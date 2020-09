44 nhà thầu nộp hồ sơ tại 3 dự án cao tốc Bắc - Nam chuyển đổi đầu tư công

Theo Bộ GTVT, trong 360 bộ hồ sơ mời thầu được phát hành có 44 hồ sơ nộp dự thầu, trong đó 34 nhà thầu tham gia với tư cách là liên danh và 10 nhà thầu tham gia với tư cách độc lập. Tổng cộng có khoảng 50 doanh nghiệp xây lắp tham gia dự thầu với tư cách tham gia nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu độc lập.



Hầu hết những tên tuổi lớn trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam như: Đèo Cả, Vinaconex, Cienco1, Cienco4, Cienco5, Cienco6, Cienco8, Trường Sơn, Sơn Hải, Xuân Trường, Licogi, Vạn Cường, Phương Thành, Trung Chính, Thăng Long, Cường Thịnh Thi, Hoàn Hảo, Đạt Phương, Hải Thạch, Trường Thịnh, Lilama, Tân Nam… đều đã nộp hồ sơ dự thầu.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 13/13 gói thầu thuộc 3 dự án đã được mở thầu thành công và chuyển sang giai đoạn đánh giá Hồ sơ dự thầu. Thời gian bị chậm lại 10 ngày so với dự kiến là do có 3 gói thầu (Gói thầu XL01 thuộc Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Gói thầu số 2-XL, số 3-XL thuộc Dự án Phan Thiết - Dầy Giây) có ít hơn 3 nhà thầu. Do đó, để đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch trong công tác đấu thầu, Bộ GTVT đã chấp thuận gia hạn thời điểm đóng thầu thêm 10 ngày đối với 3 gói thầu Xây lắp trên (đến ngày 14/9/2020)

Như vậy, tại Dự án Mai Sơn - QL45 gồm 5 gói thầu xây lắp, Ban QLDA Thăng Long đã nhận được 15 hồ sơ dự thầu, trong đó có 11 hồ sơ dự thầu tham gia với tư cách là nhà thầu liên danh; 4 hồ sơ dự thầu tham gia với tư cách nhà thầu độc lập;

Tại Dự án Phan Thiết - Dầu Giây gồm 4 gói thầu, Ban QLDA Thăng Long đã nhận được 13 hồ sơ dự thầu, trong đó có 10 hồ sơ dự thầu tham gia với tư cách là nhà thầu liên danh; 3 hồ sơ dự thầu tham gia với tư cách nhà thầu độc lập;

Tại Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết gồm 4 gói thầu, Ban QLDA 7 đã nhận được 16 hồ sơ dự thầu, trong đó có 13 hồ sơ dự thầu tham gia với tư cách là nhà thầu liên danh; 3 hồ sơ dự thầu tham gia với tư cách nhà thầu độc lập.

Bộ GTVT cho biết là hiện nay các Ban QLDA đang tích cực đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo kết quả đánh giá chính xác, tuân thủ quy định. Cục Quản lý xây dựng (Bộ GTVT) thực hiện theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, phối hợp chặt chẽ với các Vụ Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, khoa học công nghệ trong quá trình thẩm định để trình Bộ GTVT phê duyệt các bước đánh giá đáp ứng tiến độ khởi công 1 gói thầu/1 dự án vào cuối tháng 9/2020 theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.