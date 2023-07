41 tuổi đã làm triệu phú, tôi nhận ra: Nếu muốn nghỉ hưu, chỉ tiết kiệm không bao giờ đủ, cần biết ít nhất 3 cách "đẻ ra tiền"

‏Thế hệ các Millennial (sinh ra trong giai đoạn từ đầu những năm 1980 đến cuối những năm 1990) điển hình thường sở hữu khoảng 2.400 USD (tương đương 56 triệu VNĐ) trong tài khoản tiết kiệm. Họ có ý thức về vấn đề tiết kiệm và quản lý chi tiêu, nhưng đó chưa phải là tất cả nếu muốn đạt được mức tự do tài chính.‏

‏Triệu phú tự thân Ramit Sethi, 41 tuổi, cũng cho rằng, tiết kiệm không phải là chìa khóa để làm giàu. Là tác giả của cuốn sách best-selling "I Will Teach You to be Rich" (Tạm dịch: Tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu), ông khá bất ngờ khi nhận ra, hầu hết mọi người đều cho rằng, chỉ cần tiết kiệm là đủ để trở nên giàu có.‏

‏Millennials thực sự khá giỏi trong việc tiết kiệm. Theo nghiên cứu của Allianz Life Generations, hơn 40% trong số họ có thói quen để dành tiền hàng tháng.‏

‏Đối với các mục tiêu ngắn hạn, tài khoản tiết kiệm có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng nếu xét theo dài hạn, chẳng hạn như tự do tài chính, nghỉ hưu hoặc mua nhà, chúng không còn là phương án lý tưởng nữa. ‏

‏Trong hầu hết trường hợp, lãi suất tiết kiệm không cao hơn tỷ lệ lạm phát. Nếu tiền chỉ nằm yên trong tài khoản tiết kiệm truyền thống, bạn sẽ ngày càng thiệt hại nếu so với giá cả thị trường. Đó là lý do tại sao giá hàng hóa tăng đều đặn theo thời gian. Đó là lý do tại sao thứ gì đó có giá chỉ 5 USD vào năm 1980, giờ đã tăng tới 15-20 USD. ‏

‏Triệu phú Sethi cho biết: "Đồng tiền mất giá một cách vô hình. Sẽ thật đáng sợ nếu tự bạn không nhận ra điều đó."‏

‏Cách duy nhất để "phát triển" của cải ‏

‏1. Dùng tiền "đẻ ra" tiền‏

‏Sethi nói, về lâu dài, cách duy nhất để thực sự gia tăng của cải là đầu tư.‏

‏Đối với những người đã quen với việc tiết kiệm - một phương pháp rất an toàn, hoàn toàn không có bất cứ rủi ro nào, đầu tư trở thành lĩnh vực khiến họ e ngại. ‏

‏"Tuy nhiên, đầu tư hoàn toàn không phức tạp hay đáng sợ", Sethi nói. "Tôi đăng nhập vào tài khoản đầu tư của mình khoảng một lần mỗi tháng và dành chưa đến một giờ để tiến hành đầu tư. Nó hầu như hoạt động một cách tự động."‏

‏Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân này cho biết, với những người mới bắt đầu, nên chọn các khoản đầu tư có "chi phí thấp và mang tính dài hạn". Thay vì chọn một cổ phiếu riêng lẻ, hãy tìm một quỹ chỉ số có phí thấp để theo dõi thị trường. Đây là một cách tiếp cận được nhiều chuyên gia tài chính và nhà đầu tư hàng đầu ủng hộ, bao gồm cả Warren Buffett.‏

‏Triệu phú cho biết thêm: "Nên tự động đầu tư một tỷ lệ phần trăm thu nhập của bạn và mỗi năm, hãy tăng tỷ lệ phần trăm đó lên 1%. Cứ từ từ từng bước, cho đến khi bạn đủ am hiểu thị trường. Quan trọng nhất là nhận thức được rằng: Tiết kiệm chỉ là 1 sự khởi đầu. Tôi và bạn đều muốn tiến xa hơn."‏

‏2. Dùng năng lực "đẻ ra" tiền‏

‏Sau khi học cách đầu tư tiền của mình, bước tiếp theo là tìm kiếm một mức lương phù hợp với năng lực bản thân, rồi dần dần gia tăng nó. ‏

‏Sethi nói: "Hãy học cách thương lượng, đàm phán và tìm đúng giá trị của bản thân."‏

‏Hầu hết các công ty đều mong muốn giảm bớt chi phí lương cho nhân viên, vì vậy, điều quan trọng là tự đòi hỏi quyền lợi cho mình. Bạn nên khảo sát mức thu nhập bình quân ở vị trí tương tự trên thị trường, tại nhiều công ty và môi trường khác nhau. Đó sẽ là tiền đề quan trọng để đảm bảo mức thù lao công bằng. ‏

‏Đồng thời, các nhà tuyển dụng lâu năm trong nghề cũng có thể trở thành người tư vấn tuyệt vời. Họ có nhiều nguồn cập nhật thông tin, lại mang tính thực tiễn hơn so với cơ sở dữ liệu trực tuyến. ‏

‏Trong cuộc đàm phán lương, khi công ty đề nghị một mức lương nào đó, hãy lấy con số đó và cộng thêm một khoản nho nhỏ, Madelyn Machado, một nhà tuyển dụng ở Florida bật mí với CNBC Make It. Đừng chấp nhận lời đề nghị đầu tiên mà họ đưa ra.‏

‏3. Dùng thời gian rảnh "đẻ ra" tiền‏

‏Sethi nói, bước thứ ba để phát triển sự giàu có của bạn là tận dụng khoảng thời gian rảnh để phát triển một nghề tay trái. ‏

‏Khi bắt đầu , hãy nghĩ về những gì bạn muốn làm, mục tiêu của bạn là gì và thời gian bạn sẵn sàng bỏ ra. Điều đó sẽ giúp bạn tìm thấy công việc tay trái lý tưởng. ‏

‏Một vài lựa chọn để xem xét: Kinh doanh/bán hàng, cho thuê nhà trên Airbnb hoặc một số nền tảng cho thuê khác, nhận chăm sóc thú cưng, nhận công việc sáng tạo nội dung, viết lách, blogger hoặc Youtuber… ‏

‏Cuối cùng, triệu phú tự thân này nhấn mạnh rằng: "Bạn nên có một số quy tắc tài chính đơn giản cho riêng mình. Chẳng hạn, tôi luôn tiết kiệm 10%, đầu tư 20%, rất đơn giản. Bạn có thể điều chỉnh các con số cho phù hợp với tình trạng cá nhân. Tuy nhiên, càng đơn giản càng tốt. Những thứ quá phức tạp thường không tạo ra động lực."‏

‏*Nguồn: CNBC‏