5 cái “nhất” của VinFast President

Vừa ra mắt thị trường, VinFast President đã ngay lập tức tạo ra sức hút lớn. Xe có giá niêm yết 4,6 tỷ đồng, sản xuất giới hạn 500 chiếc. 100 khách hàng đầu tiên được mua xe với giá ưu đãi 3,8 tỷ đồng. Đây là mức giá tốt trong phân khúc SUV Full-size hạng sang tại Việt Nam, tuy nhiên so với các đối thủ, VinFast President vẫn sở hữu nhiều ưu điểm.

Động cơ mạnh mẽ

VinFast President được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V8 6.2L của GM, cho công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 624 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD giúp xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 6,8 giây, vận tốc tối đa có thể lên tới gần 300 km/h.

So với các đối thủ cùng hạng như Lexus LX570 hay BMW X7, thông số động cơ của VinFast President có nhiều ưu điểm. Chiếc SUV cỡ lớn của hãng xe Nhật được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V8 5.7L, cho công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. LX570 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây, chậm hơn 0,9 giây so với President.

Trong khi đó, BMW X7 dùng động cơ tăng áp V8 4.4L, cho công suất và mô-men xoắn lớn hơn, lần lượt 456 mã lực và 760 Nm, tăng tốc 0-100 km/h nhanh hơn, trong 6,5 giây. Tuy nhiên, cảm giác lái của động cơ tăng áp không thể thú vị bằng động cơ hút khí tự nhiên, bởi loại động cơ này có độ trễ tại thời điểm bộ tăng áp được kích hoạt, không bốc ngay từ ga đầu và tăng tốc mượt mà như động cơ hút khí tự nhiên.

Hiện tại, các nhà sản xuất đã rút ngắn được đáng kể độ trễ của động cơ tăng áp, nhưng chưa thể nào triệt tiêu 100%. Với những người yêu xe, động cơ hút khí tự nhiên vẫn được coi là thuần chất và thể thao nhất. Mục đích ra đời ban đầu của động cơ tăng áp là vượt qua những bài thử kiểm tra khí thải và giảm thuế dựa trên dung tích xy-lanh. Lựa chọn động cơ V8 6.2L cho President đồng nghĩa với việc VinFast phải tốn nhiều công sức hơn để phát triển công nghệ, nhằm đáp ứng những quy chuẩn tại Việt Nam.

Rộng rãi nhất

VinFast President được phát triển dựa trên một nền tảng hoàn toàn mới. Xe sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 3.133 mm, vượt trội hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc tạo ra những trải nghiệm thoải mái trên mọi hành trình.

Chiều dài cơ sở là khoảng cách giữa tâm trục bánh trước và trục bánh sau. Chiều dài cơ sở càng lớn thì không gian bên trong càng rộng rãi. Với trục cơ sở được kéo dài hơn 200 mm, mẫu SUV Full-size của hãng xe Việt đem đến sự thoải mái ở cả 7 vị trí ghế ngồi bên trong khoang cabin, đặc biệt là hàng ghế thứ hai, vị trí vốn dành cho những "ông chủ".

Ghế ngồi thoải mái nhất

Những ông chủ doanh nghiệp lớn tìm đến SUV Full-size là vì muốn tận hưởng sự thoải mái khi ngồi trên xe. Vì thế, cả hai hàng ghế trước và sau của VinFast President đều có đầy đủ tính năng massage, thông gió và sưởi ấm. Chủ xe có thể tận hưởng dù ngồi ở bất cứ đâu trong khoang cabin.

Cả ba hàng ghế đều bọc da Nappa cao cấp đến từ Eagle Ottawa. Da Nappa vốn là loại da tốt hàng đầu trong ngành công nghiệp thuộc da, với đặc tính mịn, thoáng khí và mềm khi chạm vào. Loại da này thường thấy trên những mẫu xe sang hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, hàng ghế hai còn có khả năng trượt và ngả, người dùng dễ dàng tìm được tư thế ngồi thoải mái nhất. Hàng ghế đầu có khả năng điều chỉnh điện 12 hướng và 2 hướng tựa đầu.

Màn hình giải trí nổi bật

Giống Lexus LX570 và BMW X7, VinFast President cũng được trang bị màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 12,3 inch đặt ngang. Màn hình có tốc độ phản hồi nhanh và chất lượng hiển thị sắc nét, kết hợp với các tính năng dẫn đường, gọi điện thoại, mang đến sự tiện tích cho người dùng. Đây cũng chính là trung tâm điều khiển hệ thống âm thanh 13 loa cao cấp, đi kèm âm-li.

An toàn bậc nhất

VinFast President là một trong những mẫu xe đầu bảng, nên không thể thiếu các công nghệ an toàn tốt nhất. Xe trang bị hàng loạt tính năng an toàn hiện đại, như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, camera 360, cảnh báo chệch làn đường... Cùng với đó là tính năng chống lật ROM, hỗ trợ đổ đèo, giúp hành khách an tâm trên mọi hành trình.