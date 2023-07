5 bí quyết ‘vàng’ của Warren Buffett: Đủ ‘biến’ người mới thành lão luyện đầu tư

Là nhà đầu tư huyền thoại của thế giới, không chỉ các trader mà nhiều người ở khắp mọi nơi cũng đều quan tâm tới quan điểm và lời khuyên của Warren Buffett.

Mỗi năm, nhà hiền triết xứ Omaha sẽ gửi một lá thư tới các cổ đông. Đây được coi là bản tóm tắt “kinh nghiệm” quý báu không chỉ có ích cho đầu tư mà còn trong cuộc sống.

Những lời khuyên, bí quyết của vị tỷ phú “nghe thì đơn giản” nhưng có khả năng khai mở và định hướng cho rất nhiều người, đặc biệt là những người muốn bắt đầu hành trình đầu tư.

Và dưới đây là 5 bí quyết đầu tư nổi tiếng của vị huyền thoại này:

1. Hãy mua một công ty tốt với mức giá “vừa phải” thay vì mua một công ty “vừa phải” với mức giá tốt

Thông thường, một số nhà đầu tư sẽ chọn mua vào những doanh nghiệp “rẻ”. Tuy nhiên Warren Buffett lại gợi ý mọi người nên tập trung vào chất lượng - những công ty có lợi thế cạnh tranh cao và chấp nhận một mức giá không quá phải chăng.

Theo ông, những công ty như vậy có tiềm năng tiếp tục tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Một trong những lời khuyên hay nhất của Buffett mà nhiều nhà đầu tư mới có thể cân nhắc là: Hãy mua một công ty tốt với mức giá “vừa phải” hơn là việc mua một công ty “vừa phải” với mức giá tốt.

2. Trong đầu tư “khí chất” còn quan trọng hơn trí tuệ

Nhà đầu tư huyền thoại luôn nhấn mạnh mọi người, đặc biệt là những người mới cần giữ một tâm thế bình tĩnh.

Đừng mua một số cổ phiếu chỉ vì người khác cũng vậy. Thay vì cố gắng đi theo hoặc đi ngược lại đám đông, các nhà đầu tư nên tự phân tích những gì đang diễn ra trên thị trường. Bằng sự bình tĩnh, mọi người có thể đưa ra các lựa chọn tốt mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

3. Cơ hội không nhiều, phải chớp “ngay lập tức”

Buffett gợi ý rằng khi nhìn thấy cơ hội, bạn cần hành động nhanh chóng và dứt khoát. Ví dụ khi giá cổ phiếu giảm đáng kể – bạn cần đầu tư mạnh tay, bởi giá tốt có thể sẽ không xuất hiện trở lại.

4. Tư duy dài hạn

Một trong những câu nói nổi tiếng của nhà đầu tư huyền thoại về đầu tư là: “Nếu không sẵn sàng sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, bạn đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút”.

Ông sẽ không chọn một loại cổ phiếu chỉ vì nghĩ giá của chúng sẽ tăng trong tuần này, tháng này hay thậm chí là trong năm nay. Ông sẽ mua khi muốn sở hữu những doanh nghiệp đó lâu dài.

Và mặc dù Warren Buffett có bán cổ phiếu nhưng ông sẽ luôn tiếp cận các khoản đầu tư của mình với tâm thế sở hữu lâu dài.

5. Mua các quỹ đầu tư chỉ số (Index Funds)

Khi nhắc về đầu tư, không có gì có thể đảm bảo. Tuy nhiên Warren Buffett đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc bỏ tiền vào quỹ chỉ số là một phương án tốt - vừa tận dụng lợi nhuận thị trường mà vẫn có thể phòng ngừa rủi ro.

Ông cũng khuyến nghị đây như một cách để tăng cường tiết kiệm khi nghỉ hưu. Ông từng chia sẻ với CNBC’s On The Money vào năm 2017 rằng việc mua quỹ chỉ số chi phí thấp S&P 500 là điều có ý nghĩa trong thực tiễn. Các quỹ chỉ mục có ý nghĩa vì 2 lý do: Chúng không đắt và không gắn liền với sự thành công của một thực thể duy nhất.

Tham khảo Bankrate