40.000 tỷ đồng nâng cấp tuyến cao tốc đầu tiên tại Việt Nam, sẽ được lợi những gì?

Dự án nâng cấp cao tốc trọng điểm Trung Lương - Mỹ Thuận

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước ứng trước đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2010, quy mô 4 làn xe, giải phóng mặt bằng 8 làn xe. Đây là tuyến cao tốc hoàn chỉnh đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam.

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận được đầu tư theo phương thức PPP đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2022 với quy mô 4 làn xe hạn chế, giải phóng mặt bằng 6 làn xe.

Kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến đường đã không ngừng khẳng định vai trò huyết mạch của mình. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ khai thác, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện, đặc biệt trong các dịp cao điểm, đã khiến tuyến đường rơi vào tình trạng quá tải, kéo theo những hệ lụy về ùn tắc và chất lượng vận hành.

Nhận thấy nhu cầu cấp bách về nâng cấp, mở rộng, dự án cải tạo và mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đã được khởi động với tổng vốn đầu tư khoảng 39.800 tỷ đồng, cơ cấu vốn gồm 5.970 tỷ đồng vốn chủ sở hữu (chiếm 15% tổng mức đầu tư) và 33.830 tỷ đồng vốn vay, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (chiếm 85% tổng mức đầu tư).

Nhà đầu tư đề xuất dự án là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Công ty CP Tasco - Tổng công ty đầu tư xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2024-2028.

“Chốt” phương án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận gần 40.000 tỷ đồng.

Đối với đoạn Tp.HCM - Trung Lương từ Chợ Đệm - Vành Đai 4 quy mô 12 làn xe; từ Vành Đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ.

Đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Ngoài ra, hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ và các hạng mục hỗ trợ khác cũng sẽ được bổ sung nhằm đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại và tăng tính an toàn giao thông.

Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận không chỉ giải quyết vấn đề giao thông hiện tại mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây Nam Bộ. Đây là bước tiến quan trọng trong kế hoạch hoàn chỉnh hệ thống cao tốc Việt Nam, mang lại lợi ích lâu dài cho người dân và doanh nghiệp. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này dự kiến sẽ trở thành động lực phát triển bền vững cho cả khu vực phía Nam.

Theo tính toán, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Mỹ Thuận sẽ chỉ còn khoảng 1,5 giờ thay vì 2,5 giờ như hiện nay, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ chi phí xăng dầu và hao tổn phương tiện. Tốc độ luân chuyển hàng hóa cũng được đẩy mạnh, mang lại lợi ích trực tiếp cho các ngành kinh tế trọng yếu của khu vực.

Đây cũng sẽ là cầu nối cho lĩnh vực xuất khẩu nông sản của các tỉnh miền Tây như gạo, trái cây, thủy sản khi vận chuyển hàng hóa trở nên nhanh chóng, chi phí giảm đáng kể.

Trong bối cảnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò then chốt về kinh tế, việc nâng cấp kết nối giao thông sẽ tạo nền tảng để khu vực này thực sự bứt phá, gia nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế.

Không dừng lại ở giao thương hàng hóa, dự án mở rộng cao tốc sẽ khơi dòng vốn đầu tư vào các phân khúc bất động sản, công nghiệp và du lịch, giúp tạo sức bật cho kinh tế địa phương. Nhiều vùng đất ven cao tốc, từ Tiền Giang, Long An đến Vĩnh Long, hứa hẹn sẽ chuyển mình thành các đô thị vệ tinh hiện đại trong tương lai gần. Lợi thế kết nối mạnh mẽ làm thay đổi diện mạo những vùng đất ven cao tốc. Các khu vực như Bến Lức, Tân An (Long An) hay Cái Bè (Tiền Giang) đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nhờ tiềm năng tăng giá bất động sản đáng kể. Những khu đô thị mới, cụm công nghiệp hiện đại sẽ hình thành, làm tăng thu nhập và tạo chuyển biến tích cực về đời sống kinh tế xã hội cho người dân địa phương.

Với lượng xe ngày càng tăng, lần nâng cấp này sẽ không chỉ tăng số làn xe mà còn bổ sung các hệ thống giao thông thông minh, làn dừng khẩn cấp, biển báo điện tử và cải thiện mặt đường toàn tuyến. Những cải tiến này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro giao thông đáng kể, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.