, con người ở những vùng đất mới bằng những thước phim đẹp, câu chuyện tử tế giúp kênh của nam Youtuber ngày càng tiếp cận được đông đảo khán giả. Quả ngọt cho sự cố gắng của Khoai Lang Thang là giải thưởng Wechoice Awards 2019 ở hạng mục "Hot content creator" cùng vô số thành tích khác.

Với niềm đam mê dịch chuyển, Khoai Lang Thang đã trở thành một biểu tượngtravel blogger được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.

Từng làm mưa làm gió với hành trình xây dựng 30 sân chơi cho trẻ em nghèo khắp Việt Nam, đến nay Khoai Lang Thang vẫn là một trong những travel blogger có sức ảnh hưởng nhất nhì trên mạng xã hội. Năm 2023 câu chuyện của anh chàng tiếp tục được được cộng đồng mạng đón nhận rất nhiệt tình với series về cuộc sống ở Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Trong hành trình này, Khoai Lang Thang đưa người xem khám phá về cuộc sống của bà con nơi vùng cao, tuy chỉ cách nhau một cái màn hình, nhưng những khán giả của anh đều cảm nhận được sự ấm áp hiện diện xung quanh mình.

Series "Cuộc sống ở Bản Phùng" của anh chàng được khán giả hưởng ứng nhiệt tình.

Ngô Trần Hải An - Nhà phượt xê dịch đầy cá tính

Ngô Trần Hải An có biệt danh "Quỷ cốc tử", anh gây ấn tượng mạnh với bộ ảnh đầy cảm xúc trong đại dịch Covid-19 những năm vừa qua. Nơi người khác chạy đi anh lại lao đến để ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Anh sở hữu hàng ngàn câu chuyện về nhân sinh quan - mang đến góc nhìn đa chiều, sâu sắc hơn trong cuộc sống. Anh đã đặt chân lên 63 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam và 47 quốc gia trên thế giới. Chính những trải nghiệm đó là gia tài đáng ngưỡng mộ anh đang sở hữu.

Đặt chân đến rất nhiều quốc gia khác nhau, Hải An sở hữu hàng ngàn câu chuyện về hành trình trải nghiệm của mình.

Theo dõi hành trình chinh phục thế giới của Blogger Du Lịch Ngô Trần Hải An, chúng ta sẽ cảm nhận được sự kiên cường, can đảm và tính độc đáo của chàng trai này. Đến nay Hải An đã có hơn chục năm trong những chuyến đi phượt từ Nam ra Bắc. Bên cạnh đó, chàng "Quỷ cốc tử" cũng có vô vàn những hành trình khám phá cả những nơi không phải ai cũng dám hoặc đủ động lực đặt chân đến như Triều Tiên, Pakistan, Ai Cập, Jordan, Bhutan...



Đặc biệt, bằng tài năng và niềm đam mê nhiếp ảnh, du lịch, Ngô Trần Hải An đã trở thành một trong những nhân vật giúp quảng bá du lịch Việt vươn xa mạnh mẽ. Không chỉ đơn thuần là khắc họa cả cảnh quan, văn hóa, đời sống, con người ở mỗi vùng đất anh đặt chân đến mà theo đó là những câu chuyện, những kỷ niệm xâu chuỗi thành khoảnh khắc để đời.



Nổi bật hơn cả là những hình ảnh ẩn chứa câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam.

Để rồi mỗi khi chiêm ngưỡng, nghe được những mẩu chuyện xung quanh bức ảnh, khán giả vừa trầm trồ tán thưởng, vừa tò mò, háo hức được trực tiếp khám phá, chiêm ngưỡng từng ngóc ngách của mảnh đất, con người Việt Nam.

Niềm tự hào trên những bức ảnh ngập sắc cờ đỏ sao vàng được Hải An ghi lại.

Lý Thành Cơ - Travel blogger đa năng, cân tất tần tật mọi vai trò

Với cộng đồng đam mê xê dịch tại Việt Nam, travel blogger Lý Thành Cơ là một trong những blogger đời đầu nổi tiếng với hàng trăm nghìn lượt follow và lượt yêu thích từ hội mê du lịch. Chàng trai sinh năm 1992 sở hữu một nhật ký hành trình phong phú và những trải nghiệm đáng giá, Lý Thành Cơ luôn khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ.

Travle Blogger gây ấn tượng bởi những bài review chất lượng kèm theo đó là hình ảnh đẹp miễn chê.

Không chỉ là cây bút được yêu mến với những bài review chất lượng và những bộ ảnh chia sẻ trải nghiệm về hành trình đi du lịch khắp thế giới, Lý Thành Cơ thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi trên mạng xã hội bởi chàng trai đa tài này còn là tác giả của 3 cuốn sách về đề tài du lịch dành cho độc giả trẻ. Tất cả những nội dung, hình ảnh mà Lý Thành Cơ mang đến cho mọi người đều hướng tới những khía cạnh tích cực, để mọi người cảm thấy việc xê dịch thật sự rất "chill", khiến người ta thêm yêu câu chuyện, vùng đất đó.

Lý Cơ Thành cũng có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình khám phá của mình.

Trong năm 2023 tên tuổi Lý Thành Cơ được khán giả Việt quan tâm, theo dõi nhiều hơn khi anh xây dựng một kênh TikTok làm nội dung review phim. Chưa dừng lại ở đó, bằng những kinh nghiệm và trải nghiệm của mình Lý Thành Cơ đảm nhiệm vai trò host của podcast Brunch Date. Tại đây khán giả không chỉ được chìm đắm trong không gian buổi hẹn hò chill chill cùng người nổi tiếng mà sẽ cùng host chính là anh chàng Lý Thành Cơ tìm hiểu lắng nghe về quan niệm, suy nghĩ và những câu chuyện ít ai biết về cuộc sống của họ.

Dù đã có những thành tựu nổi bật về mảng du lịch - đời sống, nhưng Lý Thành Cơ đã thử sức ở những lĩnh vực mới và song song đó là những chuyến đi đến vùng đất mới.

Mike Nhân Phan - Người đam mê chia sẻ những góc nhìn cá nhân và sự tiếp thu đa chiều

Nếu bạn là người yêu thích những chuyến du lịch trải nghiệm thích khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau những địa danh nổi tiếng, kênh YouTube Maike Pan TV chính là sự lựa chọn thích hợp cho bạn. Là một cái tên khá mới mẻ trong vô vàn travel blogger nhưng Mike Nhân Phan lại mang đến cho khán giả của mình những trải nghiệm du lịch theo phong cách rất riêng biệt mà bạn không thể tìm thấy ở những travel blogger khác.

Chàng travel blogger sở hữu nụ cười tươi cùng phong cách du lịch độc đáo.

Song song với công việc travel blogger, chàng trai đa tài cũng đảm nhiệm vị trí CEO của một startup và giảng viên của ĐH Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF). Anh từng xuất hiện trên đài KBS Hàn Quốc, và vinh dự nhận danh hiệu Đại sứ Du lịch Seoul và Đại sứ Du lịch thành phố Busan, trở thành niềm tự hào của cộng đồng người Việt, đặc biệt là những bạn trẻ có chung niềm đam mê du lịch.

Tự xưng là travel blogger hướng nội, Mike Nhân Phan luôn thu hút người xem với những góc nhìn thú vị trên mỗi chuyến đi.

Mang tư duy khác biệt coi việc trải nghiệm travel blogger cũng là một "nghề kinh doanh" với vốn bỏ ra là công sức, đam mê và thu nhận về những hiểu biết, kiến thức, vốn sống. Dù bận bịu với nhiều công việc cùng một lúc nhưng Mike Nhân Phan vẫn đều đặn cho "ra lò" tiếp những sản du lịch, trải nghiệm của mình. Anh chàng như đại diện cho người trẻ Việt hướng ra thế giới khi luôn tích cực thay đổi, thích nghi với xu hướng mới. Để tiếp cận hơn với giới trẻ, Nhân Phan không ngần ngại mở rộng kênh giúp nội dung của mình lan tỏa và ảnh hưởng được đến nhiều người hơn nữa. Bên cạnh đó, anh cũng bắt đầu chuyển dịch qua những chuyến du lịch dành cho gia đình - một ngách nội dung khá thú vị và cũng phù hợp với cuộc sống cá nhân của anh chàng lúc này.

Anh chàng luôn tích cực đổi mới giúp lan tỏa những câu chuyện thực tế trải nghiệm của mình đến nhiều người hơn.

Có thể thấy mỗi người đều mang một màu sắc riêng biệt khó hòa lẫn, hơn hết là hành trình phong phú cùng những trải nghiệm đáng giá đã khiến họ trở thành những gương mặt vàng trong làng du lịch được nhiều người trẻ ngưỡng mộ. Điều đó cũng khiến ta nhận thấy rằng travel blogger không chỉ là ''danh xưng'' cho tất cả những người thích đi du lịch, đó là cả một quá trình học hỏi kỹ năng, kiến thức cần thiết và một dấu ấn cá nhân trong việc truyền tải cảm hứng du lịch. Hành trình ấy khiến họ không chỉ trở thành người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết vào thứ mà mình đam mê mà luôn phải đổi mới bản thân để không bị lu mờ so với lớp lớp các thế hệ travel blogger khác và còn để cống hiến, đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống này.