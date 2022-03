44 tuổi, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy vẫn gây sốt bởi một thứ mà hội trai trẻ chưa chắc đã có được

Nhắc đến một trong những nhân vật trên thương trường nhưng lại được cư dân mạng vô cùng chú ý thời gian qua, nhiều người có lẽ sẽ nhớ ngay đến Trần Hùng Huy - Chủ tịch ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Ngoài list thành tích dài dằng dặc cùng khối tài sản chẳng phải dạng vừa, vị tổng tài còn gây ấn tượng vì vẻ ngoài bảnh bao, phong độ.

Không ít lần, anh đã chứng minh việc tuy đã 44 tuổi nhưng vẫn được gọi tên trong hội mê trai đẹp của mình là hoàn toàn hợp lý. Ai chưa tin lắm thì xem bức ảnh mới nhất đăng tải trên Instagram của Trần Hùng Huy đi, thêm một bằng chứng củng cố sự thật này đấy!

Xin nhắc lại, bạn đang không xem ảnh của trai đẹp mơn mởn hay nam thần showbiz nào cả, nhân vật trong ảnh là người đứng đầu cả một ngân hàng lớn đấy!

"Soak yourself into the coolness of summer..." (Đắm mình vào không khí mát mẻ của mùa hè), Chủ tịch ACB viết.

Có thể thấy, dù đã ở độ tuổi trung niên đúng nghĩa đen nhưng Chủ tịch Trần Hùng Huy vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, body 6 múi cuồn cuộn đầy nam tính - điều mà nhiều thanh niên trai tráng chưa chắc đã có được. Mà kể ra cũng không khó hiểu lắm bởi Chủ tịch Trần Hùng Huy vẫn nổi tiếng là người chăm tập tành, anh cũng tham gia rất nhiều môn thể thao khác nhau. Trước đó, anh đã nhiều lần gây bão cõi mạng bằng loạt ảnh khoe múi "mlem" rồi cả ảnh tập tành nấu nướng, nhìn thôi đã muốn thả tim!

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phong độ

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy còn là chủ nhân của loạt ảnh "mlem" hết sức

Không phải tự nhiên mà đã 44 tuổi rồi, anh vẫn được gọi tên trong hội mê trai đẹp đâu

Ảnh: Tổng hợp